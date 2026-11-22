Cartierul general regional al Gărzii Naționale a Rusiei (Rosgvardia), din orașul Krasnodar, a fost vizat de un atac cu drone în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, atribuit armatei ucrainene.

Locuitorii din zonă au declarat că au auzit explozii și au simțit miros de fum în apropierea sediului Direcției Generale a Rosgvardia pentru regiunea Krasnodar. O analiză OSINT realizată de canalul ASTRA indică faptul că sediul regional ar fi fost ținta atacului. Deocamdată, nu există informații clare despre amploarea pagubelor sau despre eventuale victime. Armata ucraineană nu a comentat incidentul.

Înaintea exploziilor, Aeroportul din Krasnodar a suspendat temporar decolările și aterizările, după ce au fost semnalate drone în spațiul aerian din apropiere. Autoritățile aeroportuare nu au precizat dacă măsura a avut legătură directă cu atacul, relatează Kyiv Independent.

Foto: X/@United24media

Regiunea Krasnodar, vizată în repetate rânduri de atacuri cu drone

Regiunea Krasnodar este frecvent vizată de atacuri, atât din cauza apropierii de Ucraina, cât și a importanței sale militare și portuare.

Pe 18 noiembrie, două rafinării de petrol din regiune au fost lovite, potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

De asemenea, în noaptea de marți spre miercuri au fost raportate explozii în mai multe localități din sudul Rusiei, iar autoritățile au emis alerte privind atacuri aeriene în aproximativ 40 de zone, printre care Krasnodar, Armavir și Yeysk.

Potrivit informațiilor citate de publicația The Independent, armata rusă a intervenit cu sisteme de război electronic și apărare antiaeriană. O dronă bruiată electronic ar fi căzut peste un bloc de locuințe din regiune, însă informația nu a fost verificată independent.

Anterior, în aceeași regiune au fost semnalate incendii la depozite de combustibil, după ce mai multe drone au fost doborâte. Nu au fost raportate victime în orașul Krasnodar.