România se alătură declarației liderilor occidentali privind armistițiul SUA–Iran. Anunțul MAE

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri seară că România s-a alăturat declarației comune adoptate de mai mulți lideri occidentali în legătură cu armistițiul convenit între SUA și Iran.

„România se alătură declarației privind încetarea focului încheiată între Statele Unite și Iran”, se arată într-un mesaj postat de MAE pe platforma X.

Documentul este semnat de șefi de stat și de guvern din Franța, Italia, Germania, Marea Britanie, Spania și Grecia, precum și de președinții Comisiei Europene și Consiliului European.

„Salutăm armistițiul de două săptămâni încheiat astăzi între Statele Unite și Iran. Mulțumim Pakistanului și tuturor partenerilor implicați pentru facilitarea acestui acord important”, se arată în declarația comună.

Semnatarii subliniază că prioritatea imediată trebuie să fie obținerea unui acord durabil care să pună capăt conflictului prin mijloace diplomatice. Aceștia cer accelerarea negocierilor și avertizează că un progres rapid este esențial atât pentru protejarea civililor din Iran, cât și pentru stabilitatea regională. Totodată, documentul atrage atenția că o soluție diplomatică ar putea preveni o criză energetică globală.

„Obiectivul trebuie să fie acum negocierea unui sfârșit rapid și durabil al războiului în zilele următoare. Acest lucru poate fi realizat numai prin mijloace diplomatice. Încurajăm cu tărie progresul rapid către o soluție negociată substanțială.

Acest lucru va fi esențial pentru a proteja populația civilă din Iran și pentru a asigura securitatea în regiune. Poate preveni o gravă criză energetică globală. Susținem aceste eforturi diplomatice. În acest scop, suntem în contact strâns cu Statele Unite și cu alți parteneri.

Facem apel la toate părțile să pună în aplicare armistițiul, inclusiv în Liban. Guvernele noastre vor contribui la asigurarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz”, se mai precizează în declarație.

Amintim că, între timp, Iranul a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz și a cerut Israelului să oprească atacurile asupra Libanului. Armistițiul negociat de Donald Trump este pe cale să fie anulat după doar câteva ore, ceea ce a declanșat reacții dure la Washington.