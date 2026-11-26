Administrația Trump ar putea amâna până la sfârșitul lunii decembrie sau chiar până la începutul anului viitor anunțul privind diminuarea efectivelor americane de pe continent. Washingtonul și-a concentrat din nou eforturile asupra negocierilor pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, relatează Bloomberg.

SUA vor reduce numărul soldaților americani în Europa Foto: AFP

Țările membre NATO se așteaptă ca Statele Unite să amâne decizia finală privind reducerea prezenței militare americane în Europa, pe fondul relansării eforturilor administrației președintelui Donald Trump de a obține un acord de pace pentru Ucraina.

Potrivit Bloomberg, îmbunătățirea relațiilor dintre Washington și aliații europeni în ultimele săptămâni contribuie, de asemenea, la această posibilă amânare.

Statele Unite au primit cu un ton pozitiv inițiativele aliaților privind creșterea cheltuielilor pentru apărare și urmăresc să utilizeze bazele militare din Europa pentru a-și proiecta puterea în Orientul Mijlociu și în alte regiuni.

Inițial, aliații se așteptau ca Washingtonul să anunțe decizia la începutul lunii decembrie. Acum, însă, estimează că administrația americană ar putea aștepta până la sfârșitul lunii sau chiar până în primele zile ale anului viitor.

Solicitat să comenteze informațiile, un reprezentant al Pentagonului a declarat pentru Bloomberg că procesul de reevaluare a poziției militare americane în Europa este încă în desfășurare.

Aliații consideră posibila amânare un nou semnal încurajator, după ce oficialii americani au sugerat că amenințările privind o reducere drastică a trupelor de pe continent ar putea să nu fie puse în practică.

La începutul acestui an, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, i-a surprins pe partenerii NATO anunțând că Washingtonul va reevalua amploarea prezenței sale militare în Europa.

Unii oficiali europeni s-au temut că Donald Trump ar putea retrage aproximativ 25.000 de militari americani de pe continent, adică peste un sfert din efectivele actuale, estimate la aproximativ 80.000 de soldați.

În prezent, statele membre NATO consideră că reducerea ar putea fi mult mai limitată, de aproximativ 5.000 de militari.

Negocierile pentru Ucraina influențează planurile militare americane

Statele Unite și-au intensificat din nou eforturile pentru identificarea unei soluții care să pună capăt războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

De această dată, Washingtonul implică mai activ statele europene în procesul diplomatic. Unul dintre motive este faptul că Moscova solicită revizuirea arhitecturii de securitate europene, inclusiv în ceea ce privește amplasarea trupelor NATO pe continent.

Săptămâna trecută, la o reuniune a reprezentanților statelor membre NATO, subsecretarul american al Apărării pentru politică, Elbridge Colby, a declarat că Statele Unite sunt „pregătite să se adapteze” pentru a sprijini negocierile de pace.

Declarația a venit ca răspuns la o întrebare privind posibilitatea ca solicitările Rusiei să fie luate în considerare în procesul de reevaluare a prezenței militare americane în Europa.

Germania ar putea pierde cei mai mulți militari americani

Potrivit estimărilor aliaților, cea mai mare reducere a efectivelor americane ar urma să afecteze Germania, în timp ce statele de pe flancul estic al NATO, inclusiv Polonia, ar putea primi trupe suplimentare.

Germania găzduiește în prezent cel mai mare contingent militar american de pe continent.

Prezența militară a Statelor Unite în Europa a început să se consolideze după al Doilea Război Mondial și s-a extins considerabil în timpul Războiului Rece.

În anii 1950, efectivele americane din Europa au depășit 400.000 de militari. Numărul acestora a scăzut ulterior, după încheierea Războiului Rece.

Washingtonul a trimis din nou trupe suplimentare pe continent după anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia, în 2014, și după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.

O eventuală reducere a prezenței militare americane ar putea modifica echilibrul strategic în interiorul NATO, în special pe flancul estic al Alianței, într-un moment în care securitatea europeană rămâne strâns legată de evoluția războiului din Ucraina.