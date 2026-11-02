 Corupția guvernamentală, printre principalele teme pentru alegătorii americani la alegerile de la jumătatea mandatului, arată un sondaj | adevarul.ro
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Corupția guvernamentală, printre principalele teme pentru alegătorii americani la alegerile de la jumătatea mandatului, arată un sondaj

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Corupția din administrație a devenit una dintre temele de top ale alegerilor americane de la jumătatea mandatului, iar o largă majoritate a americanilor spune că oficialii guvernamentali își folosesc funcția pentru câștig financiar personal. Datele provin dintr-un sondaj Harris realizat în exclusivitate pentru The Guardian.

Americanii, nemulțumiti de costul viații și de corupția guvernamentala
Americani spun că politicienii care își pun interesele financiar înaintea lor Foto: Getty Images

Aproape nouă din zece americani au declarat că politicienii care își pun interesele financiare, sau pe cele ale finanțatorilor lor, înaintea intereselor publicului reprezintă o problemă. Așa a fost definită corupția guvernamentală în chestionar.

Trei sferturi dintre alegători (76%) consideră că aleșii se gândesc mai mult la propria îmbogățire decât la îmbunătățirea situației economice a oamenilor obișnuiți. Corupția guvernamentală îi îngrijorează pe mai mulți alegători (65%) decât puterea marilor companii (29%). Sub 10% au spus că niciuna dintre cele două nu îi neliniștește.

Costul vieții rămâne totuși tema care se așteaptă să decidă alegerile. 36% dintre alegători au spus că este cel mai important subiect pentru votul lor. Dintre celelalte teme testate, printre care imigrația, costul locuințelor, avortul, criminalitatea și siguranța ori inteligența artificială, corupția a fost cea mai importantă după costul vieții.

Doi ani de mandat Trump

Rezultatele vin după aproape doi ani din cel de-al doilea mandat al lui Donald Trump, în care președintele a schimbat Washingtonul, la propriu și la figurat.

Trump a demolat aripa de est istorică a Casei Albe pentru a face loc unei săli de bal de 400 de milioane de dolari. El a afirmat că 335 de milioane vin de la donatori privați, între care companii precum Apple și Nvidia.

Guvernul federal a pierdut peste 420.000 de angajați, după ce Elon Musk a primit puterea de a face reduceri masive de personal. Musk donase aproape 300 de milioane de dolari pentru campania prezidențială a lui Trump din 2024.

Fiii lui Trump conduc afacerea lucrativă a familiei cu criptomonede, care i-a adus președintelui un miliard de dolari de la întoarcerea la Casa Albă. Trump a acceptat, în plus, în dar de la familia regală a Qatarului un avion privat de 400 de milioane de dolari.

Aceste acțiuni nu au trecut neobservate. În sondajul Harris, alegătorii au spus de două ori mai des că republicanii au o problemă mai mare cu corupția decât democrații. 40% dintre respondenți, inclusiv 29% dintre republicani, au spus că Partidul Republican are o problemă mai mare. O treime (32%) au spus că problema este la fel de gravă în ambele partide, iar 21% au indicat Partidul Democrat.

Independenții, ale căror voturi vor conta în cursele strânse din mai multe state, au indicat mai des republicanii. 34% dintre ei au spus că aceștia au problema mai mare, iar 13% au indicat democrații. Cei mai mulți independenți (42%) au spus că ambele partide au aceeași problemă.

Bursa urcă, iar oamenii obișnuiți nu simt

Economia, așa cum o trăiesc americanii obișnuiți, diferă mult de imaginea de pe Wall Street. Bursa a crescut puternic, pe fondul cheltuielilor fără sfârșit pe inteligență artificială. La începutul lui octombrie, indicii S&P 500 și Nasdaq, dominat de companiile de tehnologie, au atins niveluri record.

Trump promite să accepte rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului, dar pune o condiție

Câștigurile au avantajat un grup relativ mic de americani. Cei din primul procent al populației, după avere, dețin jumătate din piața bursieră, iar cei din jumătatea de jos dețin puțin peste 1%.

Cu mai mulți bani ca niciodată, cei mai bogați americani au direcționat și mai multe donații către alegeri. După ce, în 2010, decizia Curții Supreme în cazul Citizens United a eliminat plafoanele pentru contribuțiile electorale, fiecare an electoral a adus recorduri noi. Alegerile de la jumătatea mandatului au costat deja 11,2 miliarde de dolari doar pe reclame, potrivit NBC News, cea mai mare sumă din istoria unui astfel de ciclu electoral.

O parte importantă a donațiilor vine de la ultrabogați. Doar 40 de donatori au contribuit deja cu 2,5 miliarde de dolari în acest an, potrivit Centrului Brennan pentru Justiție. Săptămâna trecută, miliardarul Michael Bloomberg a anunțat că oferă 80 de milioane de dolari, în ultimul moment, pentru candidați democrați. Donald Trump a spus că comitetul său de acțiune politică va da în total 400 de milioane de dolari republicanilor.

Pentru americanii obișnuiți, acest val de bani a schimbat motivațiile aleșilor. Mulți cred că, în final, aceștia se vor pune pe ei și pe donatori înaintea alegătorilor. 78% dintre respondenții sondajului Harris au fost de acord cu afirmația că „aleșii se gândesc mai mult la propria îmbogățire decât la ajutorarea oamenilor ca mine“.

„Corupția guvernamentală a urcat pe locul al doilea printre temele alegerilor, după costul vieții. Americanii sunt furioși pe liderii pe care îi văd acum drept responsabili pentru dificultățile lor economice și, în același timp, profitând de ele“, a declarat John Gerzema, directorul executiv al Harris Poll.

Ce soluții își doresc alegătorii

Indiferent cine va controla Congresul după alegeri, alegătorii din tot spectrul politic așteaptă soluții la criza costurilor, care le afectează viața.

Dintr-o listă de măsuri pentru reducerea costului vieții, o treime dintre alegători (32%) au ales limitarea influenței companiilor și a lobbyiștilor asupra deciziilor guvernamentale. A doua cea mai populară măsură a fost eliminarea taxelor vamale (29%), urmată de limitarea creșterilor de prețuri practicate de companii (24%).

Impozitul pe avere

Marți,3 noiembrie, alegătorii din California vor decide printr-un referendum asupra unei măsuri care ar introduce un impozit unic de 5% pe averea miliardarilor din stat. Miliardarii din tehnologie cheltuiesc, potrivit estimărilor, un milion de dolari pe zi pentru a combate măsura, în total peste 340 de milioane de dolari.

Jumătate dintre alegătorii din noul sondaj (50%), inclusiv 56% dintre independenți, au spus că miliardarii nu plătesc o cotă corectă de taxe. Doar 28% dintre republicani au spus același lucru.

Unii reprezentanți ai mediului de afaceri par să perceapă nemulțumirea. Săptămâna trecută, directorul executiv al United Airlines, Scott Kirby, a spus într-un interviu că susține un impozit național pe avere. Declarația i-a atras critici din partea unor republicani.

„Ar trebui să avem un impozit național pe avere. La nivel de stat nu funcționează, pentru că oamenii se vor muta pur și simplu. Și cred că ar trebui să avem impozite pe moștenire care să ajungă aproape de 100% de la un anumit nivel. Eu le-aș plăti“, a spus el.

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