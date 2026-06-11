Mai multe celebrități au spus „nu” invitației lui Trump. Cine lipsește de la evenimentul organizat de ziua președintelui SUA

Multe dintre celebritățile invitate la aniversarea președintelui SUA, Donald Trump, au refuzat să participe la petrecerea UFC Freedom 250, organizată la Casa Albă.

Potrivit Vanity Fair, lista de invitați celebri a președintelui UFC, Dana White, includea staruri precum Adam Sandler, regizorul Guy Ritchie, Tom Brady, Jared Leto, starul de filme de acțiune Jason Statham, Dwayne Johnson și prezentatorul TV Mario Lopez.

O sursă apropiată lui Johnson a declarat publicației că fostul wrestler devenit actor nu va participa.

Nici Sandler, Leto și nici măcar Lopez, care s-a identificat public drept conservator, nu vor fi prezenți. Vanity Fair relatează că restul invitaților nu au răspuns solicitărilor repetate de comentarii. Și The Daily Beast a contactat reprezentanții vedetelor menționate.

Fan vechi al UFC, Jon Favreau, regizorul serialului The Mandalorian și figură emblematică a francizei Iron Man, nu a răspuns unei solicitări de comentarii atunci când au apărut speculații, vineri, că ar fi primit o invitație.

Dana White și superagentul de la Hollywood și proprietar UFC Ari Emanuel au fiecare câte 200 de bilete pe care le pot distribui după bunul plac. Trump are 1.000.

Marele eveniment UFC, estimat la 60 de milioane de dolari, este programat pentru 14 iunie, după transformarea pe parcursul mai multor luni a peluzei sudice a Casa Albă într-o arenă UFC în aer liber.

Evenimentul ar urma să celebreze atât împlinirea a 80 de ani a președintelui, cât și aniversarea de 250 de ani a Statelor Unite.

Vinerea trecută, 5 iunie, Trump a anunțat că va organiza un miting în locul deschiderii unui festival programat pentru 24 iunie, după ce majoritatea artiștilor incluși în program s-au retras.

Mai mulți dintre aceștia au afirmat că li s-a prezentat inițial evenimentul ca fiind unul nepartizan, înainte de a renunța la participare.

„Nu vrem cântăreți fără talent, dar cu onorarii uriașe, care să vă adoarmă; le-am spus tuturor să rămână acasă”, a scris Trump pe Truth Social joi. „Tot ce vrem suntem voi, eu, câțiva vorbitori și cea mai grozavă muzică interpretată vreodată, aceeași muzică pe care o ascultați de ani de zile!”

Printre artiștii aleși, probabil personal, de Trump se numără Lee Greenwood, în vârstă de 83 de ani, al cărui hit emblematic, God Bless the U.S.A., a fost lansat în 1984.

Acestora li se va alătura Christopher Macchio, un tenor în vârstă de 47 de ani care are doar 571 de ascultători lunari pe Spotify.