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Dispariția misterioasă a femeii care controlează finanțele Rusiei: banchera lui Putin, Nabiullina, ar fi căzut în dizgrație la Kremlin

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Absențele repetate ale Elvirei Nabiullina, una dintre cele mai influente figuri ale economiei ruse, de la evenimentele economice majore de la Moscova au alimentat speculații privind poziția sa în cercul de putere al Kremlinului.

Elvira Nabiullina, șefa Băncii Centrale a Rusiei Foto: captură dialog
Elvira Nabiullina, șefa Băncii Centrale a Rusiei Foto: captură dialog

Guvernatoarea Băncii Centrale a Rusiei, Elvira Nabiullina, a lipsit în ultimele zile de la mai multe evenimente economice de profil înalt, alimentând speculații în presa rusă și internațională privind poziția sa în cercul decizional de la Moscova.

Nabiullina nu a participat recent la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, eveniment considerat unul dintre cele mai importante din calendarul economic al Rusiei.

Absența a fost explicată oficial doar vag, prin „motive obiective”, fără detalii suplimentare. De asemenea, ea nu ar fi fost prezentă nici la o conferință a Asociației Naționale a Participanților la Piața Valorilor Mobiliare, potrivit dialog.

Mai recent, guvernatoarea băncii centrale a lipsit și de la o întâlnire organizată la Kremlin pe tema stimulării investițiilor, la care au participat însă oficiali de rang înalt precum premierul Mikhail Mishustin, ministrul Dezvoltării Economice Maxim Reshetnikov și ministrul Finanțelor Anton Siluanov. Absența atât a lui Nabiullina, cât și a adjuncților săi a fost remarcată de analiști, având în vedere importanța discuțiilor privind politica economică.

Unele publicații și economiști independenți au interpretat absențele repetate ca un posibil semn al unei „răciri” a influenței sale sau al unor tensiuni în interiorul cercului economic de la Kremlin. 

Cine este Elvira Nabiullina

Elvira Nabiullina, considerată una dintre figurile-cheie ale politicii monetare ruse, conduce Banca Centrală a Rusiei și este creditată de analiști internaționali cu menținerea stabilității financiare a țării în condițiile sancțiunilor occidentale și ale presiunilor economice generate de războiul din Ucraina.

În timpul unor declarații recente, președintele Vladimir Putin a susținut că inflația ar fi în scădere și a indicat posibilitatea reducerii ratei dobânzii de referință, în linie cu evoluțiile macroeconomice.

Elvira Nabiullina este considerată una dintre cele mai influente figuri tehnocratice din Rusia post-sovietică, având un rol central în formularea politicilor monetare și în gestionarea economiei în perioade de criză.

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