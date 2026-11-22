Avioanele de vânătoare poloneze și aliate au fost mobilizate în timpul atacului masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei, la 20 noiembrie, după ce trei obiecte aeriene au pătruns în spațiul aerian al Poloniei. Cu toate acestea, militarii nu au deschis focul. Comandamentul militar polonez explică decizia prin dificultățile de identificare a țintelor și condițiile meteorologice nefavorabile.

Avione de luptă F-16 Foto: EPA/EFE

Comandantul operațional al Forțelor Armate Poloneze, generalul-locotenent Ireneusz Nowak, a declarat că nu au fost întrunite toate condițiile necesare pentru utilizarea armamentului.

„În cursul acelei nopți nu a fost folosit armamentul, deoarece nu au fost îndeplinite toate condițiile pentru utilizarea sistemelor de armament”, a explicat oficialul în cadrul unei conferințe de presă la care a participat și ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, potrivit agenției PAP.

Țintele nu au putut fi identificate cu certitudine

Potrivit generalului Nowak, datele furnizate de sistemele radar nu au permis stabilirea cu precizie a tipului obiectelor aeriene detectate.

Toate cele trei ținte se deplasau cu viteze de peste 800 de kilometri pe oră. Pe baza acestui indicator, militarii polonezi au luat în calcul posibilitatea ca acestea să fie rachete de croazieră rusești H-101 sau drone cu reacție Geran-5.

Identificarea lor definitivă a fost însă îngreunată de informațiile limitate furnizate de radare.

Ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a precizat că obiectele au rămas doar câteva minute în spațiul aerian polonez. El a dat exemplul unei rachete H-101, care ar fi avut de parcurs aproximativ 50 de kilometri până la granița țării, distanță ce putea fi acoperită în circa trei minute.

Pilot suedez, autorizat să intercepteze o rachetă

Un pilot al Forțelor Aeriene Suedeze, aflat la bordul unui avion de vânătoare JAS 39 Gripen, a primit autorizația condiționată de a intercepta o țintă suspectată că ar fi fost o rachetă rusească H-101.

Potrivit generalului Nowak, citat de publicația poloneză Rzeczpospolita, pilotul nu a deschis focul din cauza condițiilor meteorologice extrem de dificile.

Vizibilitatea redusă nu i-a permis să identifice ținta nici vizual, nici cu ajutorul sistemelor electro-optice de la bordul aeronavei.

Avioanele suedeze operau sub coordonarea Centrului NATO pentru Operațiuni Aeriene Combinate de la Uedem, Germania. Autorizarea de angajare a țintelor era condiționată de îndeplinirea cerințelor privind identificarea acestora.

Aeronavele suedeze participau la o misiune NATO de două luni, destinată consolidării apărării spațiului aerian polonez.

NATO promite să apere teritoriul Poloniei

În timpul incidentului, în aer se aflau avioane poloneze F-16 și suedeze Gripen, un avion Saab de avertizare timpurie și supraveghere aeriană, precum și aeronave de realimentare în zbor.

Rachete rusești au pătruns în Polonia, lângă un exercițiu militar cu mii de soldați europeni. Varșovia acuză o provocare

Potrivit autorităților poloneze, forțele armate au monitorizat 11 obiecte aeriene considerate potențial periculoase în timpul atacului rusesc. Trei dintre acestea au pătruns în spațiul aerian al Poloniei.

Operațiunea a beneficiat și de informații transmise de Ucraina prin sistemul său de supraveghere aeriană Virazh.

Ministrul polonez al Apărării a declarat anterior că două rachete rusești și o dronă suspectată că era propulsată de un motor cu reacție au căzut pe teritoriul Poloniei. Nu au fost raportate victime.

Premierul polonez Donald Tusk a descris incidentele drept o posibilă provocare deliberată din partea Rusiei, apreciind că momentul incursiunilor nu pare să fi fost întâmplător, în contextul exercițiilor militare desfășurate de aliații europeni ai Ucrainei, potrivit Reuters.

În timpul unei vizite la Varșovia, pe 21 noiembrie, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a dat asigurări că Alianța va apăra teritoriul polonez.

„Pot garanta că NATO va apăra fiecare centimetru din teritoriul Poloniei”, a declarat Rutte, potrivit Reuters, care citează agenția poloneză PAP.

Oficialul a precizat că generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, va evalua eventualele riscuri pentru capacitățile de apărare și descurajare ale NATO și va propune ajustări, dacă va fi necesar.

Rutte a calificat incidentul drept unul periculos și a spus că circumstanțele acestuia sunt încă investigate, relatează Radio Polonia.

Varșovia intenționează, de asemenea, să solicite suplimentarea forțelor și a capacităților desfășurate în cadrul operațiunii NATO Eastern Sentry, lansată pentru consolidarea apărării flancului estic al Alianței.

Ucraina avertizează asupra riscurilor pentru securitatea europeană

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a condamnat încălcarea spațiului aerian polonez și a avertizat că atacurile Rusiei asupra Ucrainei reprezintă o amenințare directă la adresa securității europene.

„În timp ce Moscova încearcă să inițieze discuții despre o «nouă arhitectură de securitate a Europei», rachetele și dronele rusești subminează direct ordinea de securitate existentă pe continent”, a transmis oficialul într-un comunicat publicat pe 20 noiembrie, citat de Radio Polonia.

Sîbiga a cerut intensificarea presiunilor asupra Rusiei și consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei. El a susținut că sprijinirea Kievului contribuie și la protejarea statelor membre NATO.

Totodată, ministrul a declarat că Ucraina colaborează îndeaproape cu Polonia pentru investigarea incursiunilor și prevenirea unor incidente similare.

Consiliul Nord-Atlantic urmează să se reunească la Bruxelles, pe 23 noiembrie, pentru a discuta încălcarea spațiului aerian polonez și măsurile de răspuns ale Alianței, potrivit Reuters.