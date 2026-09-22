Un copil de 6 ani a căzut de la etajul doi al blocului în care locuia, în Capitală. Poliția a deschis o anchetă

Un copil în vârstă de șase ani a fost transportat de urgență la spital după ce a căzut de la etajul al doilea al blocului în care locuia, în Sectorul 3 al Capitalei.

Copilul a fost preluat de un echipaj medical Foto: Shutterstock

Incidentul a fost semnalat marți printr-un apel la 112, potrivit Agerpres.

La fața locului au intervenit polițiștii Secției 13 și un echipaj medical, care i-a acordat copilului primele îngrijiri înainte ca acesta să fie transportat la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Verificările preliminare au confirmat că minorul s-a „precipitat de la etajul 2 al imobilului în care locuia''.

Polițiștii au demarat cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.

Dosarul este instrumentat de Secția 13 Poliție, urmând ca și unitatea de parchet competentă să fie informată pentru continuarea procedurilor legale.

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