Makaveli, ridicat de mascați și dus la audieri. Influencerul lui Călin Georgescu, cercetat într-un dosar de evaziune fiscală

Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online sub numele de Makaveli, ar fi fost ridicat joi, 11 iunie, de mascați și dus la audieri la Direcția de Investigare a Criminalității Economice (DICE), într-un dosar ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.

Makaveli ar fi fost ridicat cu mandat și dus la audieri într-un dosar penal în care ar fi vorba despre infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la această infracțiune. Pe lângă acesta, ar mai fi vizate încă alte 3 persoane în acest dosar. Makaveli a devenit faimos drept „influencerul” lui Călin Georgescu, după ce l-a promovat pe TikTok pe candidat independent la alegerile prezidențiale.

Acțiunea face parte din operațiunea „JUPITER”, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.Anchetatorii pun în aplicare patru mandate de aducere într-un dosar penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, un bărbat în vârstă de 49 de ani din municipiul Marghita este cercetat penal într-un amplu dosar de evaziune fiscală și delapidare, cu un prejudiciu total estimat la peste 3,2 milioane de lei. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, în urma unor percheziții domiciliare desfășurate în județul Bihor.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE) Bihor au efectuat, la data de 10 iunie, șase percheziții domiciliare – cinci în Marghita și una în Oradea – la sediile unor societăți comerciale și la locuințele persoanei vizate.

Anchetatorii îl acuză pe bărbat că, în calitate de administrator a două societăți comerciale, în perioada aprilie 2022 – iunie 2024, ar fi reținut și nu ar fi virat la bugetul de stat impozitele și contribuțiile datorate.

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe mijloace de probă, respectiv:documente financiar-contabile, înscrisuri și corespondență , ștampile ale societăților comerciale și medii de stocare și echipamente electronice de comunicare

Toate acestea au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor.

Bărbatul a fost condus la sediul IPJ Bihor în baza unui mandat de aducere, fiind audiat de anchetatori. Ulterior, în urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore.

Acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, pentru dispunerea măsurilor legale.

Totodată, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor aparținând acestuia, respectiv: o casă de locuit, două apartamente și trei autoturisme Valoarea totală a bunurilor puse sub sechestru este de aproximativ 2 milioane de lei.