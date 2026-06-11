A sosit factura pentru vaccinurile Pfizer: România trebuie să plătească peste 680 de milioane de euro. Ce încearcă Guvernul

România a primit înștiințarea oficială prin care este obligată să achite, în termen de două luni, peste 3,4 miliarde de lei către compania Pfizer, după ce a pierdut în primă instanță procesul privind vaccinurile anti-COVID 19.

Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, a precizat joi, pe Facebook, că România caută o soluţie mai bună decât plata integrală imediată.

„Dosarul Pfizer este unul dintre cele mai dificile dosare financiare pe care România trebuie să le gestioneze în acest moment. România a pierdut procesul, iar suma de plată este de aproximativ 680 de milioane de euro, adică peste 3,4 miliarde de lei. În termeni bugetari, vorbim despre aproape 0,2% din PIB - o presiune serioasă într-un an cu mari eforturi pentru reducerea deficitului. În plus, după pierderea procesului, dobânzile curg zilnic: aproximativ 81.000 de euro pe zi, adică aproape 2,5 milioane de euro pe lună. Nu pot intra în detaliile negocierii cu Pfizer. Există un regim de confidențialitate pe care trebuie să îl respectăm. Într-un dosar de această dimensiune, orice declaraţie publică făcută imprudent poate afecta poziţia României. Ce pot spune este că, de la momentul pierderii procesului, facem eforturi continue pentru a diminua impactul acestuia asupra bugetului de stat şi, în consecință, asupra banilor cetăţenilor", a scris Nazare pe pagina sa de socializare.

„Căutăm o soluţie mai bună decât plata integrală imediată”

Ministrul a precizat că autoritățile române sunt în dialog cu reprezentanții companiei și colaborează atât cu Ministerul Sănătății, cât și cu parteneri europeni, inclusiv Polonia și Comisia Europeană.

„Obiectivul este să reducem cât mai mult consecinţele asupra bugetului. Căutăm o soluţie mai bună decât plata integrală imediată: fie printr-o formulă care să limiteze presiunea bugetară, fie prin produse medicale de care sistemul de sănătate are nevoie, în locul unor vaccinuri care nu mai sunt necesare României. Trebuie, în acelaşi timp, să menţinem un nivel de realism. Negocierea este una dificilă, pentru că vine după un verdict nefavorabil. Facem tot ceea ce ţine de noi, dar rezultatul nu depinde doar de partea română. Acest dosar arată cât de scump poate deveni un angajament luat fără o evaluare corectă a nevoilor reale. În 2021 am avertizat, în scris şi în Guvern, că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România. Astăzi trebuie să gestionăm consecințele: să apărăm România în apel, să limităm pierderile şi să protejăm bugetul cât se mai poate”, a mai spus ministrul Finanțelor.

Dosarul are la bază un litigiu deschis după ce România și Polonia nu au mai respectat integral contractele de achiziție a vaccinurilor, încheiate în perioada pandemiei.

Un tribunaldin Bruxelles a decis, în primă instanță, obligarea celor două state la plata unor sume importante către Pfizer/BioNTech.