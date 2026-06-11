search
Joi, 11 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

PSD îl atacă dur pe Ilie Bolojan după ce a anunțat că liberalii nu votează Guvernul Tomac: „Blochează toată România pentru că a pierdut puterea”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

PSD a lansat joi un atac dur la adresa fostului prim-ministru Ilie Bolojan, pe care îl acuză că împiedică formarea unui nou guvern după pierderea puterii.

PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că blochează formarea noului guvern. FOTO: Shutterstock
PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că blochează formarea noului guvern. FOTO: Shutterstock

Într-o postare publicată pe Facebook, social-democrații susțin că „prim-ministrul demis Ilie Bolojan blochează toată România pentru că a pierdut puterea”.

„Dincolo de ambițiile unui singur om, românii au nevoie urgent de un Guvern care să scoată țara din haosul economic și social în care a lăsat-o Bolojan”, afirmă PSD.

Social-democrații îi critică pe cei care, în trecut, au cerut PSD „responsabilitate pro-europeană”, susținând că aceștia nu mai sunt preocupați nici de responsabilitate, nici de direcția în care se îndreaptă țara.

În aceeași postare, PSD afirmă că PNL ar trebui să treacă în opoziție după șapte ani la guvernare.

Se poate și fără PNL! După 7 ani la putere, fără să câștige alegerile, este vremea să meargă în opoziție, lângă AUR”, transmite formațiunea.

PSD respinge și afirmațiile potrivit cărora Ilie Bolojan ar fi acceptat funcția de premier din lipsa altor opțiuni, susținând că acesta nu a făcut „niciun act de sacrificiu”.

Domnul Bolojan nu a făcut niciun act de sacrificiu ritualic. Nu este nimic eroic atunci când ești mânat doar de setea de putere”, mai afirmă social-democrații.

Potrivit PSD, cel mai grav este ca „setea de putere să îți întunece judecata și să ajungi toxic pentru români și România”.

Declarațiile PSD vin în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern. Miercuri, liderul PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că liberalii au decis să nu voteze viitorul executiv condus de Eugen Tomac, susținând că un cabinet fără o susținere politică și parlamentară explicită nu poate continua reformele necesare și nu reprezintă o soluție viabilă pentru România.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Giorgia Meloni, mesaj după întâlnirea despre Ucraina dintre Starmer, Merz și Macron: „Europa merge în orb”
digi24.ro
image
PNL a decis. Liberalii nu susțin Guvernul premierului desemnat, Eugen Tomac. Anunțul lui Ilie Bolojan
stirileprotv.ro
image
Lista completă a Guvernului Tomac, obținută în exclusivitate de Gândul. Ce nume noi de miniștri apar – SURSE
gandul.ro
image
Omul MOMENTULUI la Hidroelectrica. Cine este Iulius Dan Plaveti
mediafax.ro
image
Top 10 cei mai bine plătiţi selecţioneri de la Cupa Mondială 2026! Carlo Ancelotti conduce ierarhia detașat
fanatik.ro
image
Lia Savonea, despre motivele achitărilor în multe dosare penale de corupție: „Populația nu înțelege toate aceste subterfugii”
libertatea.ro
image
Ce le cere Radu Miruță ucrainenilor, în legătură cu dronele marine intrate în apele teritoriale ale României
digi24.ro
image
„Becali de Tijuana” are 23 de copii și a cumpărat tot fotbalul mexican: „Femeia este animalul meu preferat”
gsp.ro
image
Simona Halep, surprinsă alături de noul iubit! Cine este milionarul cu 24 de ani mai în vârstă decât ea
digisport.ro
image
Schimbări majore în viața Ioanei Tufaru. Cum a reușit să-și pună dantura complet gratuit. Anunțul privind relația sa: „A plecat de acasă”
click.ro
image
Patru TikTok-eri care nu și-au declarat venituri de peste 3.000.000 de lei au fost ridicați de poliție. Printre ei, și Makaveli
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Cine sunt angajaţii de la stat care primesc spor de dronă, de 30% din salariu. Explicaţia ministrului Miruţă
observatornews.ro
image
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
cancan.ro
image
Anunț de la Casa de Pensii așteptat de 2.500.000 pensionari. „Am trimis banii”. Când intră pensia pe card?
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
prosport.ro
image
Poți conduce dacă ai diabet? Situațiile în care dreptul de a conduce poate fi restricționat și ce spune legea în 2026
playtech.ro
image
Cine este fotbalistul care a marcat cele mai multe goluri la Cupa Mondială. Kylian Mbappe poate trece pe primul loc în topul marcatorilor la ediția din 2026
fanatik.ro
image
Acuzații la adresa BNR: ”Populația e păcălită. A tolerat episoadele cu inflație foarte mare”. Instrumentul pe care îl are la dispoziție Mugur Isărescu
ziare.com
image
A ”rupt” tăcerea: ”Duc lipsă constant”. Au divorțat după 25 de ani și 3 copii
digisport.ro
image
„Bornele” Campionatului Mondial. Ce jucători se remarcă la turneul final
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imaginile MOMENTULUI în showbiz! Simona Halep, escapadă în Mykonos cu milionarul mai bătrân cu 30 de ani. FOTOGRAFII în intimitate
romaniatv.net
image
Recrutare masivă în Armata Română. Anunțul Ministrului Apărării
mediaflux.ro
image
„Becali de Tijuana” are 23 de copii și a cumpărat tot fotbalul mexican: „Femeia este animalul meu preferat”
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Georgiana și Andreea, româncele ucise în tragedia din Germania. Explozia ar fi fost provocată
actualitate.net
image
Roxana Ciuhulescu, prima vacanță în trei, fără fiica ei. Care este motivul pentru care aceasta nu îi însoțește. „E greu, nu știu dacă o să îmi găsesc locul”
click.ro
image
Tatăl lui Connect-R, dezvăluiri neașteptate despre relația cu artistul: „Eram puțin cam dur”. Ce sfaturi i-a dat în copilărie
click.ro
image
Noi acuzații în dosarul Kreiner. Fiica afaceristului susține că partenera tatălui său i-ar fi administrat sedative fără prescripție
click.ro
Regele Ludovic al XIV lea al Franței foto profimedia 0431767784 jpg
Concubinele erau DISPERATE! Regele neîmbăiat nu refuza partidele de amor, deși a făcut doar trei băi în viața lui
okmagazine.ro
Saved by the Bell, Mark Paul Gosselaar foto Profimedia jpg
Îl mai ții minte pe Zack din „Salvați de clopoțel”? Uite cum arată acum, la 52 de ani!
clickpentrufemei.ro
Antoni Gaudi, în 1878. fotografie de Pau Audouard Deglaire (© Wikimedia Commons)
100 de ani de la moartea lui Antoni Gaudi: Lovit de un tramvai în timp ce mergea la biserică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este „Regele mezelurilor” surprins alături de Simona Halep în vacanță. Fotografia din Mykonos care a stârnit valuri de reacții în rândul fanilor
image
Roxana Ciuhulescu, prima vacanță în trei, fără fiica ei. Care este motivul pentru care aceasta nu îi însoțește. „E greu, nu știu dacă o să îmi găsesc locul”

OK! Magazine

image
Concubinele erau DISPERATE! Regele neîmbăiat nu refuza partidele de amor, deși a făcut doar trei băi în viața lui

Click! Pentru femei

image
Îl mai ții minte pe Zack din „Salvați de clopoțel”? Uite cum arată acum, la 52 de ani!

Click! Sănătate

image
Oncologi: Aruncați aceste obiecte din bucătărie!