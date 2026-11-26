Exasperați de excrementele care acoperă trotuarele și mașinile, locuitorii unui cartier din nord-estul Romei au difuzat înregistrări cu strigăte de alarmă pentru a-i împiedica pe grauri să înnopteze în copaci. Experimentul de trei zile pare să fi avut primele rezultate.

Stol de grauri Foto: Profimedia

Difuzoare, laptopuri și telefoane îndreptate spre copaci: locuitorii și comercianții dintr-un cartier din nord-estul Romei au fost chemați să participe la o intervenție neobișnuită împotriva graurilor. Timp de trei zile, au difuzat de la ferestre sunete care imită strigătele de suferință ale păsărilor, în speranța că le vor descuraja să se așeze pentru noapte, relatează AFP.

„Sunt sute de mii. Am avut multe probleme pentru că a trebuit să curățăm străzile încontinuu”, a declarat agenției Matteo Zocchi, responsabil cu politicile de mediu în cel de-al treilea district administrativ al capitalei italiene. În opinia sa, situația nu a fost niciodată atât de gravă la nivelul orașului.

Umbrele împotriva excrementelor, pe Viale Jonio

Spectaculoși în zbor, graurii se adună la amurg în copacii orașului, unde produc un zgomot puternic. Dimineața, când pleacă să se hrănească pe câmpuri, lasă în urmă trotuare și mașini acoperite de excremente alunecoase. Pe Viale Jonio, una dintre arterele deosebit de afectate, unii locuitori și trecători au început să folosească umbrele pentru a se proteja.

Roberto Benenato, un angajat de 29 de ani al unei cofetării aflate sub șirul de platani de pe bulevard, spune că parcarea pe stradă înseamnă aproape inevitabil o mașină murdară de găinaț. „Cel mai rău (…) este mirosul îngrozitor de excremente din ultimele săptămâni. Îți intra în nas, în cap, respiram greu”, a povestit el pentru AFP.

Sunete de alarmă și lasere, înainte ca păsările să se așeze

Alegerea momentului este esențială: odată instalate pe ramuri pentru noapte, păsările sunt greu de urnit. În anii precedenți, autoritățile foloseau doar înregistrări cu strigăte de alarmă. De această dată, pe fondul unei presupuse creșteri a numărului de grauri, au adăugat fascicule laser îndreptate spre copaci.

Locuitorii și comercianții au fost invitați să se conecteze la o transmisiune în direct cu aceste sunete și să îndrepte dispozitivele către copaci timp de o oră, începând cu 16:15, ora locală. Scopul este „să-i facem să plece, astfel încât acest cartier să poată respira puțin”, a explicat Zocchi. „Nu cred că ne putem aroga dreptul de a-i elimina”, a subliniat el.

Intervenția pare să fi avut un efect imediat: potrivit relatării AFP, o parte dintre graurii așezați în copacii din apropiere și-au luat din nou zborul, iar stolurile s-au îndepărtat. „Este cel mai bun rezultat la care puteam spera”, a spus Zocchi. Observația nu stabilește însă dacă păsările vor evita cartierul pe termen lung.

Graurii aleg să înnopteze la Roma deoarece sunt mai bine protejați de prădători decât în câmp deschis. Numărul celor care ajung anual în oraș, din nordul și estul Europei sau din alte regiuni italiene, nu este cunoscut cu exactitate.

Alessandro Montemaggiori, specialist în grauri la Universitatea La Sapienza din Roma, spune că păsările migrează în capitala Italiei de aproximativ 80 de ani. Estimările de acum circa un deceniu indicau în jur de un milion de exemplare, însă numărul ar putea fi acum la jumătate, potrivit specialistului.