CNN: JD Vance ia în calcul să nu candideze la alegerile prezidențiale din 2028

Vicepreședintele american JD Vance analizează serios posibilitatea de a nu candida la alegerile prezidențiale din 2028, pe fondul rezultatului slab obținut de Partidul Republican la alegerile parlamentare intermediare din această lună, potrivit unor surse apropiate acestuia, citate de CNN.

Donald Trump și JD Vance Foto: AFP

Considerat până de curând principalul favorit pentru a deveni succesorul politic al președintelui Donald Trump, JD Vance și-ar fi reevaluat perspectivele după înfrângerea suferită de republicani și pe fondul tensiunilor din interiorul mișcării MAGA („Make America Great Again”), potrivit aceluiași post american, citat de Agerpres.

După discuții cu aproximativ 12 consilieri și aliați ai vicepreședintelui, CNN relatează că acesta are îndoieli atât din cauza diviziunilor din tabăra republicană, cât și a considerentelor personale legate de viața de familie.

„Nu m-ar surprinde nicio decizie pe care ar lua-o. Are doar 42 de ani. Este suficient de tânăr pentru a se recupera dacă climatul actual îl împiedică să aibă succes. Poate că încă nu a sosit momentul”, a declarat una dintre surse.

În analiza internă a eșecului electoral, Vance ar fi pus accentul pe efectele politice ale războiului împotriva Iranului, lansat de administrația Trump în februarie.

Potrivit CNN, vicepreședintele a asociat înfrângerea republicanilor cu nemulțumirea electoratului față de conflict și de efectele economice ale acestuia.

Sondajele realizate după scrutin indică un nivel ridicat de nemulțumire față de ofensiva împotriva Iranului și față de creșterea costului vieții, în special a prețurilor la carburanți.

„Dacă nu punem capăt războiului cu Iranul, niciun republican nu va avea șanse în 2028”, a declarat o altă sursă intervievată de CNN.

Deși nu și-a anunțat oficial candidatura pentru 2028, JD Vance a lăsat de mai multe ori să se înțeleagă că ia în calcul o astfel de opțiune și că se așteaptă la sprijinul lui Donald Trump.

Actualul președinte a evitat însă să îl desemneze drept succesor unic și l-a indicat în repetate rânduri și pe secretarul de stat Marco Rubio ca posibil candidat republican la Casa Albă.

În același timp, mai mulți lideri republicani importanți, între care senatorul Ted Cruz și guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, au criticat în ultimele zile rezultatele electorale ale partidului, alimentând speculațiile privind o competiție deschisă pentru nominalizarea republicană la alegerile prezidențiale din 2028.