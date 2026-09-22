Donald Trump, anunț despre cât mai durează conflictul din Iran. Ce spune despre războiul din Ucraina

Preşedintele Donald Trump a declarat marţi că estimează că SUA vor încheia un acord cu Iranul după alegerile de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie.

Donald Trump, președintele SUA Foto: Profimedia

„Cred că vom încheia un acord imediat după alegeri, pentru că nu are sens pentru ei să nu o facă. Ei așteaptă să vadă cum mă voi descurca la alegerile de la jumătatea mandatului", a spus Trump în timpul unui discurs susţinut în faţa Adunării Generale a ONU.

El a mai afirmat că trebuie să decidă între a „anihila" Iranul sau a încheia o „înțelegere” cu Teheranul, scrie Agerpres.

Zilele trecute, Trump a legat încheierea conflictului și de evoluția pieței petroliere. „Când se va întâmpla asta, prețurile petrolului se vor prăbuși”, a spus președintele SUA.

Liderul american a afirmat, totodată, că Iranul este probabil responsabil pentru atacul aerian asupra Arabiei Saudite care a dus la oprirea conductei Est-Vest. Conducta reprezintă una dintre principalele rute prin care Arabia Saudită își poate transporta țițeiul către export fără a utiliza strâmtoarea Ormuz.

Totodată, președintele SUA a declarat marți, în discursul său adresat Adunării Generale a ONU că războiul din Ucraina se va încheia „mai repede" decât se crede, relatează EFE. „Lucrăm foarte îndeaproape cu liderii Rusiei și Ucrainei și vom rezolva această problemă. Cred că se va întâmpla mai repede decât cred oamenii", a declarat Trump.