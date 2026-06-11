Ilie Bolojan a explicat de ce PNL a luat decizia să nu voteze Guvernul Tomac: „Este o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspundere”

Ilie Bolojan a explicat de ce conducerea Partidului Național Liberal a hotărât joi, 11 iunie, în cadrul ședinței Biroului Politic Național, să nu acorde vot de încredere Guvernului propus de premierul desemnat Eugen Tomac.

„PNL a luat decizia să nu susțină învestirea acestui guvern. Ca efect al acestei decizii, grupurile parlamentare nu vor participa la vot, sau vor fi prezent nu votez”, a spus Ilie Bolojan după ședința BPN.

„Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar”

Liderul PNL a avertizat că un astfel de executiv ar fi vulnerabil în fața inițiativelor parlamentare cu impact bugetar negativ, susținute politic pentru câștig electoral, dar fără asumarea responsabilității.

„.De ce am luat această decizie? În primul rând, pentru că, dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România, și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. În condițiile în care un astfel de guvern va veni cu o măsură, cum sunt multe dintre cele pe care orice guvern care vine va trebui să le pună în practică, ca urmare a deficitelor, angajamentelor pe care le are România și a situației noastre economice, care va fi dificil de asumat, acest guvern va rămâne singur pentru că nimeni nu îl va susține”, a mai spus Ilie Bolojan.

„Este foarte probabil să ne trezim cu propuneri parlamentare care sunt total diferite de ceea ce inițiază Guvernul”

În opinia sa, acest context ar putea duce la creșterea cheltuielilor și la dificultăți în respectarea angajamentelor privind reducerea deficitului:

„Atunci când în comisiile parlamentare vor fi subiecte propuse de parlamentari politic, care vor da bine în ochii electoratului, dar care vor însemna efecte, din păcate, de creșteri de cheltuieli sau de scăderi de venituri ale bugetului de stat, vor fi susținute de către o bună parte din parlamentari și nimeni nu va fi la răspundere, dar toți vor fi la beneficii. Ca urmare, este foarte probabil ca în această situație să ne trezim cu propuneri parlamentare care sunt total diferite de ceea ce inițiază guvernul, cu lucruri care încarcă cheltuielile bugetului de stat și care ne creează probleme legate de menținerea angajamentelor noastre ca țară, în contextul deficitului mare pe care trebuie să-l reducem în continuare. Din aceste motive care țin de rezultatele și de responsabilitatea mea spre guvern, am luat decizia să nu susținem învestirea lui”.

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„Această formulă nu face decât să eludeze răspunderea PNL pentru situația dificilă în care am ajuns”

Bolojan a afirmat că propunerea unui astfel de guvern reprezintă „o formulă de paravan” care ar permite PSD să evite asumarea responsabilității pentru criza actuală.

„Dintr-o perspectivă politică, acest, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns și, așa cum știți, acum peste o lună de zile am avut o moțiune de cenzură inițiată de PSD și de AUR, care a dus la căderea guvernului, din care PSD a făcut parte, dar de atunci și până la nominalizarea domnului Eugen Tomac, așa cum știți, nici domnul Grindeanu nu a revendicat poziția de premier, dar nici Partidul Social Democrat nu a venit cu o soluție la criza politică și guvernamentală pe care a creat-o. Prin urmare, această formulă nu face decât să eludeze răspunderea acestui partid pentru situația dificilă în care am ajuns. Spun acest lucru pentru că este anormal să nu-ți asumi răspunderea guvernării, dar să încerci prin structura unui guvern de oameni să asiguri protecția unor așezăminte în anumite ministere, drenarea de resurse de la alte ministere. Deci, este incorect și este imoral din acest punct de vedere”, a subliniat liderul liberalilor.

Președintele PNL a continuat cu un exemplu:

„La Ministerul Muncii avem o propunere care este un fost parlamentar PNL, nu mai este membru al partidului. Dar legea salarizării, care a fost răspunderea miniștrilor muncii din 2021 până acuma și care trebuia finalizată în 2023, ca jalon pe care ne-am angajat să-l răspundem, nu mai este asigurată de cineva care vine din zona care are răspuns de acest lucru. În schimb, este numai bună de pus etichete pentru alte formațiuni politice care nu mai au astăzi niciun fel de legătură cu persoana care este propusă acolo și nu fac aici referire la calitatea oamenilor propuși în Guvernul Tomac”.

„Este anormal să nu-ți asumi guvernarea, dar să încerci să controlezi anumite ministere”

Ilie Bolojan a amintit că social-democrații au contribuit la căderea precedentului executiv, fără a veni ulterior cu o soluție clară de guvernare.

„Este anormal să nu-ți asumi guvernarea, dar să încerci, printr-o astfel de formulă, să controlezi anumite ministere și resurse”, a afirmat liderul liberal, calificând situația drept „incorectă și imorală”.

Bolojan a mai criticat și unele propuneri de miniștri, sugerând că responsabilitățile dificile sunt evitate, în timp ce portofoliile importante din punct de vedere financiar sunt vizate strategic.

Amintim că PNL a decis joi să nu susțină Guvernul Tomac. Decizia a fost luată în unanimitate, toți membrii prezenți exprimându-se împotriva susținerii acestui executiv.

Liberalii au stabilit că vor participa la ședința din Parlament, însă nu vor vota, urmând să rămână în bănci în momentul supunerii la vot a Cabinetului.