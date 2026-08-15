Nicușor Dan a mers la Mănăstirea Dejani de Ziua Marinei. De ce a lipsit pentru al doilea an consecutiv de la ceremonia din Constanța

Președintele României, Nicușor Dan, a fost prezent sâmbătă, 15 august, de Sfânta Maria, la Mănăstirea Dejani din județul Brașov, la poalele Munților Făgăraș.

Șeful statului a mers la mănăstire împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru, și cei doi copii ai lor. Prezența sa la Dejani explică absența de la ceremonia organizată la Constanța cu ocazia Zilei Marinei Române.

În locul președintelui, la evenimentul de la Constanța a fost prezent consilierul prezidențial Marius Lazurca, care a transmis și mesajul lui Nicușor Dan. La ceremonie a participat și premierul demis Ilie Bolojan, care a fost huiduit de o parte dintre cei prezenți.

Nicușor Dan a lipsit și anul trecut de la Ziua Marinei

Este al doilea an consecutiv în care Nicușor Dan nu participă la ceremonia de la Constanța de Ziua Marinei. Președintele nu a fost prezent nici pe 15 august 2025, la câteva luni după preluarea mandatului.

În 2025, absența sa a fost una neobișnuită, fiind prima dată după mai bine de un deceniu când președintele României, în calitate de comandant suprem al Armatei, nu a participat la evenimentele de Ziua Marinei.

Ultimul președinte care lipsise de la ceremonia de la Constanța fusese Traian Băsescu, în 2011. La acea vreme, Băsescu explica absența prin faptul că 15 august era și ziua soției sale.

„Am lipsit pentru că era și ziua soției și am tot fost la Ziua Marinei, știu programul pe dinafară”, declara atunci Traian Băsescu.