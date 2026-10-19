 China vrea să limiteze exportul tehnologiilor pentru panouri solare, pentru a-și menține avantajul pe piața globală | adevarul.ro
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China vrea să limiteze exportul tehnologiilor pentru panouri solare, pentru a-și menține avantajul pe piața globală

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China intenționează să introducă noi restricții privind exportul unor tehnologii folosite la fabricarea panourilor solare, în încercarea de a-și proteja poziția în industria fotovoltaică. Propunerea vizează 12 tehnologii și face parte dintr-un demers mai amplu al autorităților de la Beijing, care include și sectoare precum inteligența artificială și biotehnologia, relatează Reuters.

China intenționează să introducă noi restricții privind exportul de panouri solare.
China intenționează să introducă noi restricții privind exportul de panouri solare. Foto: Shutterstock

Ministerul chinez al Comerțului a anunțat că tehnologiile vizate ar putea fi adăugate pe lista națională de control al exporturilor. Oficialii susțin că acestea sunt utilizate tot mai mult în domenii considerate sensibile pentru securitatea națională, inclusiv industria aerospațială și cea de apărare.

Printre tehnologiile pentru care s-ar putea aplica interdicții se numără cele utilizate la producerea plachetelor subțiri de siliciu, a celulelor solare pe bază de perovskit și a celulelor tandem. Propunerea vizează și metodele industriale de obținere a polisiliciului prin procedeul cu pat fluidizat.

Celulele tandem combină mai multe straturi de materiale, precum perovskitul și siliciul, pentru a capta o gamă mai largă a radiației solare și a îmbunătăți eficiența conversiei energiei. În același timp, procedeul cu pat fluidizat permite fabricarea polisiliciului, o materie primă esențială pentru panourile fotovoltaice, cu un consum de energie și costuri mai mici decât metoda tradițională Siemens.

Beijingul ia în calcul și limitarea exporturilor, fără interzicerea lor totală, pentru alte tehnologii avansate de producție a celulelor solare. Printre acestea se află TOPCon, HJT și XBC.

Autoritățile chineze afirmă că scopul măsurilor este prevenirea transferului necontrolat al tehnologiilor sau a folosirii lor în scopuri neautorizate. Potrivit acestora, restricțiile nu ar trebui să împiedice colaborările internaționale legitime în domeniul cercetării și al dezvoltării tehnologice.

Până la actualizarea oficială a listei de control, exportatorii trebuie să înregistreze anumite transferuri de tehnologie către parteneri din străinătate. Consultarea publică referitoare la propunere este programată să se încheie pe 15 noiembrie.

Noile măsuri ar putea complica planurile unor companii americane, inclusiv Tesla, care urmăresc să își extindă capacitățile de producție a panourilor solare în Statele Unite. Reuters relata în aprilie că oficialii chinezi începuseră deja discuții cu producătorii din domeniu privind posibilitatea introducerii unor restricții asupra exporturilor de echipamente avansate.

China a limitat anterior transferul unor tehnologii de producție fotovoltaică spre India. Măsura intervine în contextul eforturilor New Delhi de a-și dezvolta propria industrie și de a reduce dependența de furnizorii chinezi.

Analiștii consideră că inițiativa Beijingului urmărește să păstreze avantajul tehnologic al Chinei într-un sector în care țara are o poziție dominantă la nivel mondial. În paralel, alte economii investesc în dezvoltarea propriilor capacități de producție pentru a-și diminua dependența de tehnologiile și echipamentele chinezești.

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