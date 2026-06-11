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Cercetătorii au identificat patru factori de risc prezenți în majoritatea infarctelor și accidentelor vasculare

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Patru factori de risc sunt asociați cu aproape toate infarctele și accidentele vasculare cerebrale, arată un studiu realizat pe peste 9 milioane de persoane din Statele Unite și Coreea de Sud. Cercetătorii susțin că identificarea și controlul acestor factori ar putea preveni majoritatea evenimentelor cardiovasculare grave.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Science Alert scrie că, luați împreună, acești patru factori au precedat 99% dintre toate evenimentele cardiovasculare observate în cadrul studiului pe termen lung, publicat în 2025.

Acești factori sunt: hipertensiunea arterială, colesterolul ridicat, nivelurile crescute ale glicemiei și fumatul (actual sau în trecut).

Chiar și în cazul femeilor sub 60 de ani – categoria cu cel mai redus risc de evenimente cardiovasculare – peste 95% dintre infarcte și accidente vasculare cerebrale au fost asociate cu existența unuia dintre acești factori de risc.

Hipertensiunea arterială a fost factorul de risc cel mai frecvent asociat cu evenimentele cardiovasculare.

Atât în SUA, cât și în Coreea de Sud, peste 93% dintre persoanele care au suferit un infarct, un accident vascular cerebral sau insuficiență cardiacă aveau hipertensiune arterială înainte de apariția acestor probleme.

Controlul tensiunii arteriale ridicate ar putea fi, așadar, esențial pentru prevenirea bolilor cardiovasculare grave pe termen lung.

„Credem că studiul demonstrează foarte convingător că expunerea la unul sau mai mulți factori de risc modificabili înaintea apariției acestor evenimente cardiovasculare este prezentă în aproape 100% din cazuri”, a declarat cardiologul Philip Greenland de la Northwestern University, la publicarea cercetării.

De asemenea, studiile anterioare ar fi putut rata anumite diagnostice sau ar fi putut ignora niveluri ale factorilor de risc aflate sub pragurile clinice utilizate în mod obișnuit.

Într-un editorial care a însoțit studiul, cardiologul Neha Pagidipati, de la Duke University și neimplicată în cercetare, a afirmat că rezultatele arată cât de important este ca factorii de risc să fie controlați înainte de a conduce la probleme grave sau chiar fatale.

Concluziile se adaugă altor cercetări recente care sugerează că este posibil să subestimăm rolul altor cauze care contribuie la riscul de infarct, în special în rândul adulților tineri.

Un studiu realizat de cercetătorii de la Mayo Clinic pe 1.474 de cazuri de infarct la persoane sub 65 de ani a arătat că mecanismul clasic al blocării arterelor prin aterotromboză nu explică majoritatea infarctelor la femei.

Deși aterotromboza a fost responsabilă pentru 75% dintre cazurile înregistrate la bărbați, la femei aceasta a reprezentat doar 47% dintre infarcte, ceea ce sugerează că alte cauze joacă un rol mult mai important decât se credea și ar putea influența prevenția și tratamentul bolii.

La femei, 34% dintre toate infarctele au fost atribuite infarctelor miocardice secundare unui dezechilibru între necesarul și aportul de oxigen (SSDM), cauzate de alți factori de stres asupra organismului, precum anemia sau infecțiile.

Printre celelalte cauze importante identificate s-au numărat disecțiile spontane ale arterelor coronare (SCAD), în care apar rupturi ale peretelui arterial și se acumulează sânge în interiorul acestuia, precum și emboliile, adică cheaguri de sânge provenite din alte zone ale corpului.

Studiul coordonat de Greenland și colaboratorii săi a fost publicat în Journal of the American College of Cardiology.

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