Nu, Ucraina nu a murit.

Cel mai sumbru dintre cele două scenarii este cunoscut. Putin continuă să distrugă orașele și infrastructura ucraineană sub bombele sale. Iarna care se apropie, lipsa încălzirii, întreruperile de apă, gaz și electricitate – pe scurt, iadul care îi așteaptă acum pe ucraineni – ajung în cele din urmă să le învingă hotărârea.

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Acest scenariu este cu atât mai plauzibil cu cât ucrainenii nu mai au nimic cu care să se apere de atacurile rusești, economia lor riscă să se prăbușească sub dărâmăturile fabricilor, iar posibilitatea ca Donald Trump să dorească să scape de acest popor care îi contrazice dorința de a ajunge la un acord cu Rusia și să se asigure astfel că serviciile de informații americane nu vor fi niciodată restabilite pe deplin nu este deloc exclusă.

În același timp, Rassemblement National ar putea prelua conducerea Franței la câteva luni după o avansare a extremei drepte în Spania. Forțele democratice ar putea apoi să înregistreze pierderi în alte țări ale Uniunii. Nu ar mai exista atunci unitate europeană, în special în ceea ce privește sprijinul acordat Ucrainei, iar Trump ar putea reuși, în mai puțin de un an, să destrame Uniunea, în timp ce Putin, victorios la Kiev, s-ar pregăti pentru noi cuceriri.

Acest scenariu, cel al împărțirii Europei în zone de influență rusă și americană, acest coșmar nu este deloc de neimaginat. Casa Albă și Kremlinul lucrează împreună în acest sens. Extrema dreaptă europeană le dă o mână de ajutor, dorind să destrame Uniunea și să dezarmeze Ucraina, dar nimic nu este încă decis.

În seara zilei de 3 noiembrie, alegătorii americani își vor fi dezaprobat președintele, privându-l de majoritatea în Camera Reprezentanților și, poate, chiar și în Senat. Nu este încă sigur, dar este probabil, deoarece barierele vamale și războiul cu Iranul au dus la creșterea prețurilor în supermarketuri și, mai ales, la benzinării. Fie că vorbim de agricultori sau de șoferi de camion, întregi categorii profesionale sunt afectate, iar popularitatea lui Donald Trump nu încetează să scadă.

În mai puțin de două săptămâni, el va deveni un președinte în exercițiu, prea în vârstă pentru a candida din nou, epuizat și discreditat în ochii aleșilor republicani, care au deja mai mult interes să se distanțeze de el decât să-i caute sprijinul. Fără îndoială, va face totul pentru a-și păstra controlul, chiar dacă asta înseamnă să încalce legile și Constituția. Am văzut acest lucru la sfârșitul primului său mandat, dar atunci nu ar face decât să se izoleze și mai mult, să slăbească Statele Unite și să îngreuneze și mai mult continuarea trădării sale față de Ucraina.

Donald Trump este practic cu spatele la zid. Nu va putea continua mult timp să-l susțină deschis pe Vladimir Putin, în condițiile în care nici măcar nu îndrăznește să recunoască că a ordonat efectiv privarea ucrainienilor de informațiile americane și că, din cauza lui, aceștia mor fără să fi avut timp să se adăpostească.

Cu excepția cazului în care Ucraina ar ajunge să prefere capitularea în locul continuării calvarului său, acest președinte rușinos va fi nevoit să-și schimbe atitudinea.

Există un al doilea scenariu posibil, perfect credibil, deoarece este nevoie de mult timp pentru ca un bombardament să facă un popor să cedeze, iar încercarea, dimpotrivă, unește națiunile, iar Trump și Putin trebuie să țină cont de europeni.

Ei nu au scuturi antirachetă de oferit Ucrainei și toți, sau aproape toți, trec prin momente dificile din punct de vedere economic și bugetar. Europa nu este Supermanul care ar putea salva Ucraina de la o zi la alta, dar cele 27 de state membre tocmai i-au reafirmat în unanimitate un sprijin care le onorează pe măsură ce Trump dezonorează America. Acest simplu contrast are o greutate deosebită, iar europenii s-au angajat să găsească noi resurse financiare pentru Ucraina.

Cu alte cuvinte, în mai puțin de două luni, Uniunea Europeană s-ar putea hotărî să vireze Ucrainei cele aproximativ 200 de miliarde din activele rusești înghețate în Belgia. Împreună, Ucraina și Uniunea vor dezvolta în paralel noi mijloace militare. Cele 27 de state membre vor ajuta ucrainenii să reziste până când atacurile Kremlinului nu vor reuși să-i înfrângă și până când Trump va fi nevoit să renunțe la ceea ce este de neimaginat.

Nu, Ucraina nu a murit.