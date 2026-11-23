Democrații au câștigat 259 de locuri în Camera Reprezentanțilora SUA în alegerile intermediare din 2026, potrivit proiecțiilor CNN. Rezultatul este unul fără precedent recent.

Congresul SUA va fi domnat de democrați din 3 ianuarie

Democraţii au obţinut, duminică, cel de-al 258-lea loc în Camera Reprezentanţilor pentru anul viitor, când Chuck Hubbard, democrat din Carolina de Nord, l-a învins pe adversarul său republican, Virginia Foxx, potrivit Associated Press. Patru circumscripţii rămân încă nedecise în Camera Reprezentanţilor, care are 435 de locuri.

Partidul ar putea ajunge la 260 de mandate sau chiar peste, când toate scrutinele vor fi încheiate. Asta ar însemna o majoritate de circa 85 de locuri și cea mai mare majoritate democrată din prima jumătate a anilor ’90.

Ce mai e de decis

În Minnesota se numără din nou voturile, după un scrutin foarte strâns. Democrații conduc și acolo. În Louisiana, circumscripțiile 5 și 6 se decid în turul doi, pe 12 decembrie. Dacă diferențele actuale se mențin, republicanii vor avea 174 de locuri.

Comparații istorice

Cu 260 de locuri, democrații ar avea cea mai mare majoritate din legislatura 1991–1993, când aveau 267. În Congresul următor au avut 258 de mandate, iar după victoria lui Barack Obama din 2008 au avut 257.

Majoritatea de anul viitor este deja mai mare decât orice majoritate republicană din Cameră de la Marea Depresiune încoace. Recordul GOP din această perioadă este de 247 de locuri, după alegerile din 2014. Cu 260 de mandate, democrații ar controla 60% din Cameră. În Senat, partidul va avea între 54% și 56% din locuri, în funcție de rezultatul din Alaska și Mississippi.

Câștigul de mandate

Prin cele 259 de locuri, democrații au un câștig net de 44 de mandate. CNN estimează că el ar putea ajunge în jur de 50 când toate rezultatele vor fi definitive.

Ar fi al treilea cel mai mare câștig din ultimii 50 de ani, după cel al republicanilor din 2010 (63 de locuri) și din 1994 (54). Ar depăși însă cele mai mari câștiguri recente ale democraților, cel din 2018 (41 de locuri) și cel din 2006 (31).

CNN notează că numărul de circumscripții preluate ar putea fi chiar mai semnificativ decât arată cifrele. În 2010, republicanii au avut la îndemână multe circumscripții cu înclinații conservatoare, pentru că democrații ieșiseră din 2008 cu o majoritate foarte mare. În 1994, republicanii au erodat o majoritate democrată de aproape 260 de locuri.

În 2026, Camera pornea de la un raport aproape egal, 220 de locuri republicane față de 215 democrate. Republicanii redesenaseră între timp mai multe hărți electorale pentru a-și crea teritorii mai favorabile, dar fără efectul scontat.

Votul popular

Democrații conduc la votul popular cu aproximativ 12 puncte procentuale. Avantajul ar putea crește pe măsură ce sunt raportate voturile din statele din vest, care înclină spre democrați.

Cifra trebuie privită cu o rezervă. Sistemul californian de primare, în care primii doi clasați merg mai departe indiferent de partid, a dus la câteva scrutinuri în care s-au confruntat doi republicani sau doi democrați. Astfel, nu toate cele 435 de circumscripții au avut candidați din ambele partide. Indicatorul rămâne totuși relevant.

Conform datelor Brookings Institution, abia a doua oară din 1982 un partid câștigă votul popular pentru Cameră cu o marjă de două cifre. Prima oară a fost în 2008, cu o diferență de 11 puncte în favoarea democraților. Ultima dată când un partid a câștigat cu cel puțin 13 puncte a fost în 1976, la alegerile de după Watergate.

Trump încearcă să limiteze anchetele democraților, cu câteva săptămâni înainte ca aceștia să preia controlul Camerei

Președintele Donald Trump încearcă să stabilească cine, cum și ce poate fi investigat de democrați, care se pregătesc să își folosească noile prerogative din viitorul Congres pentru a cerceta acuzații de corupție la adresa lui.

Vineri, Trump a semnat un ordin executiv prin care a cerut companiilor cu contracte federale să coordoneze cu Casa Albă orice solicitare de informații sau de comunicări. Democrații îl contestă.

Jamie Raskin, viitorul președinte al Comisiei pentru Justiție din Cameră, a declarat duminică, la CNN, că ordinul are „forța unei note interne”. „E ca și cum ai spune că se închide mai devreme de Ziua Recunoștinței. Nu înseamnă nimic din punct de vedere al legii federale”, a spus el.

Ce prevede ordinul

Ordinul cere companiilor să invoce privilegiul executiv, prerogativa constituțională a președintelui de a refuza să transmită Congresului sau instanțelor informații care i-ar afecta capacitatea de a-și îndeplini funcția. Firmele care nu se conformează riscă „rezilierea sau anularea contractelor” și „excluderea sau suspendarea” din lista contractorilor. Biroul de Management și Buget (OMB) trebuie să verifice respectarea prevederilor.

Democrații din Congresul SUA pregătesc anchete privind activitatea lui Elon Musk și a unor oficiali din administrația Trump

Interpretat în sens larg, ordinul ar putea însemna că orice activitate a administrației, inclusiv cea cu contractori externi, nu poate fi anchetată de Congres. Curtea Supremă a decis însă în mai multe rânduri că privilegiul nu este absolut și că trebuie echilibrat cu nevoia de transparență. Tot ea a stabilit că, în cele mai multe cazuri, ultimul cuvânt aparține instanțelor, nu președintelui.

Ce investighează democrații

Administrația a amenințat deja anchetatorii democrați cu posibile urmăriri penale. Ea se opune investigațiilor privind:

-relațiile Casei Albe cu directorii unor companii;

-proiectele arhitecturale ale lui Trump, inclusiv noua sală de bal;

-activitățile de afaceri ale familiei sale și ale membrilor cabinetului;

-originile și desfășurarea războiului din Iran.

Printre inițiativele deja anunțate:

-Senatorul Richard Blumenthal a trimis scrisori mai multor companii, înaintea unei anchete privind finanțarea și construcția sălii de bal de la Casa Albă.

-Reprezentantul Henry Cuellar, cel mai înalt democrat din subcomisia pentru securitate internă a Comisiei pentru Alocări bugetare, vrea să analizeze contractele acordate de Departamentul Securității Interne în ultimii doi ani.

-Robert Garcia, viitorul președinte al Comisiei pentru Supraveghere, a cerut prin scrisori păstrarea documentelor vicepreședintelui JD Vance, membrilor familiei Trump, lui Stephen Miller și procurorului general Todd Blanche, printre alții.

-Jim Himes, care urmează să conducă Comisia pentru Informații, a avertizat săptămâna trecută că Congresul ar putea refuza finanțarea sistemelor dezvoltate de SpaceX dacă Elon Musk și administrația nu spun cine a ordonat încetinirea Starshield, versiunea militară a serviciului prin satelit Starlink folosită de Ucraina.

Democrații ar putea cere explicații și firmelor de avocatură care au cedat presiunilor lui Trump și au evitat să se implice în dosare sensibile din punct de vedere politic.

Folosirea puterii de a aproba bugete pentru a impune cooperarea este o amenințare reală, atât pentru administrație, cât și pentru firmele care derulează contracte federale de miliarde de dolari.

Raskin a acuzat administrația că încearcă să mușamalizeze „corupția, șpăgile, mita și influența ilicită”. A numit ordinul „un edict regal fără temei legal” și a spus că orice companie și orice cetățean american datorează Congresului „o mărturie sinceră și veridică” când este chemat. „Donald Trump poate să nu fie de acord, dar asta e realitatea”, a adăugat el.

Brad Smith, președintele Microsoft, companie care a contribuit la proiectul sălii de bal, potrivit unei liste de donatori furnizate de administrație, a declarat duminică la CBS că firma are aceeași filosofie în relația cu orice administrație. „Colaborăm acolo unde putem. Ne distanțăm când trebuie”, a spus el.

CNN: JD Vance ia în calcul să nu candideze la alegerile prezidențiale din 2028

Consilierul juridic al Casei Albe, Will Scharf, i-a scris luna aceasta lui Garcia că administrația „nu va fi șantajată” și „nu se va lăsa intimidată de proceduri ilegale” motivate de animozitate, meschinărie sau ură.

Ce urmează

Departamentul de Justiție condus de administrația Trump nu este de așteptat să urmărească penal directorii care refuză să respecte citațiile Congresului. Totuși, o viitoare administrație ar putea avea altă abordare. Dacă în 2028 democrații vor câștiga președinția și vor păstra Congresul, firmele ar putea fi puse în situații dificile. Pe de o parte, riscă să-și afecteze contractele dacă refuză să coopereze cu Casa Albă. Pe de altă parte, riscă să se pună rău cu democrații, dacă se supun.

CNN notează că o eventuală bătălie juridică îndelungată pe tema privilegiului executiv ar urma o strategie clasică a lui Trump: folosirea sistemului juridic pentru a amâna tragerea la răspundere. El prezintă deja anchetele democraților drept exces de zel și persecuție politică, o tactică pe care a folosit-o și în 2024, când a revenit la Casa Albă deși fusese anchetat pentru încercarea de a anula rezultatul alegerilor din 2020 și pentru păstrarea unor documente clasificate.

Semnalele sunt contradictorii. Sâmbătă, într-un interviu pentru Fox News, Trump a spus că ar putea face „lucruri extraordinare” la capitolele sănătate și imigrație împreună cu liderii democrați, senatorul Chuck Schumer și reprezentantul Hakeem Jeffries. Duminică, pe Truth Social, el a scris că Schumer, care se confruntă cu o provocare pentru funcția de lider din partea senatorului Chris Van Hollen, „a eșuat lamentabil” și că „nu are aproape nicio îndoială că va eșua din nou”.

Democrații sunt sub presiune să reducă rapid costul vieții, pentru care au nevoie de sprijinul unui președinte cu drept de veto, care se opune deja anchetelor lor. Totodată, alegătorii au vrut și o limitare a puterii lui Trump, iar mandatul democraților se bazează în parte pe îngrijorările legate de corupție.

Poziția președintelui este susținută de numirea lui Stephen Miller în funcția de șef de cabinet și de alegerea lui Jim Jordan din Ohio ca lider al republicanilor din Cameră.