Miliardarii care finanțează alegerile intermediare din SUA din 2026. Topul donatorilor

Alegerile parțiale din 2026 din SUA se îndreaptă spre statutul de cele mai scumpe din istoria țării. Cheltuielile pentru publicitate politică vor ajunge la 11,6 miliarde de dolari, mai mult decât în orice alt ciclu electoral, inclusiv alegerile prezidențiale din 2024, potrivit firmei de monitorizare a reclamelor AdImpact.

Elon Musk, cel mai mare contribuitor pentru alegerile intermediare din SUA Foto: Getty Images

O mare parte din acești bani provin de la donatori bogați, organizații politice non-profit și companii care încearcă să influențeze prioritățile de la Washington, iar o parte trec printr-o rețea de organizații înainte de a fi cheltuiți.

Al Jazeera a folosit datele Comisiei Electorale Federale (FEC) pentru a identifica miliardarii, finanțatorii și companiile din spatele celor mai mari contribuții, înainte de votul de pe 3 noiembrie.

50 de mari donatori au contribuit cu 2,77 miliarde de dolari

Cei 50 de mari donatori, persoane și organizații, au contribuit până acum, împreună, cu 2,77 miliarde de dolari în ciclul electoral 2026.

Contribuitorii apropiați republicanilor au asigurat 1,67 miliarde de dolari, adică aproximativ 60% din donații, dublu față de cele 832 de milioane (30%) venite din partea celor apropiați democraților.

Restul de 264 de milioane de dolari, circa 10%, provin de la contribuitori clasificați drept bipartizani sau grupuri de interese speciale, inclusiv cele care susțin pariurile sportive și criptomonedele.

În ciclul electoral 2025-2026, o persoană poate dona cel mult 3.500 de dolari pe scrutin pentru campania unui candidat federal. Totuși, unii dintre cei de pe listă au dat sute de milioane de dolari.

Acest lucru este legal, deoarece cea mai mare parte a banilor nu a ajuns la candidați, ci la comitete de acțiune politică independente, numite super PAC, care pot primi donații oricât de mari.

Ce este un super PAC

Un super PAC este o organizație care poate strânge și cheltui sume nelimitate pentru a susține sau a combate candidați, mai ales prin publicitate. Condiția principală este ca activitatea sa să nu fie coordonată cu candidații sau cu echipele lor de campanie.

Aceste comitete au apărut în 2010, după două hotărâri judecătorești care au deschis calea cheltuielilor nelimitate la alegeri din partea unor grupuri independente de candidați.

Super PAC-urile trebuie să-și declare donatorii Comisiei Electorale Federale (FEC), agenția americană care supraveghează alegerile federale. Unii contribuitori importanți, printre care One Nation și Majority Forward, sunt însă organizații non-profit care nu au obligația să-și dezvăluie propriii donatori.

Practica poate ascunde proveniența inițială a banilor politici și este cunoscută drept „bani negri“.

Lawrence Lessig, profesor de drept și leadership la Facultatea de Drept a Universității Harvard și susținător al reformei finanțării campaniilor, afirmă însă că banii sunt ascunși doar de alegători.

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„Nu sunt negri pentru politicieni. Sunt negri pentru noi“, a declarat el pentru Josh Rushing, în emisiunea Let’s Focus de la Al Jazeera, într-o dezbatere despre banii din alegerile americane cu Bradley Smith, fost președinte al FEC. „Nimeni nu are dubii, din perspectiva politicianului, despre de unde vin acești bani, iar politicienii știu ce trebuie să facă.“

Cine sunt cei mai mari donatori individuali

Elon Musk, cel mai bogat om din lume și șeful Tesla și SpaceX, este cel mai mare contribuitor individual al ciclului, cu 446 de milioane de dolari, potrivit datelor FEC.

Urmează Elizabeth și Richard Uihlein, fondatorii companiei de produse de ambalare Uline, și Jeff și Janine Yass. Jeff Yass este cofondator al firmei de tranzacționare Susquehanna International Group.

Toți trei au donat grupurilor apropiate republicanilor.

Cei mai mari donatori apropiați republicanilor:

- Elon Musk: 446 de milioane de dolari

- Elizabeth și Richard Uihlein: 150 de milioane de dolari

- Jeff și Janine Yass: 110 milioane de dolari

Cei mai mari donatori apropiați democraților sunt George Soros, miliardarul investitor și fondator al Open Society Foundations, Mike Bloomberg, fost primar al New York-ului și fondator al companiei de date financiare Bloomberg, precum și cofondatorul LinkedIn Reid Hoffman și soția sa, Michelle Yee.

Cei mai mari donatori apropiați democraților:

-George Soros: 102 milioane de dolari

-Mike Bloomberg: 84 de milioane de dolari

-Reid Hoffman și Michelle Yee: 41 de milioane de dolari

Patru donatori individuali au dat, fiecare, peste 100 de milioane de dolari. Pentru Lessig, această concentrare, nu costul total al alegerilor, este adevărata problemă.

„Problema nu sunt cheltuielile. Problema este concentrarea donatorilor“, a spus el. „Dacă nu ai 100 de milioane de dolari de pus pe masă, nu vei conta așa cum credem că ar trebui să conteze oamenii într-o democrație.“

Care organizații au contribuit cel mai mult

Organizațiile non-profit cu activitate politică conduc clasamentul organizațiilor, alături de companii de criptomonede și de un conglomerat industrial.

De partea republicană, cea mai mare este One Nation, o organizație non-profit apropiată conducerii republicane din Senat, urmată de American Action Network, legată de conducerea republicană din Cameră. De partea democrată, în frunte se află Majority Forward și House Majority Forward, organizații non-profit apropiate conducerii partidului din Senat, respectiv din Cameră.

Organizații apropiate republicanilor:

- One Nation: 133 de milioane de dolari

- American Action Network: 64,3 milioane de dolari

- American Prosperity Alliance: 50,7 milioane de dolari

Organizații apropiate democraților:

- Majority Forward: 102 milioane de dolari

- House Majority Forward: 93,7 milioane de dolari

- Economic Opportunity Fund: 41,5 milioane de dolari

Companiile de criptomonede se numără și ele printre marii contribuitori. Coinbase, cea mai mare bursă de criptomonede din SUA, a donat 57,8 milioane de dolari, urmată de Ripple, compania de plăți bazate pe blockchain, cu 49,6 milioane, și de Foris DAX, compania din spatele Crypto.com, cu 39 de milioane.

Conglomeratul industrial Koch a dat 46,8 milioane de dolari, iar compania de pariuri sportive DraftKings a contribuit cu 40,4 milioane.