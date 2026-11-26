Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru susține excluderea Nicoletei Pauliuc și a Monicăi Anisie din grupul liberal de la Senat și acuză o parte dintre parlamentarii partidului că sprijină agenda PSD.

Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL Foto: Facebook/Alexandru Muraru

Alexandru Muraru califică drept „necesară, legitimă și firească” decizia de excludere a Nicoletei Pauliuc și a Monicăi Anisie din grupul parlamentar liberal de la Senat. Într-o declarație, acesta susține că parlamentarii care votează repetat împotriva deciziilor grupului și în sprijinul PSD nu mai pot reprezenta politic PNL.

„PNL nu poate avea reprezentanți care votează sistematic în interesul PSD. Opoziția nu se negociază, iar loialitatea politică nu este facultativă”, afirmă Muraru.

Liderul liberal susține că nu este vorba despre o simplă diferență de opinie sau despre o dezbatere doctrinară, ci despre o conduită politică repetată, contrară hotărârilor grupului. În opinia sa, libertatea mandatului parlamentar nu elimină răspunderea politică și obligațiile care decurg din apartenența la grup.

„Nu poți fi parlamentar liberal în acte și aliat al PSD prin voturile pe care le dai în Parlament”, declară vicepreședintele PNL.

Muraru consideră că retragerea senatorilor Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu din funcțiile de conducere ale comisiilor parlamentare și reevaluarea situației lor peste două săptămâni reprezintă „un avertisment politic cât se poate de clar”. El susține, totodată, că cei pe care îi acuză de apropiere de PSD vor ajunge să părăsească PNL.

„Unanimitatea votului din grupul parlamentar liberal arată că răbdarea a ajuns la capăt. PNL trebuie să închidă definitiv epoca ambiguităților, a jocurilor politice duble, a negocierilor individuale și a complicităților parlamentare cu PSD. Nu putem reconstrui încrederea în Partidul Național Liberal fără consecvență, disciplină politică, responsabilitate și respect față de propriul electorat.PNL are nevoie de parlamentari care să își asume opoziția, nu de parlamentari care să o submineze din interior. Cine votează sistematic cu PSD nu poate pretinde că reprezintă politic PNL. Apartenența la Partidul Național Liberal presupune responsabilitate, nu doar beneficii”, a mai transmis Alexandru Muraru.

Sancțiuni în grupul liberal și reacțiile senatoarelor

Grupul PNL din Senat a decis miercuri, 25 noiembrie, excluderea Nicoletei Pauliuc și a Monicăi Anisie, precum și retragerea funcțiilor de conducere din comisii pentru Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu.

PNL a invocat voturi și poziționări repetate împotriva deciziilor grupului. Cei patru rămân membri ai partidului și își păstrează mandatele de senatori.

Nicoleta Pauliuc a susținut că excluderea sa și a Monicăi Anisie a fost decisă pentru că nu au renunțat la acțiunile deschise în instanță împotriva unor hotărâri ale partidului.

„Sunt mai mulți colegi parlamentari semnatari ai acelorași acțiuni în instanță, dar Ilie Bolojan a ales să înceapă execuțiile cu noi, cu două femei. Asta spune multe despre președintele PNL. Și de această dată, Ilie Bolojan a ales să fie Omul Negru din încăpere. Rămân în PNL și cer același lucru pe care îl ceream înainte de sancțiuni: o dezbatere deschisă despre direcția partidului. PNL a trecut prin perioade mai dificile. Va supraviețui și stilului de conducere al lui Ilie Bolojan”, a scris Pauliuc pe Facebook.

Monica Anisie a pus sancțiunea pe seama criticilor sale la adresa măsurilor din educație și a declarat că nu va pleca din PNL, potrivit aceleiași surse.

Rebeliune în PNL

Un grup de 19 parlamentari liberali îi reproșează lui Ilie Bolojan modul în care conduce PNL și cere anularea sancțiunilor aplicate senatorilor Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie, excluse din grupul parlamentar al partidului de la Senat. Totodată, aceștia contestă îndepărtarea lui Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu din funcțiile de conducere ale comisiilor parlamentare.

Cei 19 deputați și senatori care au semnat documentul contestă justificarea sancțiunilor prin nerespectarea disciplinei de vot și afirmă că aceasta ar fi aplicată selectiv. Ei susțin că alți parlamentari care nu au votat Guvernul Niculescu nu au fost sancționați, ceea ce, în opinia lor, ar demonstra existența unui tratament diferit în funcție de pozițiile politice exprimate în partid.