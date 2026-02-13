Principalii aliați ai NATO nu mai cred că SUA ajută la descurajarea inamicilor - Sondaj Politico

Reputația internațională a Statelor Unite este în declin, alimentând noi semne de întrebare privind stabilitatea ordinii globale care a funcționat timp de decenii și influența Washingtonului pe scena mondială, potrivit unei analize internaționale.

Concluziile vin în contextul în care liderii mondiali se reunesc în Germania pentru Conferința de Securitate de la München, iar un nou sondaj Politico indică o erodare accentuată a încrederii aliaților tradiționali în SUA.

Sondajul arată că eforturile președintelui Donald Trump de a rescrie relațiile internaționale de lungă durată, în special cu Europa, au îndepărtat parteneri istorici ai Washingtonului.

În toate țările chestionate, mai mulți respondenți au descris SUA drept un aliat nesigur, nu unul de încredere: aproximativ jumătate dintre adulții din Germania și 57% dintre canadieni împărtășesc această percepție.

În Franța, ponderea celor care consideră Statele Unite nesigure este de peste două ori mai mare decât a celor care le consideră de încredere.

Chiar și în Marea Britanie, unde credibilitatea americană este relativ mai ridicată, balanța rămâne negativă: 35% dintre britanici văd SUA drept un aliat de încredere, față de 39% care le consideră nesigure.

Declinul puterii americane

Percepția asupra puterii militare americane se erodează. Majoritatea adulților din Franța și Germania spun că nu cred că relația cu SUA ar descuraja un atac al inamicilor. În Marea Britanie, procentul celor care consideră SUA un factor de descurajare eficient a scăzut cu 10% într-un singur an.

Sondajul online, realizat de compania independentă Public First din Londra, evidențiază scăderea abruptă a încrederii în Statele Unite în rândul a patru aliați-cheie ai NATO, pe fondul disputelor tot mai frecvente cu Washingtonul.

În Marea Britanie, Franța și Germania, percepțiile negative le depășesc pe cele pozitive în privința protejării democrației, a valorilor comune și a rolului de aliat de încredere.

Tensiunile s-au accentuat după discursul vicepreședintelui JD Vance de la ediția precedentă a Conferinței de la München, care a șocat liderii europeni. Relațiile transatlantice au fost ulterior zguduite de dispute comerciale, retorică dură și presiunile exercitate de Trump privind Groenlanda, teritoriu al Regatului Danemarcei.

Avertismente din partea liderilor

Crizele recente i-au determinat pe lideri să avertizeze că relația cu SUA s-a schimbat fundamental. Premierul canadian Mark Carney declara în ianuarie, la Davos, că „ne aflăm în mijlocul unei rupturi, nu al unei tranziții”. La rândul său, președintele Franței, Emmanuel Macron, a criticat „amenințările și intimidările” venite dinspre Washington și a avertizat că relațiile transatlantice nu vor reveni curând la normal.

Vicepreședintele american a fost întâmpinat cu huiduieli la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano. Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a explicat reacția prin „mândria europeană” și tonul „nu tocmai plăcut” al administrației americane la adresa Europei.

SUA și valorile democratice

Înaintea reuniunii de la Munchen, unde delegația americană este condusă de secretarul de stat Marco Rubio, sondajul Politico mai arată că tot mai puțini europeni cred că SUA împărtășesc valorile lor sau protejează democrația. În Franța, doar 17% dintre respondenți sunt de acord cu afirmația „SUA împărtășesc valorile noastre”, iar în Germania, doar 18% consideră că Washingtonul „protejează democrația”.

Cu toate acestea, sondajul indică și puțin optimism: în Germania, Franța și Regatul Unit, majoritatea respondenților cred că relațiile bilaterale au fost slăbite de Trump, dar ar putea fi refăcute după plecarea acestuia de la Casa Albă.