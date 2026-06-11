Video Momente dramatice în Londra. O fetiță căzută de la etajul al doilea a fost salvată în ultimul moment

O copilă a provocat panică în Londra după ce a ieșit pe fereastra unui apartament aflat la etajul al doilea, după care s-a ținut de marginea ferestrei timp de aproape zece minute, de frică să nu cadă. În cele din urmă, a fost salvată de un trecător și un polițist.

Sursă video: X @Telegraph

Daily Mail scrie că fata nu a fost rănită în urma incidentului. Totul s-a petrecut marți, 9 iunie, pe Ilford High Road, în estul Londrei.

Se pare că fetița a ieșit printr-o fereastră deschisă și a rămas atârnată acolo timp de nouă minute, ținându-se să nu cadă. Aceasta a atras imediat atenția trecătorilor, care s-au oprit, unii dintre ei, să filmeze scena.

Vecinii au putut fi văzuți mutându-și rufele întinse la uscat din calea salvatorilor, iar o femeie aflată la etajul inferior a încercat să iasă pe fereastră pentru a o prinde pe fetiță.

Mulțimea tensionată adunată la fața locului putea fi auzită strigând către femeie: „La stânga! La stânga!”, în timp ce aceasta se apropia încet de copil.

În acel moment, un polițist și un bărbat fără tricou au alergat din casele înșiruite aflate alături.

Acționând rapid, cei doi s-au poziționat sub fetiță, cu brațele întinse, pregătiți să o prindă.

Copilul și-a pierdut priza, a căzut și a fost imediat prins de polițist și de bărbat, în timp ce mulțimea i-a aplaudat pe cei doi. Fetița a fost apoi dusă înapoi în locuință prin fereastra de la etajul al doilea.

„Polițiștii au fost chemați pe Ilford High Road la ora 15:23, marți, 9 iunie, după ce au apărut îngrijorări privind siguranța unui copil aflat pe pervazul unei ferestre.

Fetița a fost adusă în siguranță la ora 15:32 de către un polițist sosit la fața locului și un membru al publicului. Aceștia nu au suferit răni”, a transmis un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane.

Mulți utilizatori ai rețelelor sociale și-au exprimat îngrijorarea cu privire la siguranța și supravegherea copilului, a cărui vârstă nu este cunoscută.