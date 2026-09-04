 Doi pensionari, refuzați la îmbarcare deoarece avionul era „prea greu”. Au rămas blocați în aeroport, iar vacanța aniversară s-a transformat într-un coșmar | adevarul.ro
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Doi pensionari, refuzați la îmbarcare deoarece avionul era „prea greu”. Au rămas blocați în aeroport, iar vacanța aniversară s-a transformat într-un coșmar

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Vacanța de două săptămâni prin Croația și Muntenegru, organizată pentru aniversarea a 50 de ani de căsnicie, s-a transformat într-un coșmar pentru doi pensionari britanici. La întoarcere, aceștia nu au mai fost lăsați să urce în avionul easyJet, pe motiv că aeronava depășea limita de greutate.

Avionl al companiei easyJet
Avionl al companiei easyJet Foto: Foto: arhivă, adevărul

Eileen Snow, în vârstă de 72 de ani, și soțul ei, Stephen, de 74 de ani, din Emsworth, Hampshire, călătoriseră în perioada 16-29 august pentru a marca cinci decenii de căsnicie. Cei doi au petrecut prima săptămână în Croația, iar apoi au mers în Muntenegru, unde s-au bucurat de vacanță alături de familie, potrivit Mirror. 

La finalul sejurului, pensionarii au ajuns la aeroportul din Tivat, de unde urmau să zboare spre Londra Gatwick. Aveau bilete pentru cursa easyJet programată la ora 16.50, însă zborul avea deja întârziere când cei doi au ajuns la poarta de îmbarcare.

Zece pasageri au fost lăsați la sol

Eileen și Stephen susțin că, la poarta de îmbarcare, au fost informați că nu mai pot urca în avion. Potrivit cuplului, alte trei cupluri s-ar fi aflat în aceeași situație, astfel că, în total, zece pasageri nu au mai putut călători. Femeia spune că pasagerilor li s-a transmis că aeronava era prea grea și că avea prea mult combustibil.

Au lăsat să urce la bord multe persoane care au venit după noi. Ni s-a spus că avionul era plin. Zece dintre noi nu am putut pleca”, a povestit Eileen.

Ulterior, Stephen a primit un e-mail din partea easyJet în care compania își cerea scuze și confirma că fusese „refuzat la îmbarcare” pentru zborul EZY8814.

Compania a făcut referire la procedurile utilizate în cazul zborurilor suprarezervate. Potrivit Autorității Aviației Civile din Marea Britanie, atunci când o companie aeriană estimează că are mai mulți pasageri decât locuri disponibile, trebuie să solicite mai întâi voluntari dispuși să renunțe la rezervare în schimbul unor beneficii convenite.

„Am fost furios și frustrat. Nu-mi venea să cred nivelul de incompetență. Mi-a stricat vacanța care fusese perfectă alături de familie. Indiferent ce susține easyJet, noi nu ne-am oferit voluntari să rămânem la sol”, a declarat Stephen.

Li s-au promis cazare și mâncare

După ce au fost lăsați la sol, cuplul spune că o femeie care se ocupa de pasagerii afectați le-ar fi promis că va organiza taxiuri, cazare, mâncare și vouchere.

Eileen susține că femeia a plecat ulterior pentru a cere ajutor, dar nu s-a mai întors.

„A promis toate lucrurile de care aveam nevoie- taxiuri, cazare, mâncare, vouchere. Ne-a abandonat”, a afirmat pensionara.

Cei doi spun că au încercat în repetate rânduri să găsească un reprezentant easyJet și un manager al aeroportului, însă nu au reușit să obțină ajutorul necesar.

Între timp, aeroportul începea să se închidă, iar pasagerilor rămași li s-ar fi spus că trebuie să plece.

Eileen afirmă că, la un moment dat, un bărbat în vârstă s-a apropiat de ei și a adus o persoană despre care femeia credea că era polițist, agent de securitate sau ofițer de frontieră. În cele din urmă, un angajat al aeroportului a intervenit și i-a transportat pe cei doi cu propria mașină până la un hotel. Acesta i-a ajutat și cu bagajele.

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Pensionarii susțin că au fost nevoiți să plătească singuri cazarea.

Au cheltuit sute de lire pentru a ajunge acasă

În seara următoare, Eileen încerca încă să rezolve situația prin serviciul de relații cu clienții easyJet de pe WhatsApp.

Ulterior, compania le-a transmis informații despre procedurile prin care puteau solicita rambursarea cheltuielilor pentru hotel, mâncare și transport și puteau depune o cerere pentru compensația aferentă refuzului la îmbarcare.

Pentru a se întoarce în Marea Britanie, cei doi au fost nevoiți să găsească o soluție alternativă. Au rezervat zboruri British Airways din Croația către Gatwick și au plătit 190 de lire sterline pentru un taxi care să îi transporte peste graniță până la Dubrovnik. Ajunși la Gatwick, au mai avut de plătit 177 de lire sterline pentru călătoria până acasă.

Ce spune easyJet despre incident

Reprezentanții easyJet au confirmat că pensionarii nu au putut călători din cauza limitelor de greutate ale aeronavei.

„Ne pare foarte rău că domnul și doamna Snow nu au putut călători cu zborul lor de la Tivat către Londra Gatwick, deoarece aeronava a depășit limitele de greutate”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Reprezentantul easyJet a explicat că restricțiile de greutate sunt aplicate de toate companiile aeriene din motive de siguranță și că, atunci când o aeronavă depășește limita admisă, compania este obligată să transporte mai puțini pasageri.

Compania susține că a făcut tot posibilul pentru a limita problemele create pasagerilor și că le-a oferit celor doi posibilitatea de a călători cu următorul zbor direct.

„Am discutat ulterior cu domnul și doamna Snow, ne-am cerut scuze pentru experiența lor și le-am oferit compensația la care aveau dreptul”, a mai transmis easyJet.

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