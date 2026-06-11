PSD îl atacă dur pe Ilie Bolojan după ce a anunțat că liberalii nu votează Guvernul Tomac: „Blochează toată România pentru că a pierdut puterea”

PSD a lansat joi un atac dur la adresa fostului prim-ministru Ilie Bolojan, pe care îl acuză că împiedică formarea unui nou guvern după pierderea puterii.

Într-o postare publicată pe Facebook, social-democrații susțin că „prim-ministrul demis Ilie Bolojan blochează toată România pentru că a pierdut puterea”.

„Dincolo de ambițiile unui singur om, românii au nevoie urgent de un Guvern care să scoată țara din haosul economic și social în care a lăsat-o Bolojan”, afirmă PSD.

Social-democrații îi critică pe cei care, în trecut, au cerut PSD „responsabilitate pro-europeană”, susținând că aceștia nu mai sunt preocupați nici de responsabilitate, nici de direcția în care se îndreaptă țara.

În aceeași postare, PSD afirmă că PNL ar trebui să treacă în opoziție după șapte ani la guvernare.

„Se poate și fără PNL! După 7 ani la putere, fără să câștige alegerile, este vremea să meargă în opoziție, lângă AUR”, transmite formațiunea.

PSD respinge și afirmațiile potrivit cărora Ilie Bolojan ar fi acceptat funcția de premier din lipsa altor opțiuni, susținând că acesta nu a făcut „niciun act de sacrificiu”.

„Domnul Bolojan nu a făcut niciun act de sacrificiu ritualic. Nu este nimic eroic atunci când ești mânat doar de setea de putere”, mai afirmă social-democrații.

Potrivit PSD, cel mai grav este ca „setea de putere să îți întunece judecata și să ajungi toxic pentru români și România”.

Declarațiile PSD vin în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern. Miercuri, liderul PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că liberalii au decis să nu voteze viitorul executiv condus de Eugen Tomac, susținând că un cabinet fără o susținere politică și parlamentară explicită nu poate continua reformele necesare și nu reprezintă o soluție viabilă pentru România.