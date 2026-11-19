Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi că întâlnirea dintre președinții Statelor Unite, Rusiei și Chinei este „absolut normală” și nu reprezintă un motiv de îngrijorare sau de critică la adresa lui Donald Trump. Oficialul NATO a lăudat, totodată, eforturile liderului american de a obține pacea în Ucraina.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Este important ca liderii să se întâlnească, la fel ca în cazul acestei reuniuni, al întâlnirii din China... Este normal, nu sunt deloc îngrijorat”, a declarat Mark Rutte la sosirea la summitul Coaliției Voinței, organizat joi la Berlin, la care participă aproximativ 40 de țări aliate ale Ucrainei, potrivit Agerpres.

Secretarul general al NATO a subliniat că Rusia și Statele Unite sunt „mari puteri nucleare”, motiv pentru care dialogul dintre liderii acestora este firesc.

„Este important ca liderii puterilor nucleare să se întâlnească. Este absolut normal ca acești oameni să aibă întrevederi și să existe reuniuni în cadrul cărora să încerce să găsească cea mai bună cale de urmat”, a insistat Rutte.

Mark Rutte laudă eforturile lui Donald Trump pentru pacea în Ucraina

Oficialul NATO a profitat de ocazie pentru a-l lăuda pe președintele american pentru implicarea sa în demersurile de încheiere a războiului din Ucraina.

Rutte a descris eforturile lui Trump drept un „efort herculean de a obține pacea în Ucraina”, afirmând că liderul american lucrează constant în această direcție și că, pentru acest demers, „nu poate fi decât lăudat”.

Referindu-se la reuniunea de la Berlin, secretarul general al NATO a precizat că discuțiile vor viza continuarea sprijinului militar și de altă natură acordat Ucrainei pe toată durata războiului, dar și pregătirile pentru negocierile de pace.

Acestea au fost reluate săptămâna trecută la Abu Dhabi, în format trilateral, cu medierea Statelor Unite.

Întâlnire între liderii SUA, Rusiei și Chinei

Președinții Chinei, Xi Jinping, Statelor Unite, Donald Trump, și Rusiei, Vladimir Putin, s-au întâlnit joi, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), desfășurat în orașul chinez Shenzhen.

În urma reuniunii, cei trei lideri au consemnat mai multe puncte de consens într-o „declarație de pace”. Printre acestea se numără promovarea reformei Organizației Națiunilor Unite (ONU), creșterea producției de petrol și inițierea unui dialog pentru prevenirea proliferării armelor nucleare.