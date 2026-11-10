 Democrații din Congresul SUA pregătesc anchete privind activitatea lui Elon Musk și a unor oficiali din administrația Trump | adevarul.ro
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Democrații din Congresul SUA pregătesc anchete privind activitatea lui Elon Musk și a unor oficiali din administrația Trump

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Robert Garcia și Elizabeth Warren au anunțat că vor intensifica supravegherea administrației prezidențiale, după victoria democraților la alegerile intermediare. Investigațiile ar putea viza rolul lui Musk în concedierile din sectorul public, politicile de imigrație promovate de Stephen Miller și activitatea unor mari companii. În paralel, liderul democraților din Camera Reprezentanților a anunțat că partidul va susține inițiativa de destituire a șefului Pentagonului, Pete Hegseth.

Miliardarul Elon Musk
Elon Musk, în centrul unei posibile anchete privind concedierile din sectorul public Foto: FOTO:Getty Images

Democrații din Congresul Statelor Unite pregătesc o serie de investigații privind activitatea miliardarului Elon Musk, a noului șef de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, și a unor companii importante, relatează agenția Reuters.

Robert Garcia, congresman democrat din California, și Elizabeth Warren, senatoare din Massachusetts, au promis pe 8 noiembrie că vor intensifica supravegherea administrației Donald Trump, după victoria partidului lor la alegerile intermediare.

Garcia urmează să conducă Comisia pentru Supraveghere din Camera Reprezentanților, în timp ce Warren va prelua conducerea Comisiei pentru Afaceri Bancare din Senat.

Elon Musk, în centrul unei posibile anchete privind concedierile din sectorul public

Robert Garcia, care ocupă în prezent poziția de principal reprezentant al democraților în Comisia pentru Supraveghere, a declarat că parlamentarii vor analiza implicarea lui Elon Musk în concedierile angajaților federali derulate anul trecut de Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE).

Legislatorii vor să stabilească ce rol a avut miliardarul în deciziile care au dus la reducerea personalului din instituțiile federale.

„Cred că nu doar comisia noastră, ci și comisiile din întregul Congres sunt foarte interesate să discute cu domnul Musk”, a declarat Garcia.

Senatoarea Elizabeth Warren a avertizat, la rândul său, că unele companii ar putea fi vizate de investigații ample dacă au obținut profituri prin înșelarea familiilor americane și a investitorilor. Ea nu a precizat însă despre ce companii este vorba.

Stephen Miller, vizat pentru politicile de imigrație

O altă posibilă direcție a investigațiilor este activitatea lui Stephen Miller, numit recent șef de cabinet al Casei Albe.

Garcia l-a descris pe Miller drept unul dintre principalii arhitecți ai politicilor dure și nedrepte ale administrației Trump în domeniul imigrației.

„Stephen Miller se află în centrul unor decizii politice importante luate de administrație, iar acest lucru justifică supravegherea și investigarea activității sale”, a afirmat congresmanul democrat.

Miller a fost asociat cu măsuri precum separarea familiilor de migranți la granița cu Mexicul și restricțiile de intrare în Statele Unite impuse cetățenilor mai multor țări majoritar musulmane.

Potrivit Reuters, oficiali și experți intervievați de agenție se așteaptă ca administrația Trump să continue aplicarea strictă a legislației privind imigrația, să intensifice disputele legate de teme culturale și să refuze compromisurile cu un Congres controlat de democrați.

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Politicile dure în domeniul imigrației au devenit însă nepopulare. În timpul unor operațiuni desfășurate în Minnesota, agenți federali au împușcat mortal două persoane.

Un sondaj Reuters-Ipsos realizat în octombrie arăta că doar 37% dintre americani aprobă modul în care Donald Trump gestionează problema imigrației, față de 50% la începutul mandatului său.

Democrații ar putea susține destituirea șefului Pentagonului

Liderul democraților din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a anunțat că partidul său va susține inițiativa de punere sub acuzare în vederea destituirii ministrului Apărării, Pete Hegseth.

Jeffries, care urmează să devină președintele Camerei Reprezentanților în ianuarie, a declarat duminică faptul că va sprijini o rezoluție în acest sens.

Congresmanul republican Thomas Massie, din Kentucky, a anunțat că va depune din nou în curând o propunere de impeachment împotriva lui Hegseth. Massie este un critic al lui Trump și urmează să părăsească Congresul în ianuarie, după ce a pierdut alegerile primare republicane în fața unui candidat susținut de președinte.

„Pete Hegseth trebuie să plece. Cred că această rezoluție va beneficia de un sprijin extrem de puternic”, a declarat Jeffries.

El a invocat rolul ministrului în gestionarea războiului împotriva Iranului, conflict pe care Trump l-ar fi început în februarie și care a provocat o creștere accentuată a prețurilor la benzină.

Procedura de impeachment din Congres poate duce la înlăturarea unui oficial din funcție, dacă sunt îndeplinite condițiile constituționale și sunt obținute voturile necesare.

Casa Albă spune că este pregătită să răspundă investigațiilor

Administrația Trump a transmis că este pregătită să facă față eventualelor anchete inițiate de noua conducere democrată a Congresului.

Procurorul general al Statelor Unite, Todd Blanche, a criticat amenințările unor parlamentari democrați de a investiga oficiali ai administrației și persoane apropiate acesteia.

Blanche, care a fost anterior avocat personal al lui Donald Trump, a declarat că administrația este pregătită pentru astfel de demersuri și că el însuși va apăra angajații guvernamentali.

„Dacă asta dorește să facă noua conducere, suntem pregătiți. Dacă lucrați în administrație, aveți un avocat. Eu sunt acela”, a afirmat Blanche.

Elon Musk a investit sute de milioane de dolari în alegerile din SUA

Potrivit informațiilor prezentate în materialul-sursă, Elon Musk a direcționat 474 de milioane de dolari către campaniile electorale de la alegerile intermediare din 2026, în urma cărora democrații au obținut majoritatea în ambele camere ale Congresului.

Contribuțiile miliardarului ar fi reprezentat aproximativ un sfert din fondurile obținute de republicani în 2026. Musk a transferat 216 milioane de dolari către propriul comitet politic, America PAC.

Alte peste 168 de milioane de dolari ar fi ajuns la comitete care l-au susținut pe republicanul Ken Paxton în cursa pentru Senat din Texas. Paxton a fost învins de democratul James Talarico, care a devenit primul candidat democrat în aproape patru decenii care câștigă un mandat de senator în acest stat.

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