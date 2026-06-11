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Controversele din jurul noii grile de salarizare reapar în spațiul public. Cât ar putea ajunge salariile preoților de la 1 ianuarie

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Noul proiect al legii salarizării unitare a reaprins una dintre cele mai sensibile dezbateri din spațiul public: salariile preoților și finanțarea cultelor din bani publici. În timp ce susținătorii sistemului invocă rolul social și istoric al Bisericii, criticii cer mai multă transparență și pun sub semnul întrebării oportunitatea finanțării de la buget.

Cineva numără bancnote de 50 de lei pe care i le dă preotului
Dezbateri aprinse pe tema salariilor preoților se derulează în spațiul public. Foto arhivă

Dincolo de cifrele din noua grilă de salarizare, reacțiile internauților arată că subiectul atinge teme mult mai sensibile decât nivelul veniturilor unui preot. Pentru unii români, problema este legată de transparența financiară și de utilizarea banilor publici. Pentru alții, discuția privește rolul pe care Biserica îl joacă în societate și măsura în care acesta justifică sprijinul acordat de stat.

Noul proiect al legii salarizării unitare stabilește pentru personalul clerical salarii brute lunare cuprinse între aproximativ 5.822 și 6.560 de lei. Sumele sunt calculate pe baza unei valori de referință de 4.100 de lei și a unor coeficienți de ierarhizare situați între 1,42 și 1,60, în funcție de gradul profesional și nivelul studiilor.

Deși vorbim despre o formulă tehnică de calcul, similară altor categorii din sistemul bugetar, impactul public al acestor cifre depășește zona administrativă, alimentând din nou o dezbatere sensibilă despre finanțarea cultelor și rolul statului în susținerea acestora.

De ce sunt plătiți preoții de la bugetul de stat?

Cea mai frecventă întrebare ridicată de internauți nu vizează nivelul salariilor, ci sursa lor de finanțare.

„De ce sunt preoții plătiți din veniturile statului, în condițiile în care prestează servicii care generează bani, majoritatea nefiscalizate și netaxate?”, se întreabă unul dintre participanții la dezbatere.

Tema este veche și apare aproape de fiecare dată când sunt discutate salariile clerului. În timp ce unii consideră că finanțarea de la buget este justificată prin rolul social și istoric al Bisericii, criticii susțin că instituția dispune deja de suficiente surse proprii de venit.

Un alt comentariu încearcă să explice de ce statul finanțează și astăzi cultele religioase.

Biserica Ortodoxă este literalmente o instituție și plătește alte taxe, dar are statut special pentru că este o organizație religioasă. Toate organizațiile religioase de la noi au acest statut, inclusiv cele musulmane sau catolice”, arată unul dintre participanții la discuție.

Cereri pentru mai multă transparență

O altă temă care revine constant este transparența financiară a cultelor religioase.

„Când vedem de la biserică același nivel de transparență care se cere de la ONG-uri?”, întreabă un internaut.

Această opinie este completată de comentarii care cer o imagine mai clară asupra modului în care sunt folosite atât fondurile publice, cât și veniturile generate direct de activitatea religioasă.

„La asta se adaugă banii primiți de la stat, de la guvern și autorități locale, despre care nu știm ce face biserica cu ei. Suntem toți mai afectați de ce face biserica cu miliarde din bani publici decât de ce face o organizație civică cu câteva zeci de mii de lei din bani privați”, răspunde un altul.

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Veniturile din nunți, botezuri și înmormântări, în centrul discuțiilor

Poate cea mai sensibilă parte a dezbaterii privește veniturile obținute din activitățile desfășurate în cadrul parohiilor.

Nu știu pe la ce nunți, botezuri și înmormântări ai fost tu, dar la cele la care am fost eu preotul nu afișa tarife. Cum preoții oficiază genul acesta de evenimente des, se strânge o sumă lunară frumușică. Spre deosebire de miri, care primesc darul de nuntă o dată în viață”, scrie un alt internaut.

Alți participanți la discuție atrag atenția că legislația actuală nu obligă credincioșii să plătească anumite sume pentru serviciile religioase.

Dacă nu afișează tarif, nu ești obligat să îi dai bani. El, în schimb, este obligat să îți oficieze ceremonia. Dacă oamenii ar reclama eventualele abuzuri la protopopiat sau la ANAF, multe lucruri s-ar schimba”, susține un alt utilizator.

Critici dure la adresa Bisericii și a finanțării sale

O parte dintre reacții sunt mult mai radicale și exprimă nemulțumiri acumulate de-a lungul timpului.

„Le dăm bani la popi, despre care știm bine ce case au și ce mașini conduc, iar pentru spitale, școli și baze sportive ridicăm din umeri. Să nu uităm nici de toate proprietățile, afacerile și încasările fără chitanță pe care le fac”, scrie un internaut.

Alt comentator merge și mai departe, afirmând că problema nu este doar una financiară, ci și una de utilitate socială.

„Preoți care nu au utilitate socială, care au vile și mașini pe care nu le pot justifica prin salariu, în timp ce alți oameni abia își duc traiul de la o lună la alta”, este una dintre opiniile care au generat numeroase reacții.

În aceeași direcție se înscrie și comentariul unui utilizator care contestă argumentul istoric potrivit căruia statul finanțează clerul drept compensație pentru averile confiscate în secolul al XIX-lea.

Cuza a naționalizat pământurile închinate mănăstirilor grecești de la Muntele Athos. De atunci, Biserica a continuat să beneficieze de resurse importante indiferent de regimul politic”, susține acesta.

„Preoții nu încasează nimic din salariile de pe fluturaș”

Printre cele mai interesante comentarii apărute în dezbatere se află și unul care pune sub semnul întrebării modul în care sunt distribuite efectiv fondurile în interiorul Bisericii.

„Din câte știu, sunt încadrați ca profesorii. Dacă au un brut de 6.000 de lei, ei nu primesc integral suma respectivă de la stat, ci doar o parte, în funcție de categoria parohiei”, punctează un alt participant la discuție.

O altă opinie merge chiar mai departe și sugerează existența unui mecanism intern puțin cunoscut publicului larg.

„Din ce știu eu, preoții nu încasează nimic din salariile de pe fluturaș. Acelea rămân și se împart către rangurile înalte din BOR. Veniturile preoților cu ranguri mici provin în principal din activitatea desfășurată în parohii: pomeni, cununii, înmormântări, pomelnice, Bobotează sau alte activități religioase”, spune un alt internaut.


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