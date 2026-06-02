Marți, 2 Iunie 2026
Adevărul
Război în Ucraina

SUA discută extinderea prezenței armelor nucleare în Europa. Polonia și state baltice, printre țările interesate, scrie Financial Times

Oficiali americani discută posibilitatea ca un număr mai mare de state membre NATO să găzduiască aeronave capabile să transporte arme nucleare.

avioane militare foto X @AviationNews

Discuțiile sunt confidențiale și nu este clar dacă vor duce la modificări concrete. Totuși, ele au loc într-un moment în care mai multe state europene încearcă să obțină garanții suplimentare de securitate, pe fondul semnalelor transmise de administrația președintelui Donald Trump privind reducerea prezenței militare americane în Europa, potrivit unor surse citate de Financial Times (FT).  

Conform publicației britanice, Washingtonul și-ar fi exprimat disponibilitatea de a discuta extinderea programului de „nuclear sharing”, prin care anumite state aliate găzduiesc pe teritoriul lor arme și infrastructură nucleară americană. În prezent, în program participă Belgia, Germania, Italia, Olanda, Turcia și Regatul Unit.

Printre țările interesate s-ar număra Polonia și unele state baltice aflate pe flancul estic al NATO și considerate cele mai expuse unei eventuale amenințări din partea Rusiei.

Autoritățile poloneze și-au exprimat în repetate rânduri interesul pentru un rol mai important în politica nucleară a Alianței. Fostul președinte Andrzej Duda a susținut public ideea extinderii programului pe teritoriul Poloniei, iar Varșovia participă în prezent și la o inițiativă franceză care analizează posibilitatea amplasării temporare a unor componente ale descurajării nucleare franceze în state aliate.

Potrivit FT, interesul unor aliați pentru găzduirea unor astfel de sisteme a crescut după invazia rusă din Ucraina și după declarațiile repetate ale președintelui rus Vladimir Putin privind arsenalul nuclear al Moscovei.

Programul de partajare nucleară al NATO datează din perioada Războiului Rece. El permite unor state care nu dețin arme nucleare să participe la planificarea nucleară a Alianței, fără a dezvolta propriile arsenale. Armele rămân însă sub controlul exclusiv al Statelor Unite, iar folosirea lor poate fi autorizată doar de Washington.

În paralel, mai mulți aliați europeni și-au exprimat îngrijorarea după ce administrația Trump a anunțat retragerea unor trupe și a unor sisteme militare din Europa, în cadrul unei strategii care urmărește redistribuirea resurselor americane către alte regiuni, inclusiv Asia.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat recent că există o „înțelegere comună” potrivit căreia apărarea Europei trebuie să rămână la același nivel, chiar dacă Statele Unite își vor concentra o parte mai mare a atenției asupra altor zone ale lumii.

„Să fiu foarte clar. Dacă cineva ar fi suficient de nechibzuit încât să ne atace, răspunsul va fi devastator”, a afirmat Rutte după reuniunea miniștrilor de Externe ai NATO.

