Stenogramele din dosarul lui Călin Georgescu, puse la îndoială de AUR. Va fi primit pe listele partidului?

Purtătorul de cuvânt al AUR, Ștefan Avrămescu, pune la îndoială veridicitatea stenogramelor din dosarul lui Călin Georgescu. Întrebat dacă acesta s-ar putea regăsi pe listele AUR la eventuale alegeri anticipate, Avrămescu a spus că „depinde foarte mult și de ce vrea”.

AUR susține că stenogramele din dosarul lui Georgescu sunt o tentativă de dezbinare Foto: Inquam Photos

„Eu cred că sunt tentative de dezbinare și nu avem de ce să credem aceste stenograme. De-a lungul timpului au mai apărut astfel de stenograme. Dacă dumneavoastră aveți certitudinea cu privire la faptul că exact aceste lucruri au fost spuse, lăsați-mă să mă îndoiesc”, a declarat Ștefan Avrămescu, marți, la Antena 3 CNN.

Purtătorul de cuvânt al AUR susține că informațiile apărute în spațiul public urmăresc să genereze îndoieli cu privire la relația dintre Călin Georgescu și George Simion.

„Această retorică, plus ce se întâmplă zilele acestea cu așa-zisele stenograme, vor să facă lumea să se îndoiască de această relație dintre Simion și Georgescu, deși se poate vedea din toate acțiunile noastre că au fost comune. Mă refer la acțiuni în care Georgescu a fost alături de Simion”, a spus Avrămescu.

Ce spune AUR despre o eventuală candidatură a lui Georgescu

Întrebat dacă, în cazul unor alegeri anticipate, Călin Georgescu s-ar putea afla pe listele AUR, Ștefan Avrămescu a spus că acest lucru depinde de opțiunea fostului candidat la prezidențiale.

„Depinde foarte mult și de ce vrea. Este o persoană liberă care are toate drepturile. Eu nu fac listele de parlamentari și nici nu cred că e cazul să vorbim”, a declarat acesta.

Avrămescu a reiterat și că, în opinia sa, relația dintre Georgescu și Simion este una bună, invocând acțiunile comune ale celor doi.

„Relația dintre Georgescu și Simion este foarte bună, au existat atât de multe acțiuni împreună, acolo unde ne-am coordonat. Ceea ce se încearcă prin diverse teorii, că ar exista o ruptură sau o răcire, sunt doar încercări de dezbinare și nimic mai mult”, a adăugat purtătorul de cuvânt al AUR.

AUR acuză un „proces politic”

Anterior, reprezentanții partidului AUR au susținut că dosarul în care Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen sunt cercetați reprezintă parte a unui „proces politic”. Ei au transmis, totodată, că partidul nu se va dezice de fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Reacția vine după ce procurorii au interceptat mai multe discuții purtate de Călin Georgescu și Ionel Rusen în mașinile acestora, pe parcursul anului 2025.

Una dintre discuții ar fi avut loc pe 25 mai 2025, în mașina lui Ionel Rusen. În cadrul conversației, Georgescu i-ar fi spus acestuia: „Misiunea mea a fost să deconspir tot. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion la final”.