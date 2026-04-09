search
Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Donald Trump, dezamăgit de mulți dintre aliații NATO. „Plan de pedepsire” pentru statele care nu au susținut campania militară

0
0
Publicat:

Președintele SUA, Donald Trump, este „în mod evident dezamăgit” de reacția mai multor aliați NATO la solicitările Washingtonului în contextul războiului cu Iranul, a declarat secretarul general al Alianței, Mark Rutte. În același timp, presa americană scrie că liderul de la Casa Albă analizează mutarea unor trupe din Europa, inclusiv către state precum România.

Donald Trump a avut o discuție cu Mark Rutte FOTO: EPA EFE

Declarațiile au fost făcute după o întâlnire cu ușile închise între Donald Trump și Mark Rutte, desfășurată la o zi după un armistițiu fragil de două săptămâni cu Iranul.

Președintele american nu a comentat oficial discuția, însă a transmis pe Truth Social: „NATO nu a fost acolo atunci când am avut nevoie de ei și nu vor fi acolo dacă vom avea din nou nevoie de ei. Amintiți-vă de Groenlanda, acea mare bucată de gheață, prost administrată!!!”

Rutte a descris întâlnirea drept „o discuție sinceră între doi buni prieteni” și a admis că „există dezamăgire, în mod clar”, potrivit The Guardian. El a subliniat însă că Trump „a ascultat cu atenție argumentele mele” și că mai multe state europene au oferit sprijin indirect, precum logistică, autorizații de survol sau acces la baze.

Totodată, șeful NATO a evitat să spună dacă liderul american a discutat despre o posibilă retragere a SUA din Alianță.

Planuri de „pedepsire” a aliaților NATO

Potrivit The Wall Street Journal, citat de oficiali americani, Trump analizează un „plan de pedepsire” a statelor NATO care nu au susținut campania militară.

Acesta ar putea presupune relocarea unor trupe din țările considerate mai puțin cooperative către state care au sprijinit Washingtonul. Măsura ar fi mai puțin drastică decât o retragere din NATO, care necesită aprobarea Congresului.

Ideea are precedent: în 2020, Trump a decis retragerea a circa 12.000 de militari din Germania, decizie anulată ulterior de Joe Biden.

Surse citate de WSJ susțin că planul se află încă într-un stadiu incipient și reprezintă doar una dintre opțiunile luate în calcul de administrația americană.

Unde ar putea ajunge trupele SUA

Statele Unite au aproximativ 84.000 de soldați în Europa, iar bazele de pe continent sunt esențiale atât pentru operațiunile globale, cât și pentru descurajarea Rusiei.

Printre țările care l-au nemulțumit pe Donald Trump se numără Spania, Italia, Franța și Germania.

Spania a refuzat să aloce 5% din PIB pentru apărare și a blocat utilizarea spațiului aerian de către avioanele americane implicate în operațiuni în Iran. Italia a limitat temporar accesul la o bază din Sicilia, iar Franța a permis folosirea unei baze doar cu condiția ca aceasta să nu fie implicată în atacuri.

Germania a stârnit, la rândul ei, nemulțumiri după ce a criticat intervenția americană, deși rămâne un punct-cheie pentru operațiunile SUA în Orientul Mijlociu.

Potrivit WSJ, Washingtonul ar putea lua în calcul inclusiv închiderea unor baze din Europa, în special în Spania sau Germania.

România, printre posibilii beneficiari

În contrast, statele care au răspuns pozitiv solicitărilor SUA ar putea avea de câștigat. Printre acestea se numără Polonia, România, Lituania și Grecia.

Aceste țări au unele dintre cele mai mari bugete pentru apărare raportate la PIB în cadrul NATO și s-au arătat dispuse să sprijine inițiativele americane, inclusiv în contextul monitorizării Strâmtorii Ormuz.

După izbucnirea conflictului, România a aprobat rapid utilizarea bazelor sale de către aviația militară americană.

Totuși, o eventuală creștere a prezenței militare americane în Europa de Est, mai aproape de granițele NATO cu Rusia, ar putea amplifica tensiunile cu Moscova, notează publicația americană.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, apariție plină de eleganță la premiera celui mai nou proiect al său. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Asalt asupra publicației independente Gândul, cel mai puternic ziar de opoziție din România. De mai bine de două luni, Facebook a închis pagina ziarului cu 1 milion de urmăritori și refuză să o redeschidă. Milioane de vizualizări au dispărut peste noapte
gandul.ro
image
The Economist: Războiul din Golf ar putea aduce o criză alimentară la nivel mondial
mediafax.ro
image
Horațiu Potra, pus pe fugă de o bătrânică de 73 de ani înarmată cu un băț. Cum a fost umilit șeful mercenarilor de o bunicuță din Mediaș
fanatik.ro
image
Livetext Război în Iran, ziua 40. Armistițiul SUA-Iran este fragil: peste 180 de morți în Liban. JD Vance dă vina pe Iran
libertatea.ro
image
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12 puncte
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Radu Naum: ”Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”. Cu ce boală fusese diagnosticat
digisport.ro
image
Scenariu exploziv: Iranul și China folosesc Strâmtoarea Ormuz pentru a da o lovitură devastatoare Statelor Unite
stiripesurse.ro
image
Curtea de Apel a suspendat decizia CNA de retragere a licenței pentru Realitatea TV
antena3.ro
image
Cartelul celor 10 bănci: românii au plătit ilegal rate mai mari în pandemie. Cum îşi pot recupera banii
observatornews.ro
image
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
cancan.ro
image
Pensie crescută cu 1.100 lei în instanță. Casa de pensii a calculat greșit punctajele. Ce a lucrat pensionarul
newsweek.ro
image
Rusia revine în forță după 4 ani și face anunțul: „Și România e excelentă!”
prosport.ro
image
Cum arată locuinţele în care chiria costă 5 lei pe an. Cartierul din oraşul european atrage turişti din întreaga lume
playtech.ro
image
Fernandinho, legenda lui Șahtior și Manchester City, cuvinte emoționante pentru Fanatik: „Mircea Lucescu înseamnă totul pentru mine!”
fanatik.ro
image
Cine e PSD-istul pus în fruntea instituției care gestionează rezervele de petrol din România. Numirea a fost făcută de Nicolae Ciucă
ziare.com
image
S-au decis, după ce Răzvan Lucescu le-a cerut să nu vină la înmormânarea lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Benjamin Netanyahu, pus la zid după armistițiul cu Iranul: 'Nu a existat niciodată un dezastru politic mai mare în întreaga noastră istorie'
stiripesurse.ro
fără imagine
Nicușor Dan s-a predat PSD? De bunăvoie sau pentru că nu avea de ales? – OPINIE
cotidianul.ro
image
Averea uriașă lăsată în urmă de Mircea Lucescu. A muncit din greu o viață întreagă. Chiar dacă a clădit un imperiu, el a fost un om modest și nu s-a lăudat niciodată cu ce are în conturi
romaniatv.net
image
Povestea mai puțin cunoscută a lui Mircea Lucescu. Cum a ajuns să fie numit ”Il Luce” în Italia
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Moartea asistentei din Târgu Jiu scoate la iveală informații înfiorătoare
actualitate.net
image
Viorica de la Clejani își strigă durerea în lacrimi! Ce decizie a luat artista după ce l-a vizitat pe Fulgy la spital: „M-am lepădat de Dumnezeu”
click.ro
image
Horoscop joi, 9 aprilie. Balanțele încep o relație nouă, iar Săgetătorii își asumă riscuri la locul de muncă
click.ro
image
Amalia Enache a publicat o fotografie emoționantă din tinerețea lui Mircea Lucescu. Ce simbolizează imaginea: „A fost model de decență și eleganță””
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Sarah Fergiuson, alaturi de fiicele ei, Printesa Eugenie si Printesa Beatrice Instagram jpg
”Degeaba fac pe inocentele, prințesele Beatrice și Eugenie au fost implicate în scandalul Epstein”. Cine le desființează pe nepoatele Regelui
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Ancient tourist graffiti webp
Un indian a scris „am fost aici” în Valea Regilor acum 2000 de ani. Informatia schimbă istoria turismului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce avere avea Mircea Lucescu. Suma uriașă pe care strâns-o din afaceri și fotbal
image
Viorica de la Clejani își strigă durerea în lacrimi! Ce decizie a luat artista după ce l-a vizitat pe Fulgy la spital: „M-am lepădat de Dumnezeu”

OK! Magazine

image
”Degeaba fac pe inocentele, prințesele Beatrice și Eugenie au fost implicate în scandalul Epstein”. Cine le desființează pe nepoatele Regelui

Click! Pentru femei

image
Tori Spelling, din „Beverly Hills 90210”, implicată într-un accident terifiant. Șapte copii au ajuns la spital!

Click! Sănătate

image
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori