Experții Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) atrag atenția că obținerea acordului simultan al unui număr atât de mare de actori internaționali ar putea întârzia pe termen nedefinit procesul și chiar compromite acordarea garanțiilor de securitate pentru Kiev.

Negocieri de pace Ucraina-Rusia-SUA, la Abu Dhabi Foto: X@visegrad24

Propunerea Statelor Unite privind eventualele garanții de securitate pentru Ucraina riscă să devină imposibil de implementat, avertizează analiștii Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Potrivit experților, planul negociatorilor americani presupune obținerea prealabilă a aprobării Congresului SUA și a Rusiei, precum și stabilirea unei noi arhitecturi de securitate pentru Europa. Obiectivul ar fi crearea unor mecanisme de protecție suficient de solide, astfel încât Ucraina să nu fie nevoită să recurgă efectiv la acestea.

Analiștii avertizează însă că un asemenea proces ar putea dura o perioadă nedeterminată și, în cele din urmă, ar putea eșua.

Propunerea actuală presupune elaborarea unui document acceptabil nu doar pentru Washington și Moscova, ci și pentru Bruxelles. Experții consideră că obținerea unui acord între toate aceste părți va fi extrem de dificilă.

Această condiție ar putea întârzia semnificativ negocierile și ar risca, în cele din urmă, să blocheze întregul proces.

„Procedura de aprobare a garanțiilor de securitate propusă de Statele Unite va provoca întârzieri și ar putea împiedica Ucraina să beneficieze de o asemenea protecție”, apreciază analiștii ISW.

Un alt obstacol major îl reprezintă poziția fundamental diferită a Moscovei față de cea a statelor occidentale.

Kremlinul urmărește modificarea arhitecturii de securitate europene în condițiile impuse de Rusia. Printre obiectivele sale se numără retragerea infrastructurii NATO la granițele pe care Alianța le avea în 1997. De asemenea, Moscova respinge categoric posibilitatea desfășurării unui contingent militar străin pe teritoriul Ucrainei.

Ce presupune planul american privind garanțiile de securitate

Cu câteva zile în urmă, Jared Kushner, trimisul special al președintelui american, a declarat că Statele Unite intenționează să ofere Ucrainei garanții de securitate inspirate de articolul 5 al Tratatului NATO, care prevede principiul apărării colective.

Ulterior, Kushner a precizat că aceste garanții vor trebui aprobate atât de președintele Donald Trump, cât și de Congresul american. El a subliniat că subiectul va fi analizat în cadrul discuțiilor mai ample privind arhitectura de securitate a Europei după încheierea războiului.

În replică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut partenerilor occidentali să accepte aderarea deplină a Ucrainei la NATO, în locul unor garanții de securitate bazate pe modelul articolului 5.

Zelenski consideră că statutul de membru al Alianței ar reprezenta o soluție mai puțin costisitoare și mai sigură pentru Ucraina.

Liderul de la Kiev a atras atenția și asupra faptului că Ucraina și Statele Unite ar putea interpreta diferit prevederile unui eventual acord privind garanțiile de securitate inspirate de principiul apărării colective.

În ceea ce privește Rusia, poziția Kremlinului rămâne neschimbată: Moscova se opune unei asemenea formule de protecție pentru Ucraina.