Mai mulți lideri ai marilor companii de tehnologie din Silicon Valley își temperează pozițiile politice și încearcă să se distanțeze de tabăra republicană, după victoria categorică a democraților la alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Printre cei care și-au schimbat tonul se numără Elon Musk și Alex Karp, directorul general al companiei Palantir, relatează The Guardian.

Elon Musk: „Nu sunt MAGA” Foto: Profimedia

Cu doar doi ani în urmă, Elon Musk se declara susținător al mișcării MAGA, afirmând în fața unei audiențe din New York: „Nu sunt doar MAGA. Sunt MAGA întunecat, gotic”. Miercuri, la conferința DealBook organizată de The New York Times, miliardarul a adoptat un discurs diferit.

„Nu sunt MAGA. Ei bine, cel puțin nu sunt sigur ce înseamnă MAGA”, a spus Musk. Acesta a recunoscut că se simte „prost” pentru că a cheltuit aproximativ 500 de milioane de dolari pentru a-i ajuta pe republicani să câștige alegerile intermediare. „Dacă aș putea da timpul înapoi, aș fi cheltuit mai puțini bani”, a adăugat el.

Schimbarea de ton vine după ce, în timpul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, mai mulți miliardari din industria tehnologică s-au apropiat de administrația republicană, au participat la evenimentele președintelui și au contribuit financiar la proiectele acesteia. Musk a cheltuit, prin intermediul organizației sale politice America PAC, peste 200 de milioane de dolari pentru susținerea lui Trump în alegerile din 2024.

Alex Karp susține că a fost democrat toată viața

Un alt exemplu este Alex Karp, directorul Palantir, companie ale cărei tehnologii sunt folosite de autoritățile americane în operațiunile de identificare și deportare a migranților. Într-un interviu acordat publicației Politico, Karp a criticat modul în care administrația Trump a gestionat politica privind imigrația.

„Am fost foarte bucuros să-l aud pe președinte recunoscând deschis că, într-un fel, am mers prea departe. Mă bucur că spune acum în public ceea ce eu am spus în privat”, a declarat acesta.

Karp a mers mai departe și a afirmat că a fost democrat toată viața: „Am crescut într-un mediu de extremă stânga. Știu mai multe despre progresism decât aproape oricine de pe planetă și cred cu tărie că Palantir – toate produsele noastre – sunt, în esență, progresiste”.

Declarațiile sale contrastează însă cu activitatea companiei. Palantir a colaborat ani la rând cu Serviciul pentru Imigrare și Vamă al SUA (ICE), iar în 2025 a obținut un contract de 30 de milioane de dolari pentru dezvoltarea platformei Immigration OS, destinată eficientizării identificării și deportării migranților.

Lesley Nash, reprezentantă a organizației Just Futures Law, a descris compania drept infrastructura corporativă și de analiză a datelor care susține activitatea ICE. La rândul său, un fost angajat Palantir, Juan Sebastián Pinto, consideră că schimbarea discursului public urmărește să protejeze compania de eventualele întrebări ale viitoarei administrații democrate.

Și Meta își schimbă strategia

Și Mark Zuckerberg, directorul Meta, ar da semne că încearcă să se apropie din nou de zona politică de centru-stânga. Potrivit Axios, compania a renunțat la colaborarea cu Joel Kaplan, responsabilul pentru afaceri globale și fost consilier al președintelui republican George W. Bush, și a recrutat sau promovat mai mulți directori cu poziții politice diverse.

The Guardian amintește că marile companii din Silicon Valley și-au adaptat în repetate rânduri discursul în funcție de schimbările politice de la Washington. Palantir, în special, a colaborat atât cu administrații democrate, cât și republicane, menținându-și contractele cu instituțiile guvernamentale.

În 2020, compania a criticat politica de toleranță zero a administrației Trump, care a dus la separarea familiilor de migranți, calificând-o drept „revoltătoare” și contrară standardelor fundamentale privind drepturile omului. Cinci ani mai târziu, a obținut însă contractul pentru platforma Immigration OS.

Reprezentanții organizațiilor pentru apărarea drepturilor migranților avertizează că declarațiile recente ale conducerii Palantir nu schimbă efectele colaborării companiei cu autoritățile americane.

„Companii precum Palantir trebuie să analizeze serios responsabilitatea corporativă și complicitatea la cele mai grave abuzuri ale administrației Trump”, a declarat Lesley Nash.