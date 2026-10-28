Președintele american Donald Trump a lansat noi controverse. Acesta a susținut că panourile solare ar fi atât de fierbinți încât ar ucide păsările și animalele care ajung pe suprafața lor. Declarațiile au fost făcute în timpul unui miting electoral organizat în Texas.

În discursul său, liderul de la Casa Albă a comparat panourile solare cu un aragaz încins și a afirmat că acestea reprezintă un pericol pentru animale.

„Animalele sar pe ele și se prăjesc pentru că acele panouri negre sunt mai fierbinți decât aragazul tău”, a spus Trump.

Acesta a continuat cu o întrebare adresată unui reporter, referindu-se la păsările care ar ateriza pe panouri: „Ați văzut vreodată ce se întâmplă cu o pasăre când aterizează pe acestea? [...] O pasăre aterizează pe ele? S-a terminat”.

Afirmațiile au fost însoțite de critici la adresa instalațiilor solare de mari dimensiuni, pe care președintele american le-a descris drept nocive pentru animale.

Critici și la adresa turbinelor eoliene

Trump și-a îndreptat criticile și asupra energiei eoliene, susținând că turbinele sunt costisitoare, inestetice și dăunătoare mediului. El a afirmat că acestea ucid păsări și presupun cheltuieli ridicate pentru funcționare.

„De fiecare dată când construiești o moară de vânt, costă țara milioane de dolari pe an ca acel lucru oribil să pornească. E urâtă, e dăunătoare pentru mediu, ucide păsările și, în plus, costă o avere”, a declarat președintele american.

Nu este prima dată când Donald Trump critică investițiile în energia verde. Anul trecut, în discuții cu jurnaliștii aflați la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, acesta a atacat politicile Marii Britanii privind energia regenerabilă și a susținut continuarea exploatărilor petroliere din Marea Nordului.