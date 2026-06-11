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Video „Situația din Crimeea ajunge și la noi”. Mesaje de panică privind lipsa de combustibil puse de ruși pe internet

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Problema stocurilor de carburanți s-a extins și în regiunea Krasnodar și în alte zone din sudul Rusiei, unde apar tot mai multe informații despre rezervoare de stocare golite și posibile restricții la alimentarea cu motorină.

FOTO: X
FOTO: X

Despre acest lucru a vorbit un cetățean rus care spune, într-o postare, că firma care emite carduri de combustibil și-a avertizat clienții cu privire la lipsa benzinei și motorinei în regiune, scrie Dialog.

Potrivit acestuia, alimentarea a devenit deja dificilă la unele benzinării obișnuite din Krasnodar, inclusiv la cele ale Lukoil. Acesta susține că rezervoarele care mai aprovizionau zona se aflau în Armavir și Volgograd, însă și acestea ar fi aproape goale.

„Bună ziua tuturor! Astăzi ne-a sunat organizația care ne furnizează cardurile de combustibil și ne-a spus că există o penurie uriașă de benzină și motorină în sudul Rusiei. Ne-au spus că în Krasnodar deja este greu chiar și pentru persoanele fizice să alimenteze la stațiile Lukoil.

Singurele rezervoare care ne mai aprovizionau erau la Armavir și, mai aproape, la Volgograd, dar și acestea sunt deja goale. Am fost avertizați că va exista o lipsă foarte mare de combustibil. Cel mai probabil, distribuția se va face pe bază de cote.

Din câte se pare, situația din Crimeea ajunge și la noi, deoarece toate celelalte depozite care ne aprovizionau au fost deja distruse”, a declarat acesta.

De asemenea, se speculează că marile lanțuri de benzinării, precum Rosneft, Gazprom și Lukoil, au început deja să elimine reducerile și se pregătesc să acorde prioritate companiilor care folosesc carduri de combustibil.

În Crimeea ocupată, autoritățile ruse au decis introducerea unui sistem de tichete pentru alimentarea cu carburanți și limitarea cantităților de benzină care pot fi cumpărate de populație.

Măsura vine pe fondul penuriei de combustibil provocate de atacurile ucrainene asupra infrastructurii logistice și energetice din regiune.

În noaptea de 30 mai, armata ucraineană ar fi atacat din nou infrastructura petrolieră din Crimeea ocupată, fiind raportată o lovitură asupra unui depozit de combustibil din apropierea orașului Feodosia.

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