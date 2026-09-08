Detaliul care a declanșat criza de furie a bărbatului imobilizat cu bandă adezivă în avion. Mărturia vecinului de scaun

Au apărut noi detalii despre motivul care a declanșat criza de violență a unui pasager la bordul unui zbor American Airlines. Vecinul său de scaun, care a fost și prima țintă a atacului, s-a dovedit a fi Jonathan Cahn, un cunoscut autor de best-seller-uri și rabin mesianic din New Jersey, supranumit de presa americană „profetul Apocalipsei”.

Foto: X

Layne Arthur Lundeen a devenit viral după ce au apărut fotografii cu acesta imobilizat cu bandă adezivă de scaunul avionului.

Într-un videoclip publicat recent, Jonathan Cahn a dezvăluit că schimbarea de comportament a lui Lundeen a fost bruscă și șocantă. Cei doi purtau o conversație amiabilă până când Lundeen a văzut coperta celei mai recente cărți a autorului, „The Altar of Pergamon” (Altarul din Pergamon), o lucrare ce explorează profeții și conexiuni istorice cu privire la sfârșitul lumii.

În acel moment, discuția despre religie l-a transformat complet pe bărbatul de 67 de ani:

„Nu am văzut niciodată pe cineva schimbându-se într-o fracțiune de secundă de la lumină la întuneric, ca și cum ceva ar fi preluat controlul asupra lui. A trecut de la cel mai prietenos om din lume la o persoană extrem de întunecată”, a povestit Cahn.

Foto: Jonathan Cahn Official / YouTube

Potrivit autorului, Lundeen a început să urle, să aducă injurii grave și să profereze blasfemii la adresa lui Iisus și a lui Dumnezeu. Situația a degenerat rapid în violență fizică în timp ce pilotul anunța aterizarea de urgență. Lundeen a lovit laptopul autorului și a încercat să i-l smulgă din mână, distrugându-i ecranul, înainte ca ceilalți pasageri să intervină pentru a-l imobiliza cu bandă adezivă și coliere din plastic.

Pasagerul arestat după ce a avut un comportament turbulent la bordul unui avion și a folosit inclusiv insulte rasiste și homofobe nu mai este asociat cu firma imobiliară din Arizona la care lucra. El era broker asociat, agent imobiliar și vicepreședinte al consiliului executiv la Long Realty Company, unde profilul său de LinkedIn arată că lucra din aprilie 2013.

Panică la bordul unui avion: un laptop a luat foc în timpul zborului, rănind mai mulți pasageri

„Long Realty are cunoștință despre rapoartele privind acuzațiile penale depuse împotriva unui fost agent imobiliar afiliat. La aflarea incidentului, Long Realty a încheiat imediat colaborarea cu această persoană. Acesta nu mai este asociat și nu mai are autorizația de a reprezenta Long Realty în nicio calitate”, a transmis CEO-ul companiei.

„Comportamentul descris în rapoarte este complet incompatibil cu profesionalismul, integritatea, compasiunea și respectul față de ceilalți pe care Long Realty le așteaptă de la cei afiliați companiei. Ne așteptăm ca toți cei asociați cu noi să respecte aceste valori și nu tolerăm acțiuni care se abat atât de clar de la aceste standarde. Atenția noastră rămâne orientată spre servirea clienților și a comunității în conformitate cu valorile noastre. Gândurile noastre se îndreaptă către pasagerii, membrii echipajului și toți cei afectați de acest incident.”

The Guardian scrie că Layne Arthur Lundeen, în vârstă de 67 de ani, este acuzat de tulburarea ordinii publice și agresiune de gradul al doilea în acest caz, potrivit documentelor depuse la un tribunal din Maryland.

Pe 3 septembrie, a fost reținut pe aeroportul din Baltimore.

Atmosfera era una aboslut normală în avionul care efectua cursa American Airlines 618 către Aeroportul Internațional Newark Liberty din New Jersey, până în momentul în care comportamentul unui pasager s-a schimbat brusc.

„Ca și cum ai apăsa pe un întrerupător, dintr-odată, s-a trecut de la liniște la țipete și haos”, a spus Juan Mejia pentru CBS News.

„M-am întors să mă uit, iar bietul domn care stătea lângă el, pe locul de la culoar, avea mâinile individului în jurul gâtului și acesta, practic, îl agresa”, a povestit acesta.

Pe măsură ce situația escalada, pasagerul a început să-i insulte și pe membrii echipajului. Richard Olenick spune că unul dintre însoțitorii de bord a fost ținta unor injurii rasiste.

„Toți cei care se aflau la clasa întâi au fost, practic, victime ale valului său de ură și discriminare, precum și ale ostilității și vulgarității care îi ieșeau pe gură”, a mai spus Juan Mejia.

Cei doi au intervenit pentru a-l imobiliza pe bărbatul agresiv, cu ajutorul unui însoțitor de bord, iar unul dintre ei a povestit că a fost mușcat în timpul incidentului. Aceștia au folosit bandă adezivă și coliere de plastic.

Martorii au suspectat că alcoolul ar fi putut contribui la comportamentul acestuia.

Din cauza situației, avionul a fost deviat către Baltimore, unde pasagerul a fost preluat și arestat de autorități. Zborul și-a continuat ulterior cursa către Newark. Incidentul face parte dintr-un fenomen mai amplu, FAA raportând peste 1.160 de incidente provocate de pasageri turbulenți în 2026, până în prezent.

La prima înfățișare, Lundeen a renunțat la dreptul de a fi asistat de un avocat, indică documentele oficiale. Procesul său este programat pentru luni, 19 octombrie.