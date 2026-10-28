 Blocaj politic după alegerile din Israel. Niciuna dintre tabere nu are majoritatea necesară pentru a forma un guvern | adevarul.ro
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Blocaj politic după alegerile din Israel. Niciuna dintre tabere nu are majoritatea necesară pentru a forma un guvern

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Partidul premierului Benjamin Netanyahu este pe primul loc în primele exit-polluri de la alegerile parlamentare din Israel, însă niciuna dintre tabere nu are majoritatea necesară pentru a forma un guvern. Prezența la vot a atins un nivel record.

Alegeri în Israel
Alegeri în Israel Foto: Getty Images

Cele trei mari televiziuni israeliene au actualizat exit-pollurile de la alegerile parlamentare, iar noile estimări arată o creștere a numărului de mandate pentru tabăra premierului Benjamin Netanyahu, potrivit The Times of Israel.

Conform noilor date prezentate de Channel 12, blocul lui Netanyahu ar obține 52 de mandate, față de 49 pentru opoziția condusă de Gadi Eisenkot. Inițial, exit-pollul indica 50 de mandate pentru tabăra premierului și 52 pentru opoziție. Celelalte 19 mandate ar reveni partidelor arabe.

În schimb, exit-pollurile actualizate de Channel 13 și postul public Kan 11 indică egalitate între cele două tabere, fiecare fiind creditată cu 51 de mandate, scrie Mediafax.

Partidul Likud, condus de Netanyahu, ar obține 27 de mandate, potrivit noilor estimări ale celor trei televiziuni, consolidându-și poziția de cea mai mare formațiune politică din Israel.

Cu toate acestea, niciuna dintre tabere nu ar avea majoritatea de 61 de mandate necesară pentru formarea unui guvern în Parlamentul israelian, care are 120 de locuri.

Netanyahu le-a transmis susţinătorilor că ţara trebuie să „formeze un guvern naţional puternic, de dreapta”, adăugând că nu trebuie format un guvern care să se bazeze pe sprijinul partidelor arabe. Este o „ruşine” că anumite partide sunt dispuse să coopereze cu partidele arabe, a comentat Netanyahu.

Cu vocea puţin răguşită, Netanyahu a criticat presa care a prezis că Likud va obţine rezultate slabe la alegeri. „Blocul de dreapta are o majoritate clară şi decisivă în rândul publicului sionist, în rândul publicului evreu şi al tuturor celor care susţin statul”, a spus el. Din acest motiv, „avem nevoie de un guvern de dreapta, naţional şi puternic. Asta trebuie făcut”, a continuat el. Este de neconceput „să punem în pericol Israelul şi să formăm un guvern care se bazează pe partide arabe antisioniste, partide care se opun înseşi existenţei noastre, care consideră Hamas o organizaţie caritabilă, care îi numesc pe soldaţii noştri criminali de război”, a arătat el.

Fostul premier israelian Yair Lapid a declarat că blocul condus de Benjamin Netanyahu a suferit o „înfrângere zdrobitoare” la alegerile parlamentare, potrivit primelor exit-poll-uri, relatează The Times of Israel.

„Nu lăsați pe nimeni să vă inducă în eroare: blocul lui Netanyahu a suferit o înfrângere zdrobitoare. Este un colaps total, iar cetățenii le-au transmis să plece acasă”, a declarat Lapid într-un comunicat.

Prezența la alegerile parlamentare din Israel a ajuns la 77,7% până la ora 22:00, față de 70,6% la scrutinul din 2022, potrivit datelor aproape finale ale Comisiei Electorale Centrale, citate de The Times of Israel.

Aproximativ 5,7 milioane de israelieni s-au prezentat la urne, fiind înregistrată cea mai ridicată prezență la vot din 1999.

Datele au fost anunțate după închiderea secțiilor de votare, însă procentul final ar putea crește ușor, deoarece persoanele aflate la coadă au putut vota și după ora 22:00.

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