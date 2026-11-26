Rusia dezvoltă rețeaua de sateliți Rassvet, concepută ca o alternativă la Starlink, iar aceasta ar putea oferi armatei ruse capacitatea de a controla de la distanță drone și alte sisteme de armament la mari distanțe. Serviciile de informații militare ucrainene (GUR) au identificat până acum 49 de companii rusești implicate în proiect.

Vadim Skibițki, adjunctul șefului GUR Foto: X@DI_Ukraine

Rețeaua rusească de comunicații prin satelit Rassvet este considerată o posibilă alternativă la sistemul Starlink, dezvoltat de compania lui Elon Musk. Însă extinderea acestei infrastructuri ar putea oferi Moscovei noi capacități militare, inclusiv posibilitatea de a controla drone în regiuni aflate la mii de kilometri de teritoriul rus.

Avertismentul a fost lansat de Vadim Skibițki, adjunctul șefului Direcției Principale de Informații a Ministerului ucrainean al Apărării (GUR), într-un interviu acordat publicației britanice The Times.

Potrivit oficialului ucrainean, Rusia ar putea echipa diferite categorii de armament cu terminale compatibile cu această rețea și le-ar putea utiliza în operațiuni desfășurate oriunde în lume.

„Rusia ar putea dota diferite tipuri de armament cu receptoare pentru această rețea și le-ar putea folosi în întreaga lume. Moscova ar putea astfel să controleze drone maritime sau aeronave fără pilot în regiuni aflate mult dincolo de Marea Neagră – în Europa, Africa, Orientul Mijlociu sau Extremul Orient”, a declarat Skibițki.

Planul Moscovei: 924 de sateliți până în 2035

Potrivit lui Skibițki, Vladimir Putin a stabilit un program de dezvoltare pe zece ani, care se întinde până în 2035. Obiectivul Rusiei este să plaseze pe orbită 924 de sateliți, susținuți de o infrastructură formată din șapte stații terestre de comunicații.

Terminalele mobile ale sistemului ar urma să poată transmite date cu viteze de până la 650 de megabiți pe secundă, inclusiv pentru vehicule care se deplasează cu viteze de până la 250 km/h.

O astfel de tehnologie ar putea crea riscuri de securitate inclusiv pentru statele occidentale.

Într-un scenariu ipotetic prezentat de oficialul ucrainean, un operator aflat la Sankt Petersburg ar putea activa și pilota de la distanță o dronă ajunsă la Londra prin intermediul unui curier care nu cunoaște adevărata natură a transportului. Aparatul ar putea fi ulterior controlat deasupra aeroportului Heathrow.

Conexiunea prin satelit ar permite transmiterea unor imagini video de înaltă calitate și ar putea face sistemul mult mai dificil de perturbat prin mijloacele convenționale de război electronic.

Skibițki a subliniat că serviciile de informații ucrainene sunt conștiente de această amenințare și de potențialul pe care îl oferă combinarea comunicațiilor prin satelit cu sistemele de atac.

Un al doilea proiect rusesc: 240 de sateliți InnoSat

În interviul acordat publicației The Times, oficialul ucrainean a vorbit și despre un alt program spațial al Rusiei, denumit InnoSat.

Compania Geoscan Group, cu sediul la Sankt Petersburg, intenționează să dezvolte până în 2036 o rețea formată din 240 de sateliți.

Potrivit estimărilor serviciilor de informații ucrainene, cele două constelații de sateliți – Rassvet și InnoSat – ar putea deservi împreună aproximativ 22.000 de terminale de comunicații.

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Prin comparație, sistemul Starlink are peste 10 milioane de terminale.

În prezent, rețeaua Rassvet dispune de 30 de sateliți funcționali din cei 32 lansați de Rusia în acest an, potrivit informațiilor prezentate de Skibițki.

Acoperirea deasupra Ucrainei este însă încă limitată. Sateliții asigură conexiuni intermitente, fiecare sesiune de acoperire durând aproximativ 40 de minute.

În plus, din cauza unor probleme tehnice, Moscova a amânat lansarea altor 16 sateliți.

Ucraina încearcă să blocheze dezvoltarea rețelei

Serviciile de informații militare ucrainene încearcă să împiedice dezvoltarea infrastructurii spațiale rusești.

Skibițki a declarat că GUR a identificat 49 de companii din Rusia implicate în realizarea rețelei Rassvet și că intenționează să le perturbe activitatea prin „toate mijloacele posibile”, inclusiv prin lovituri la distanță mare și operațiuni de sabotaj.

Un alt instrument important este intensificarea eforturilor diplomatice pentru introducerea unor noi sancțiuni occidentale. În prezent, restricțiile internaționale vizează doar aproximativ jumătate dintre companiile identificate, potrivit oficialului ucrainean.

Problema este cu atât mai importantă cu cât Rusia recurge la firme-paravan pentru a achiziționa imagini comerciale din satelit de la companii occidentale. De asemenea, Moscova utilizează direct imagini de recunoaștere furnizate de sateliți chinezi pentru identificarea țintelor de pe teritoriul Ucrainei.

Kievul a solicitat și organismului ONU responsabil de reglementarea telecomunicațiilor să nu aloce Rusiei frecvențe radio pentru comunicații prin satelit, argumentând că rețeaua Rassvet este destinată utilizării militare.

Când ar putea deveni operațională rețeaua Rassvet

Avertismentele serviciilor de informații ucrainene vin după ce expertul militar și consilierul prezidențial pentru dezvoltarea tehnologiilor de apărare, Serhii „Flash” Beskrestnov, a declarat că Rusia își accelerează dezvoltarea rețelei Rassvet.

Potrivit acestuia, sistemul ar putea permite controlul în timp real al dronelor de atac și al rachetelor, complicând totodată activitatea sistemelor ucrainene de război electronic.

Beskrestnov a estimat că o acoperire completă a teritoriului Ucrainei ar putea deveni posibilă în aproximativ șase luni.

El a precizat că sateliții ruși asigură deja, în mod intermitent, comunicații deasupra Ucrainei. În timpul trecerii acestora pe deasupra teritoriului ucrainean, conexiunea poate fi disponibilă timp de 30-40 de minute.

În paralel, autoritățile de la Kiev încearcă să dezvolte măsuri de contracarare a sistemului, inclusiv prin mecanisme de presiune economică și sancțiuni internaționale.