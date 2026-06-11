PNL îi întoarce spatele lui Eugen Tomac. Siegfried Mureșan: „Dacă domnul ar fi un Mario Draghi, atunci poate ne-am uita altfel la dumnealui”

Partidul Național Liberal nu va susține învestirea cabinetului propus de Eugen Tomac. Într-un interviu acordat pentru „Adevărul”, europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan susține că un premier fără o majoritate parlamentară proprie nu va putea implementa reformele economice necesare în vederea echilibrării bugetului.

Siegfried Mureșan respinge subliniază că PNL nu susține niciun executiv din care social-democrații fac parte, fie direct sau indirect. În plus, eurodeputatul face un apel la unitate în interiorul PNL în cazul unui vot de învestitură și declară că obiectivul strategic pe termen lung este câștigarea următoarelor alegeri pentru formarea unei majorități fără PSD.

Adevărul: Domnule Mureșan, sunteți coleg cu domnul Eugen Tomac în grupul popularilor europeni. Este pregătit să ocupe funcția de prim-ministru?

Siegfried Mureșan: Având în vedere că Partidul Mișcarea Populară este încă membru al Partidul Popular European, deși este un partid neparlamentar și nu are reprezentanți în Parlamentul României, probabil v-ați fi așteptat ca domnul Tomac să activeze în cadrul Partidului Popular European. Din păcate, nu aceasta este realitatea.

După ultimele alegeri europarlamentare, în care domnul Tomac a fost ales membru al Parlamentul European pe o listă comună cu alte partide, dumnealui a ales să activeze într-un alt grup parlamentar. În prezent activează în grupul Renew Europe, deci nu pot vorbi despre el ca despre un coleg de grup parlamentar.

Adevărul: Totuși, îl vedeți pregătit pentru această funcție extrem de importantă?

Siegfried Mureșan: Adevărul este următorul. Situația economică și financiară a României a fost extrem de delicată anul trecut, când Marcel Ciolacu ne-a lăsat cu un deficit de peste 9% și cu riscul blocării fondurilor europene, ceea ce ar fi atras retrogradarea României de către agențiile de rating la nivel nerecomandat investitorilor.

Situația economică a României a fost stabilizată în ultimul an de Ilie Bolojan. Situația este mai bună, însă pericolul nu este complet depășit. Dacă domnul Tomac ar fi un Mario Draghi, atunci poate ne-am uita altfel la dumnealui, însă realitatea este alta.

În acest moment știm care sunt reformele de care România are nevoie. Multe sunt asumate ca ținte și jaloane în PNRR, iar altele se regăsesc în rapoartele de țară ale Comisia Europeană, an de an. Ceea ce lipsește nu este diagnosticul, ci voința politică.

Am văzut că PSD și AUR au o majoritate în Parlament și că au obiective comune, o agendă populistă și, în unele privințe, antieuropeană. Aceste partide nu doresc reformă, în opinia mea.

Cu toată simpatia reală pe care o am față de Eugen Tomac, care este colegul nostru în Parlamentul European, un guvern fără o majoritate parlamentară reformatoare, fără un prim-ministru care să aibă un instrument politic și un partid parlamentar în spate, nu va putea lua măsurile necesare României.

Ilie Bolojan, care cunoaște statul după aproximativ 20 de ani în funcții administrative, ca primar, secretar general al Guvernului, prefect pentru o scurtă perioadă, primar al municipiului Oradea de trei ori și președinte al Consiliului Județean, are experiență administrativă, dorește reforme și are un vehicul politic, Partidul Național Liberal, care îl susține. Totuși, s-a lovit de dificultăți în fața acestei majorități.

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Este clar că un premier fără majoritate proprie în Parlament nu va putea implementa reformele necesare. Va fi un guvern care nu va face reforme și va reprezenta o pierdere de timp și de șanse pentru România. În acest moment pare că toată lumea vorbește despre ideea unui guvern tehnic, inclusiv președintele Nicușor Dan.

Adevărul: Cum ar trebui să arate acest guvern pentru a primi votul dumneavoastră, ca formă de compromis?

Siegfried Mureșan: În primul rând, trebuie să știm dacă majoritatea formată din PSD și AUR funcționează în Parlament, dacă este o majoritate constructivă care poate propune un program de guvernare sau este doar una destructivă.

Dacă vorbim despre desemnare, în mod firesc aceasta ar trebui să vină din partea PSD, ca partid mai mare în această formulă parlamentară.

Dacă domnul Tomac nu va primi votul de încredere al Parlamentului și, în acest moment, nu se apropie de numărul necesar de voturi, atunci trebuie să vedem dacă această majoritate PSD-AUR există și funcționează real.

Din păcate, PSD a creat o situație de criză, a susținut un guvern care lua măsuri corecte, dar nu a pus nimic stabil în loc. Și pentru președintele României această situație este dificilă.

Partidul Național Liberal a fost consecvent în ultimele luni și a spus clar că nu se va întoarce în alianță cu PSD. Această poziție nu se va schimba. Nu avem nimic în comun nici cu PSD, nici cu AUR.

Dacă PSD dorește să se asocieze cu AUR pe un electorat care vrea stagnare și blocaj, este alegerea lor. Noi vom încerca să construim o ofertă politică pentru cei care vor o Românie reformată, modernizată și pro-europeană.

Pe termen lung, obiectivul nostru este clar. Vrem să câștigăm următoarele alegeri parlamentare și să avem o majoritate fără PSD și fără AUR, o majoritate care să poată duce România înainte.

Adevărul: Dacă guvernul Tomac este respins de Parlament, PNL va propune un alt prim-ministru?

Siegfried Mureșan: Nu am discutat acest lucru în partid, deci nu putem răspunde încă la această întrebare. Decizia strategică a partidului este să nu se asocieze cu PSD. Dacă PSD, direct sau indirect, face parte dintr-un astfel de guvern, PNL nu îl va putea susține. Vom decide pas cu pas, în funcție de evoluția situației.

Adevărul: Primarul Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, invoca faptul că există în acest moment mai mulți parlamentari dispuși să voteze învestirea unui guvern susținut de PSD, împotriva liniei generale a partidului. Considerați necesare sancțiuni?

Siegfried Mureșan: Nu ne aflăm încă în această situație. Conducerea PNL va stabili poziția oficială. Nu mă veți vedea public cerând sancțiuni împotriva colegilor de partid, dar este evident că, într-o chestiune atât de importantă, grupul parlamentar trebuie să rămână unit. Noi avem toate argumentele pentru a nu vota un nou guvern alături de PSD.

Dacă PSD dorește să se înghesuie alături de AUR pe un electorat care vrea să țină România pe loc și să blocheze reformele, este alegerea lor. Noi, Partidul Național Liberal, vom face o ofertă politică oamenilor care vor o Românie reformată, modernizată și pro-europeană.

Știm că avem mult de lucru pentru a câștiga încrederea acestor oameni, dar planul pe termen lung al PNL este clar. Vrem să câștigăm următoarele alegeri parlamentare și să avem în Parlament o majoritate fără PSD și fără AUR, o majoritate curată care să poată duce România înainte.

Ar fi nefiresc ca un partid care ia decizii strategice să nu fie susținut de toți colegii săi. Dar vom vedea la momentul potrivit. Mi-aș dori ca PNL să găsească drumul spre reformare, să rămână unit și ca toți colegii să se conformeze deciziilor partidului. Acesta este cel mai bun scenariu pentru un partid mare, puternic și coerent în perioada următoare.