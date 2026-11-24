Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat că înființarea unei armate europene separate, care să funcționeze în paralel cu forțele naționale și structurile Alianței Nord-Atlantice, ar putea întârzia reacția în cazul unui atac rusesc. El a sugerat că președintele rus Vladimir Putin ar putea ajunge să cucerească orașul Rotterdam înainte ca aliații să stabilească cine trebuie să intervină și în ce mod.

Mark Rutte, secretarul general al NATO Foto: AFP

Declarația a fost făcută luni, 23 noiembrie, în cadrul Adunării Parlamentare a NATO, desfășurată la Berlin. În aceeași reuniune, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Kievul nu a primit încă răspunsuri concrete privind garanțiile de securitate inspirate de articolul 5 al NATO.

Mark Rutte a explicat că nu contestă ideea unei forțe militare europene comune, ci consideră că o structură de comandă suplimentară ar putea complica procesul decizional și întârzia intervenția aliaților în cazul unei agresiuni rusești.

„Dacă președintele rus Vladimir Putin atacă, vom avea nevoie de două sau trei săptămâni doar pentru a stabili cine este responsabil de ce. Și este foarte posibil ca el să cucerească Rotterdamul înainte să ajungem la un acord”, a declarat Rutte, potrivit Radio Liberty.

Secretarul general al NATO a subliniat că Alianța dispune deja de o structură unică de comandă, concepută pentru a coordona forțele statelor membre în cazul activării articolului 5, care prevede apărarea colectivă.

În cadrul unei conferințe de presă comune cu Mark Rutte, cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat regretul față de refuzul statelor membre NATO de a accepta aderarea Ucrainei la Alianță în timpul summitului de la București din 2008, pe care l-a calificat drept o greșeală.

„Suntem cu toții pe flancul estic”

Mark Rutte a criticat și ideea potrivit căreia doar statele membre NATO din estul Europei ar fi expuse amenințării rusești.

Potrivit secretarului general al Alianței, cele mai noi rachete ale Rusiei ar avea nevoie de doar aproximativ cinci minute în plus pentru a lovi Lisabona, Roma sau Haga, comparativ cu Tallinn, Varșovia sau Helsinki.

„Suntem cu toții pe flancul estic”, a afirmat Rutte, îndemnând parlamentarii să renunțe la dezbaterile privind statele care ar trebui considerate parte a acestuia.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Moscova și capitalele europene, inclusiv în legătură cu presupusele atacuri hibride atribuite Rusiei.

Într-o declarație făcută sâmbătă, 21 noiembrie, la Varșovia, Rutte a promis că NATO va apăra întregul teritoriu al Poloniei, după ce două rachete de croazieră rusești și o dronă au pătruns în spațiul aerian polonez cu o zi înainte.

„Comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa [generalul Alexus Grynkewich] va face tot ce este posibil pentru a identifica eventualele vulnerabilități ale capacităților noastre de descurajare și apărare, astfel încât să poată fi luate măsurile necesare, dacă va fi cazul”, a declarat secretarul general al NATO.

Zelenski cere clarificări privind garanțiile de securitate

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat participanților la aceeași reuniune prin videoconferință și a afirmat că Ucraina face deja parte, în practică, din sistemul de securitate occidental, chiar dacă nu este încă membră oficială a NATO.

„Sunt recunoscător tuturor celor care promovează această idee: NATO împreună cu Ucraina înseamnă un NATO autentic. Securitate reală. Și pace reală”, a declarat Zelenski, potrivit administrației prezidențiale de la Kiev.

Liderul ucrainean a pus însă sub semnul întrebării propunerile privind acordarea unor garanții de securitate inspirate de articolul 5 al NATO.

El a spus că Ucraina are nevoie de clarificări privind statele care ar interveni în apărarea sa, măsurile concrete pe care acestea le-ar lua, trupele care ar putea fi desfășurate preventiv pe teritoriul ucrainean și costurile unui asemenea angajament.

„Până acum nu am primit răspunsuri clare și concrete, cu tot respectul pentru astfel de propuneri”, a afirmat Zelenski.

Într-o declarație făcută duminică, 22 noiembrie, emisarul special al Statelor Unite, Jared Kushner, a spus că președintele american Donald Trump este dispus să ia în considerare acordarea unor garanții de securitate Ucrainei, inspirate de articolul 5 al NATO.

Kushner a precizat însă că orice astfel de angajament ar trebui negociat în cadrul unui acord mai amplu privind securitatea Europei după încheierea războiului.