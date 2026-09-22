 Microbuz răsturnat pe DN 22, în județul Constanța. Mai multe echipaje de intervenție sunt la locul accidentului | adevarul.ro
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Microbuz răsturnat pe DN 22, în județul Constanța. Mai multe echipaje de intervenție sunt la locul accidentului

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Un accident rutier a avut loc marți seară pe DN 22, la intrarea în localitatea Săcele, județul Constanța, unde un microbuz s-a răsturnat în afara carosabilului.

Intervin un echipaj SMURD și 4 echipaje SAJ Constanța
Intervin un echipaj SMURD și 4 echipaje SAJ Constanța Foto: Shutterstock

Primele informații indică posibilitatea existenței a opt persoane rănite, la fața locului fiind mobilizate mai multe echipaje de intervenție, potrivit CTnews.

Pentru gestionarea situației au fost trimise o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD și o autospecială pentru transport personal și victime multiple (ATPVM), a transmis ISU Constanța.

De asemenea, patru ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Constanța au fost direcționate către locul accidentului pentru acordarea îngrijirilor medicale și evaluarea victimelor.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.

Amintim că, pe 13 septembrie, un microbuz s-a răsturnat pe șoseaua de centură a municipiului Bistrița, la intersecția cu drumul spre Dumitra Veche. Șase persoane au ajuns la spital.

În iulie, un microbuz în care se aflau 11 persoane s-a răsturnat în afara părții carosabile, pe DN2-E85, în localitatea Cotești, județul Vrancea.

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