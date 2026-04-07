„Noi vrem Groenlanda”. Trump reaprinde tensiunile din NATO înaintea întâlnirii cu Mark Rutte, la Washington

Președintele american Donald Trump a lansat noi critici dure la adresa aliaților NATO, acuzând statele membre că nu au sprijinit suficient Statele Unite în conflictul cu Iranul. În același timp, liderul de la Casa Albă a readus în discuție și controversatul subiect al Groenlandei, înaintea vizitei la Washington a secretarului general al NATO, Mark Rutte.

Într-o conferință de presă, Trump a afirmat că tensiunile actuale din relația cu aliații occidentali au pornit de la disputa privind Groenlanda, teritoriu aflat sub suveranitatea Danemarcei.

„Totul a început, dacă vreți să știți adevărul, cu Groenlanda. Noi vrem Groenlanda. Ei nu vor să ne-o dea. Și le-am spus «La revedere»”, a declarat liderul republican.

Trump a reiterat și amenințarea privind o posibilă retragere a Statelor Unite din Alianța Nord-Atlantică, susținând că NATO și-a pierdut forța de descurajare.

„NATO este un tigru de hârtie”, a spus președintele american, adăugând că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, „nu se teme de NATO”, ci doar de Statele Unite.

„Se teme de noi, se teme foarte tare. Mi-a spus asta des”, a susținut Trump.

Liderul american a acuzat totodată aliații că au evitat să ofere sprijin logistic în timpul operațiunilor militare împotriva Iranului.

„Au făcut tot ce au putut ca să nu ne ajute. Nici măcar nu au vrut să ne pună la dispoziție piste de aterizare”, a afirmat acesta.

Mark Rutte, primit miercuri la Washington

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, este așteptat în această săptămână la Washington, unde va avea miercuri întâlniri cu Donald Trump, cu secretarul de stat Marco Rubio și cu șeful Pentagonului, Pete Hegseth.

În ciuda criticilor repetate la adresa Alianței, Trump a avut cuvinte de apreciere la adresa fostului premier olandez. „Vine să mă vadă miercuri. Este un tip grozav. Secretarul general este fantastic”, a spus președintele SUA.