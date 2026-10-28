 Trump anunță o posibilă întâlnire între Zelenski și Putin, „foarte curând” | adevarul.ro
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Trump anunță o posibilă întâlnire între Zelenski și Putin, „foarte curând”

Război în Ucraina
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Președintele american Donald Trump susține că s-au înregistrat progrese importante în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina și anunță că o întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin ar putea avea loc în curând. Declarațiile vin după o nouă rundă de contacte diplomatice între Washington, Kiev și Moscova.

Trump înceracă să facă pace între Zelenski și Putin
Volodimir Zelenski, Donald Trump și Vladimir Putin Foto: AFP

Statele Unite au înregistrat „progrese semnificative” în eforturile de soluționare a conflictului din Ucraina, a declarat Donald Trump în seara zilei de 27 octombrie, după aterizarea la baza militară Andrews, în apropiere de Washington.

În imaginile surprinse la sosirea președintelui american apare și Steve Witkoff, emisarul special al SUA, care s-a întâlnit recent cu liderii ucrainean și rus. Witkoff se afla la bordul aeronavei prezidențiale în momentul întoarcerii lui Trump.

La coborârea din avion, liderul de la Casa Albă a vorbit despre rezultatele discuțiilor diplomatice și despre posibilitatea unei întâlniri între cei trei lideri.

„Progrese semnificative în relațiile cu Rusia și Ucraina. O întâlnire va avea loc în curând. Cred că președintele Putin și președintele Zelenski au reușit să înregistreze progrese semnificative”, a declarat Trump.

Jurnaliștii l-au întrebat pe președintele american despre războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și despre perspectivele unor negocieri de pace, după ce l-au observat pe Witkoff în apropierea sa.

Întrebat dacă discuțiile cu emisarul american au vizat Ucraina sau Iranul, Trump a făcut referire la o posibilă întâlnire între Zelenski și Putin. El a afirmat, de asemenea, că ambele părți doresc încheierea războiului.

„Vor să pună capăt acestui război. Vor să-l încheie, pentru că trebuie să o facă. Dar le place foarte mult să vorbească despre asta. Poate că așteaptă alegerile sau ceva de genul acesta. Nu îi va ajuta. Alegerile nu îi vor ajuta”, a spus președintele american.

Trump nu a explicat la ce alegeri s-a referit și nici în ce fel acestea ar putea influența negocierile pentru încheierea războiului.

Negocierile privind Ucraina: ce s-a stabilit până acum

Declarațiile președintelui american vin după discuțiile desfășurate în perioada 20-21 octombrie, când Steve Witkoff a avut întrevederi separate cu Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.

Potrivit relatărilor despre negocieri, liderul de la Kremlin și alți oficiali ruși au respins ideea unui armistițiu și au reiterat că Moscova este dispusă să accepte pacea numai în condițiile impuse de Rusia, inclusiv prin îndeplinirea revendicărilor sale teritoriale și politice.

În pofida divergențelor, discuțiile au avut câteva rezultate concrete.

Părțile au convenit să continue contactele dintre delegații, fiind avută în vedere o nouă rundă de negocieri trilaterale la Abu Dhabi, în noiembrie. De asemenea, a fost convenită returnarea în Statele Unite a unui cetățean american aflat în captivitate, precum și desfășurarea unei misiuni de salvare în orașul Oleşki, din regiunea Herson, aflat sub ocupație rusă.

Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să accepte o încetare a focului dacă Rusia își oprește atacurile. Președintele ucrainean a afirmat, de asemenea, că este dispus să se întâlnească direct cu Vladimir Putin.

Putin, în discuții cu lideri europeni

În paralel cu eforturile diplomatice ale Washingtonului, Vladimir Putin a discutat telefonic, la 27 octombrie, cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, și cu premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre.

Potrivit relatărilor celor doi lideri europeni, discuțiile au durat aproximativ trei ore, mult peste cele 30 de minute prevăzute inițial.

În timpul convorbirii, Putin ar fi prezentat din nou argumentele istorice ale Kremlinului pentru revendicările teritoriale ale Rusiei asupra Ucrainei.

Liderii europeni nu ar fi primit clarificări privind intențiile Moscovei în raport cu securitatea Europei și nici garanții că Rusia nu va ataca alte state europene.

Zelenski a precizat că unul dintre subiectele abordate în contactele diplomatice a fost posibilitatea unui armistițiu energetic, care să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice. Potrivit președintelui ucrainean, Moscova nu a oferit însă un răspuns favorabil.

Cât de aproape este un acord de pace?

Declarațiile lui Donald Trump sugerează că Washingtonul încearcă să mențină deschis canalul diplomatic dintre Kiev și Moscova. Cu toate acestea, diferențele dintre pozițiile celor două părți rămân semnificative.

Kievul a transmis că este pregătit să discute despre încetarea focului, în timp ce Moscova continuă să condiționeze un acord de acceptarea revendicărilor sale.

Deocamdată, Trump nu a anunțat o dată concretă pentru o eventuală întâlnire între Zelenski și Putin și nici nu a prezentat detalii despre condițiile în care aceasta ar putea avea loc.

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