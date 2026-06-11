Șeful FIFA îl ridică din nou în slăvi pe președintele american Donald Trump

Gianni Infantino nu ratează nicio apariție publică în care să nu vorbească despre „angajamentul şi implicarea” lui Donald Trump, fără de care ar fi fost „imposibil să se organizeze o Cupă Mondială în Statele Unite”.

Câteva ore au mai rămas până la debutul CM de fotbal (ora 22.00, meciul Mexic - Africa de Sud). Iar preşedintele FIFA a participat la o conferinţă de presă pe stadionul Azteca. Gianni Infantino a subliniat din nou că are „relaţii excelente" cu preşedintele american. „L-am întâlnit în timpul primului său mandat şi acum colaborăm îndeaproape", a declarat liderul italo-elveţian, care i-a acordat Premiul FIFA pentru Pace în decembrie 2025, creat special pentru acea ocazie.

Oficialul a continuat: „Vorbim despre cea mai mare putere a lumii aici. Aşa că, desigur, există anumite lucruri de luat în considerare... Dar a putea face schimb de opinii cu un preşedinte pe teme importante, cu administraţia, a pune totul pe masă, fără a cere nimic, dar încercând să explici, cred că aceasta este probabil cheia unei relaţii pozitive. Aşa văd eu lucrurile", a explicat el în continuare.

Gianni Infantino a apărut alături de Donald Trump în mai multe ocazii, în special la învestirea președintelui SUA din ianuarie 2025, la Casa Albă. Șeful forului mondial al fotbalului a lăudat deseori politica sa internă.

Trump nu va veni la meciul SUA - Paraguay

Preşedintele american şi-a anunțat intenţia de a asista la unele meciuri ale Campionatului Mondial de fotbal. Acesta nu va fi însă prezent la prima partidă jucată pe teritoriul american, mâine (vineri, 12 iunie) la Los Angeles, între Statele Unite şi Paraguay.

Secretarul de stat Marco Rubio va fi cel mai înalt demnitar american care va urmări din tribună confruntarea găzduită de metropola din California. Delegația îi va mai include pe secretarul pentru Transporturi, Sean Duffy, și pe secretarul pentru Securitate internă, Markwayne Mullin.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a precizat într-un comunicat: „Cupa Mondială la fotbal marchează un punct de cotitură pentru administrația Trump, demonstrând leadershipul și ospitalitatea americană față de un public global, în momentul în care țara sărbătorește cea de-a 250-a sa aniversare”.

Cu ocazia meciului de la Los Angeles, secretarul de stat american va avea o întâlnire bilaterală cu președintele paraguayan Santiago Pena, un aliat apropiat al Washingtonului.

Turcia, Australia, Paraguay și Statele Unite sunt echipele care fac parte din Grupa D a Campionatului Mondial de fotbal 2026.