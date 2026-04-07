Ministrul Apărării Radu Miruță anunță care a fost singura solicitare a SUA către România în contextul războiului din Iran

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă că solicitarea Statelor Unite ale Americii vizând accesul avioanelor-cisternă şi al sistemelor de comunicaţii, împreună cu militarii americani care le operează, pe teritoriul românesc reprezintă singura solicitare adresată de SUA României şi ajunsă la Ministerul Apărării, în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

”Considerăm că lucrul pe care trebuie să-l facem în continuare este să ne ţinem de asumările pe care le avem atât faţă de NATO, atât faţă de Uniunea Europeană, dar în astfel de momente, mai cu seamă faţă de Statele Unite. Avem un parteneriat strategic din 2005 şi parteneriatul ăsta strategic, dincolo de nişte cuvinte pe o foaie, asumate de două ţări, începe să se valideze atunci când apare momentul, ca una dintre ţări să invoce şi să ceară sprijin care are legătură cu aceste înţelegeri”, a declarat Radu Miruţă, la Digi 24, marţi seară.

El a subliniat că SUA a acţionat, în virtutea acestui parteneriat, în momentul în care a solicitat aterizarea unor avioane-cisternă şi a unor sisteme de comunicaţii pe teritoriul naţional, el subliniind că, în timp ce pentru alte ţări preşedintele american a avut mesaje critice, pentru România a avut mulţumiri, scrie News.

”Faptul că, într-un astfel de context complicat pentru Donald Trump la nivel internaţional, faţă de alte ţări, având mesaje critice, cu diverse direcţii, faţă de România a avut mulţumiri. Aceste mulţumiri pentru România reprezintă un element esenţial al parteneriatului nostru. Vorbesc despre scrisoare (scrisoarea trimisă către România de conducerea de la Washington – n.r.). (...) Important este mesajul din această scrisoare care reprezintă o confirmare din partea Statelor Unite că noi, România, ne-am îndeplinit cele pe care ni le-am asumat într-un parteneriat pe care ni l-am asumat acum 21 de ani şi cu cred că a fost o mişcare serioasă din partea României”, a adăugat Radu Miruţă.

El a spus că accesul avioanelor-cisternă şi al sistemelor de comunicaţii reprezintă singura solicitare adresată de SUA României, în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Miruţă a menţionat că orice eventuală viitoare solicitare va fi supusă dezbaterilor, la toate nivelurile, şi se va decide, în consecinţă, ”în funcţie de conţinut”.

Miruţă a afirmat că este ”exclusă” posibilitatea ca soldaţi iranieni să ajungă în România, arătând că informaţiile în acest sens fac parte din războiul hibrid care se poartă.