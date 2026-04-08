Casa Albă a confirmat: Donald Trump și Mark Rutte vor discuta despre posibila ieșire a SUA din NATO

Casa Albă a confirmat miercuri, 8 aprilie, că, în cadrul întâlnirii care va avea loc în Biroul Oval, președintele Donald Trump va aborda cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, posibilitatea retragerii Statelor Unite din Alianța Nord-Atlantică,.

„Retragerea Statelor Unite din NATO este o chestiune pe care președintele a abordat-o și, cred, este ceva ce va discuta peste câteva ore” cu Mark Rutte, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, la conferința sa săptămânală de presă, adăugând că jurnaliștii ar putea afla direct de la președinte rezultatul discuțiilor chiar în cursul zilei, notează apnews.

Întâlnirea, planificată de mult timp, are loc într-un moment de tensiune maximă între Donald Trump și țările membre NATO, în condițiile în care acesta nu a ezitat să critice public aliații pentru lipsa lor de implicare în operațiunile din Strâmtoarea Ormuz.

„Au fost puși la încercare și au eșuat. Este destul de trist că NATO a întors spatele poporului american în ultimele șase săptămâni, când americanii sunt cei care le finanțează apărarea”, l-a citat pe Donald Trump purtătoarea de cuvânt de la Casa Albă.

Vă reamintim doar câteva dintre criticile lansate de Donald Trump în ultimele săptămâni: i-a catalogat membrii NATO drept „laşi”, a numit alianța un „tigru de hârtie” și a amenințat de mai multe ori cu ieșirea SUA din organizația militară.

Această atitudine a generat neliniște atât în rândul aliaților europeni, cât și în Congres, unde legislația din 2023 interzice unui președinte să retragă SUA din NATO fără aprobarea Congresului.

În acest context, vizita lui Mark Rutte la Washington urmărește nu doar clarificarea poziției americane, ci și discuții mai ample despre cooperarea NATO, strategia în Orientul Mijlociu și coordonarea cu aliații europeni în războiul din Ucraina.

Așteptările pentru întrevederea Trump-Rutte sunt maxime, iar rezultatul discuțiilor ar putea influența relațiile transatlantice și strategia militară a Statelor Unite pentru următoarele luni.