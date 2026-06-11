Descinderi în forță în toată țara: peste 270 de percheziții, joi, în cadrul operațiunii „Jupiter”

Poliția Română desfășoară joi, 11 iunie, o amplă acțiune la nivel național, în cadrul operațiunii „Jupiter”, fiind efectuate 272 de percheziții domiciliare în mai multe dosare penale ce vizează infracțiuni grave din diverse domenii.

„În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, sunt desfășurate mai multe acțiuni, la nivel național, pentru combaterea infracțiunilor economico – financiare, la regimul armelor, al faptelor de natură judiciară, precum și la regimul silvic. Astfel, la data de 11 iunie, polițiștii, sub supravegherea procurorilor de caz, efectuează 272 de percheziții domiciliare, în cadrul unor acțiuni operative, pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale și protejarea comunității de activitățile ilegale”, se arată într-un comunicat al Poliției Române.

Activitățile sunt efectuate în cadrul unor dosare penale în care se fac cercetări pentru săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare, acces ilegal la un sistem informatic, uz de fals, fals intelectual, fals informatic, punere în circulație de produse contrafăcute, contrabandă, contrabandă calificată, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, precum și infracțiuni la regimul mediului și prevăzute de Codul fiscal.

Sunt vizate și acțiunile de gestionare a deșeurilor

Totodată, sunt investigate fapte privind furtul calificat, camăta, neluarea și nerespectarea măsurilor obligatorii în desfășurarea activităților de colectare, tratare, transport, valorificare sau eliminare a deșeurilor periculoase, colectarea, transportul sau valorificarea de deșeuri, inclusiv controlul acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a spațiilor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de comercianți sau brokeri în procesul de gestionare a deșeurilor, cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu, tăierea fără drept de arbori, furtul de arbori, introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice în sistemul integrat pentru păduri, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii de consecințe juridice.

„Acțiunile urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal”, precizează Poliția Română.

Persoanele depistate vor fi conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză.

Activitățile de joi, 11 iunie, se desfășoară în contextul măsurilor luate la nivelul Poliției Române, pentru combaterea infracționalității de orice fel.