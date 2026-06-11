Ghid complet pentru energia solară în 2026: cum reduci factura la curent cu până la 90%

Facturile la energie electrică au crescut constant în ultimii ani, iar tendința nu dă semne să se oprească. Pentru mulți proprietari de case, panourile fotovoltaice s-au transformat din luxul unei minorități ecologiste într-o soluție pragmatică de a-și recâștiga controlul asupra bugetului lunar. În 2026, combinația dintre prețurile scăzute ale tehnologiei, subvențiile guvernamentale și facturile în creștere a creat un moment favorabil pentru investiția în energia solară.

Un sistem fotovoltaic bine dimensionat poate reduce factura la curent cu 70% până la 90%, transformând proprietarul dintr-un simplu consumator în prosumator, adică cineva care produce și consumă propria energie. Ghidul de mai jos explică pas cu pas tot ce trebuie să știi ca să iei o decizie informată în 2026.

De ce 2026 este un moment favorabil pentru energia solară

Trei factori converg în acest an și creează condiții bune pentru cei care vor să investească în panouri fotovoltaice.

Primul factor: tehnologia a atins maturitatea. Panourile moderne au eficiență de 22-24% față de 18% acum cinci ani, iar invertoarele oferă monitorizare în timp real și integrare cu baterii de stocare. Echipamentele au durată de viață garantată de 25-30 de ani.

Al doilea factor: prețurile au scăzut drastic. Costul pe watt instalat a coborât de la 1,2 euro în 2020 la 0,6-0,8 euro în 2026, o reducere de aproape 50% în cinci ani. Pentru un sistem complet de 10 kW, diferența înseamnă 15.000-20.000 de lei mai puțin față de acum câțiva ani.

Al treilea factor: facturile la curent nu dau semne de scădere. Prețul energiei electrice pentru consumatorii casnici a crescut constant, iar producția proprie de energie rămâne singura soluție cu randament stabil și previzibil pe termen lung.

Programul Casa Verde Baterii 2026: finanțare nerambursabilă pentru sisteme cu stocare

Programul Casa Verde intră în 2026 într-o nouă formă: Casa Verde Baterii. Principala schimbare față de edițiile anterioare este că sistemele finanțate vor include obligatoriu o baterie de stocare, nu doar panouri fotovoltaice. Logica este clară: cu peste 300.000 de prosumatori care injectează energie simultan în orele de vârf solar, rețeaua națională are nevoie de stocare, nu de producție suplimentară.

Subvenția estimată pentru noua ediție este între 8.000 și 15.000 de lei, semnificativ mai mică față de cele 30.000 de lei din ediția 2024 (sursa: estimări piață, până la publicarea ghidului oficial AFM). Suma exactă, condițiile de eligibilitate și calendarul sesiunii de înscrieri vor fi cunoscute după publicarea ghidului oficial de finanțare.

Dacă te interesează subvenția, cel mai bun lucru pe care îl poți face acum este să pregătești dosarul din timp. Când AFM deschide sesiunea, locurile se epuizează în ore.

Informații actualizate despre condițiile de eligibilitate și calendarul estimat sunt disponibile pe pagina dedicată programului Casa Verde 2026.

Cine este eligibil

• Persoane fizice cu domiciliu în România

• Proprietari ai imobilului (casă și teren)

• Fără datorii la ANAF sau la primărie

• Adresa din buletin să coincidă cu adresa imobilului

Documentele necesare rămân probabil similare cu ediția 2024: act de identitate valabil, extras de carte funciară cu construcția intabulată (nu mai vechi de 60 de zile), certificat fiscal de la ANAF și de la primărie (nu mai vechi de 90 de zile).

Cât costă și cât economisești

Un sistem fotovoltaic rezidențial complet are în 2026 un cost total între 30.000 și 50.000 de lei, pentru o capacitate de 8-10 kW, aceasta fiind dimensionarea potrivită pentru o casă medie cu 3-4 camere și un consum anual de 4.000-6.000 kWh. Costul include panourile, invertorul, structura de montaj, cablajele, dispozitivele de protecție, montajul profesional și punerea în funcțiune.

Un sistem de 10 kW produce în condițiile de însorire din România circa 14.000 kWh pe an. Economia anuală directă la factură este între 7.000 și 13.000 de lei fără baterie și poate depăși 14.000 de lei cu baterie de stocare, în funcție de furnizorul de energie ales (sursa: APCE, calcule pe baza ofertelor furnizorilor, aprilie 2026). Cu subvenția Casa Verde din ultima sesiune confirmată, costul real suportat de proprietar scădea la aproximativ 3.000 de lei.

Amortizarea investiției se realizează în 3-5 ani cu subvenție sau în 6-10 ani fără subvenție, mult sub durata de viață a sistemului, garantată pentru 25-30 de ani. Legea Prosumatorului adoptată în octombrie 2025 a eliminat termenul de 24 de luni de așteptare pentru plata surplusului, introducând decontarea lunară pentru prosumatorii sub 200 kW.

Cum alegi sistemul potrivit pentru casa ta

Decizia corectă depinde de trei variabile principale: consumul actual, suprafața disponibilă pe acoperiș și bugetul disponibil.

Pentru o casă mică (2-3 persoane, consum 3.000-4.000 kWh/an): un sistem de 5-6 kW este suficient. Cost total: 20.000-30.000 de lei fără subvenție sau aproximativ 3.000 de lei contribuție proprie prin Casa Verde.

Pentru o casă medie (4-5 persoane, consum 4.000-6.000 kWh/an): recomandarea este un sistem de 8-10 kW, cu cel mai bun raport cost/beneficiu.

Pentru case mari sau cu consum ridicat (pompă de căldură, mașină electrică, piscină): sisteme de 15-25 kW, de obicei trifazate.

O analiză detaliată a opțiunilor de panouri fotovoltaice pentru case compară configurațiile disponibile și oferă recomandări specifice pentru fiecare tip de locuință, inclusiv un calculator de economii bazat pe consumul și furnizorul tău actual.

Kit complet sau montaj separat?

În 2026 există două modele principale de achiziție: kit complet cu montaj inclus (varianta la cheie) sau componente separate cumpărate de la furnizori diferiți.

Varianta la cheie este cea mai simplă pentru proprietar. Un singur contract, un singur partener, o singură garanție, totul fiind coordonat de instalator de la evaluarea inițială până la punerea în funcțiune.

Cele mai multe sisteme fotovoltaice sunt livrate în prezent ca pachete complete la cheie, atât pentru simplitatea procesului, cât și pentru coerența tehnică mai bună între componente.

Varianta cu componente separate poate părea mai ieftină inițial, dar implică gestionarea mai multor contracte, responsabilități fragmentate și riscuri de incompatibilitate tehnică pe termen lung. Recomandarea pentru proprietarii fără experiență tehnică este varianta la cheie.

Concluzie

Panourile fotovoltaice au depășit în 2026 etapa de soluție alternativă și au devenit parte din infrastructura standard a unei case moderne din România. Reducerea facturii cu 70-90%, amortizarea în 4-6 ani și cei 25-30 de ani de producție garantată sunt argumentele care au convins deja aproape 300.000 de români să facă pasul.

Pregătirea din timp a documentelor și consultarea unui instalator autorizat ANRE înainte de deschiderea sesiunii sunt cele două decizii care pot face diferența între un dosar aprobat și unul respins. Cine se pregătește acum va fi primul în rând când sesiunea se deschide.

Sursa foto: https://siana-energie.ro/