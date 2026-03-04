„Spunem nu războiului”. Premierul spaniol Pedro Sánchez, singurul lider european care îl contestă direct pe Trump

Premierul spaniol Pedro Sánchez a declarat că amenințările președintelui american Donald Trump nu vor determina Madridul să sprijine ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului.

„Nu vom adopta o poziție care contravine valorilor și principiilor noastre din teama de represalii”, a afirmat Sánchez într-un discurs televizat adresat națiunii, la câteva ore după ce Trump a amenințat cu suspendarea relațiilor comerciale cu Spania. Casa Albă a reacționat astfel după ce Madridul a interzis utilizarea bazelor militare operate în comun de SUA și Spania pentru atacuri împotriva Iranului.

Apel la unitate europeană

La Bruxelles, vicepreședinta Comisiei Europene, Teresa Ribera, a respins posibilitatea ca Washingtonul să își ducă la îndeplinire amenințarea de a întrerupe legăturile comerciale cu Spania și a cerut Uniunii Europene să răspundă „cu unitate” la ceea ce a numit tonul agresiv al lui Trump.

„Este important să rămânem fermi”, a declarat ea.

Deși și-a exprimat solidaritatea cu statele din Orientul Mijlociu și cu Cipru după atacurile cu drone atribuite Iranului, Sánchez a subliniat că actuala criză a izbucnit în urma unui atac „neautorizat” lansat de SUA și Israel asupra Teheranului.

Premierul spaniol a afirmat că Madridul are obligația de a se opune „falimentului dreptului internațional care ne protejează pe toți” și celor care încearcă să „rezolve conflictele lumii cu bombe”.

„Spunem nu războiului”, a insistat el.

Singurul lider european care îl contestă direct pe Trump

În contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, Sánchez s-a remarcat drept singurul lider al Uniunii Europene care a contestat în mod direct legitimitatea intervenției americane în Iran, calificând-o drept nejustificată, periculoasă și ilegală.

Refuzul Madridului de a permite utilizarea bazelor aeriene Morón de la Frontera și Rota a provocat reacția dură a președintelui american, care a amenințat că va „opri orice comerț cu Spania” și va lua în calcul un embargo.

Sánchez a sugerat că poziția lui Trump ar putea avea legătură cu dificultățile interne ale liderului american. „Liderii care nu reușesc să ofere rezultate economice folosesc fumul războiului pentru a-și ascunde eșecurile și pentru a umple buzunarele câtorva”, a spus el.

Premierul a comparat intervenția actuală cu invazia Irakului din 2003, susținând că acel conflict a generat instabilitate și suferință fără a aduce beneficii reale.

Impact economic limitat, dar riscuri energetice

Potrivit Ministerului Economiei de la Madrid, schimburile comerciale directe dintre SUA și Spania s-au ridicat anul trecut la aproximativ 30 de miliarde de euro. Exporturile spaniole către SUA reprezintă puțin peste 4% din totalul exporturilor țării.

Spania a înregistrat în 2025 un deficit comercial de peste 16 miliarde de euro în relația cu SUA, iar unii experți financiari spanioli consideră că Washingtonul ar putea avea mai mult de pierdut în cazul unei rupturi totale a relațiilor comerciale.

Printre sectoarele considerate vulnerabile se numără:

-uleiul de măsline – SUA consumă aproximativ jumătate din volumul mondial din afara UE; exporturile spaniole au atins 970 de milioane de euro;

-vinurile, inclusiv cele spumante;

-produsele din carne, precum jamón;

-industria de mașini și echipamente electrice – peste 4 miliarde de euro exporturi;

-sectorul farmaceutic – peste 1,2 miliarde de euro.

Experții subliniază că, din punct de vedere juridic, ar fi dificil pentru Washington să impună sancțiuni exclusiv Spaniei, întrucât politica comercială este competență a Uniunii Europene și ar afecta întregul bloc comunitar. Sunt însă posibile tarife selective pentru anumite categorii de produse.

Totuși, Spania depinde într-o proporție semnificativă de energia americană: aproximativ 15% din petrolul și gazele importate provin din SUA. Această dependență ar putea deveni problematică, mai ales în contextul perturbării livrărilor de gaze naturale lichefiate din Orientul Mijlociu.

Ministrul Economiei, Carlos Cuerpo, a declarat că autoritățile monitorizează situația, dar a îndemnat populația să rămână „pe deplin calmă”. El a subliniat că relațiile comerciale sunt reglementate la nivelul Uniunii Europene și că există mecanisme de protecție pentru companiile afectate.

Ministrul a recunoscut totuși că efectele conflictului din Iran se resimt deja în sectorul energetic, iar impactul asupra prețurilor la transport și mobilitate va depinde de durata instabilității.

În încheiere, Sánchez a făcut apel la calm, în contextul amenințărilor venite atât din partea Iranului, cât și din partea Washingtonului.

„Avem deplină încredere în forța economică, instituțională și morală a țării noastre”, a spus el. „În astfel de momente, suntem mai mândri ca oricând că suntem spanioli.”