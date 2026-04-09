Donald Trump, dezamăgit de mulți dintre aliații NATO. „Plan de pedepsire” pentru statele care nu au susținut campania militară

Președintele SUA, Donald Trump, este „în mod evident dezamăgit” de reacția mai multor aliați NATO la solicitările Washingtonului în contextul războiului cu Iranul, a declarat secretarul general al Alianței, Mark Rutte. În același timp, presa americană scrie că liderul de la Casa Albă analizează mutarea unor trupe din Europa, inclusiv către state precum România.

Declarațiile au fost făcute după o întâlnire cu ușile închise între Donald Trump și Mark Rutte, desfășurată la o zi după un armistițiu fragil de două săptămâni cu Iranul.

Președintele american nu a comentat oficial discuția, însă a transmis pe Truth Social: „NATO nu a fost acolo atunci când am avut nevoie de ei și nu vor fi acolo dacă vom avea din nou nevoie de ei. Amintiți-vă de Groenlanda, acea mare bucată de gheață, prost administrată!!!”

Rutte a descris întâlnirea drept „o discuție sinceră între doi buni prieteni” și a admis că „există dezamăgire, în mod clar”, potrivit The Guardian. El a subliniat însă că Trump „a ascultat cu atenție argumentele mele” și că mai multe state europene au oferit sprijin indirect, precum logistică, autorizații de survol sau acces la baze.

Totodată, șeful NATO a evitat să spună dacă liderul american a discutat despre o posibilă retragere a SUA din Alianță.

Planuri de „pedepsire” a aliaților NATO

Potrivit The Wall Street Journal, citat de oficiali americani, Trump analizează un „plan de pedepsire” a statelor NATO care nu au susținut campania militară.

Acesta ar putea presupune relocarea unor trupe din țările considerate mai puțin cooperative către state care au sprijinit Washingtonul. Măsura ar fi mai puțin drastică decât o retragere din NATO, care necesită aprobarea Congresului.

Ideea are precedent: în 2020, Trump a decis retragerea a circa 12.000 de militari din Germania, decizie anulată ulterior de Joe Biden.

Surse citate de WSJ susțin că planul se află încă într-un stadiu incipient și reprezintă doar una dintre opțiunile luate în calcul de administrația americană.

Unde ar putea ajunge trupele SUA

Statele Unite au aproximativ 84.000 de soldați în Europa, iar bazele de pe continent sunt esențiale atât pentru operațiunile globale, cât și pentru descurajarea Rusiei.

Printre țările care l-au nemulțumit pe Donald Trump se numără Spania, Italia, Franța și Germania.

Spania a refuzat să aloce 5% din PIB pentru apărare și a blocat utilizarea spațiului aerian de către avioanele americane implicate în operațiuni în Iran. Italia a limitat temporar accesul la o bază din Sicilia, iar Franța a permis folosirea unei baze doar cu condiția ca aceasta să nu fie implicată în atacuri.

Germania a stârnit, la rândul ei, nemulțumiri după ce a criticat intervenția americană, deși rămâne un punct-cheie pentru operațiunile SUA în Orientul Mijlociu.

Potrivit WSJ, Washingtonul ar putea lua în calcul inclusiv închiderea unor baze din Europa, în special în Spania sau Germania.

România, printre posibilii beneficiari

În contrast, statele care au răspuns pozitiv solicitărilor SUA ar putea avea de câștigat. Printre acestea se numără Polonia, România, Lituania și Grecia.

Aceste țări au unele dintre cele mai mari bugete pentru apărare raportate la PIB în cadrul NATO și s-au arătat dispuse să sprijine inițiativele americane, inclusiv în contextul monitorizării Strâmtorii Ormuz.

După izbucnirea conflictului, România a aprobat rapid utilizarea bazelor sale de către aviația militară americană.

Totuși, o eventuală creștere a prezenței militare americane în Europa de Est, mai aproape de granițele NATO cu Rusia, ar putea amplifica tensiunile cu Moscova, notează publicația americană.