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Video Decizia controversată care a stârnit furie într-o stațiune celebră din Italia: „Cine n-are copii sau peste 65 de ani, stă la soare”

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Autoritățile locale din Italia introduc, pentru sezonul estival 2026, o serie de măsuri tot mai stricte menite să protejeze mediul și să limiteze turismul excesiv, dar și să regândească modul de utilizare a plajelor. Noile reglementări au stârnit deja controverse în rândul turiștilor și localnicilor, mai ales după deciziile radicale privind utilizarea umbrelelor de soare.

Italia impune noi reguli pe plaje
Plajă Sardinia Foto: arhivă, adevărul

În Sardinia, pe celebra plajă Punta Molentis din comuna Villasimius, una dintre cele mai spectaculoase destinații din regiune, autoritățile au interzis instalarea umbrelelor de plajă, cu excepția cazurilor speciale: copiii sub 10 ani și persoanele cu vârsta peste 65 de ani.

Măsura, introdusă printr-o ordonanță emisă la începutul lunii iunie de primarul Gianluca Dessì, vizează protejarea unei zone naturale fragile, parte a unui habitat protejat, afectat recent și de un incendiu devastator, scrie La Repubblica.   

Potrivit regulamentului, este permisă instalarea unei singure umbrele per familie, doar în condițiile în care sunt prezenți copii mici sau seniori. Accesul pe plajă este tarifat cu 10 euro de persoană, iar intervalul de vizitare este limitat între orele 08:00 și 20:30.

De asemenea, sunt strict interzise structurile de umbrire precum foișoarele sau copertinele, iar deplasarea în zonele de dune, deteriorarea vegetației sau abandonarea deșeurilor sunt sancționate.

Decizia a generat reacții puternice pe rețelele sociale, mulți turiști întrebându-se cum se pot proteja de soare în lipsa umbrelelor: „Și ce ar trebui să facă cei fără copii, să se ardă la soare?”, a fost una dintre reacțiile critice.

În paralel, alte regiuni italiene adoptă măsuri diferite pentru a gestiona fluxul turistic. În Veneto, în stațiunea Jesolo, autoritățile reduc semnificativ densitatea pe plajă, eliminând aproximativ 20.000 de umbrele față de anii anteriori.

Măsura face parte dintr-un plan de creștere a distanței dintre șezlonguri, prin trecerea de la modulele 3x2 metri la unele de 4x4 metri, cu obiectivul de a oferi mai mult spațiu turiștilor.

Estimările arată că vor rămâne aproximativ 45.000 de umbrele, schimbarea fiind implementată gradual pe o perioadă de cinci ani.

În același timp, în Chiavari, autoritățile locale încearcă o abordare opusă: introducerea unor sisteme de închiriere a echipamentelor de plajă la prețuri accesibile.

Printr-un sistem gestionat de societatea municipală Marina di Chiavari, turiștii pot închiria umbrele, șezlonguri și scaune pentru doar 5 euro, inclusiv prin automate self-service amplasate pe plajele Marina Giulia și Velieri. Inițiativa este gândită ca o soluție socială pentru combaterea creșterii costurilor din stațiunile balneare.

În Bibione, pe plaja din zona Pineta, autoritățile testează un nou model de organizare a spațiului, bazat pe „umbrela individuală”. Fiecare unitate este echipată cu șezlong de dimensiuni mari, tip king-size, iar unele structuri dispun chiar de sisteme de încărcare pentru telefoane mobile alimentate cu energie solară. Totodată, gradul de ocupare al plajei poate fi urmărit în timp real prin aplicații mobile, parte a unui sistem digital de gestionare a zonelor de plajă.

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